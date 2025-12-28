El efecto Pratfall: por qué cometer pequeños errores puede hacerte más simpático, según la psicología

El efecto Pratfall demuestra que los errores leves en personas competentes pueden incrementar la simpatía y la cercanía en contextos sociales y profesionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen de la persona impecable, segura y sin fisuras predomina en el ámbito profesional y social actual. Correos revisados hasta el extremo, discursos ensayados y perfiles públicos pulidos reflejan la creencia de que el error resta credibilidad.

Sin embargo, la psicología social sostiene desde hace décadas una perspectiva diferente: las equivocaciones pequeñas, lejos de debilitar la imagen, pueden fortalecer la simpatía y la cercanía.

Esta lógica, respaldada por investigaciones académicas y difundida por el psicólogo Mark Travers en un análisis para Forbes, describe un fenómeno denominado efecto Pratfall. El concepto explica por qué una persona competente que comete un error leve suele resultar más agradable que alguien que parece perfecta. En ese contexto, la imperfección actúa como una señal de humanidad y accesibilidad.

El origen del efecto Pratfall

El efecto Pratfall se origina en un experimento realizado en 1966 por el psicólogo Elliot Aronson y publicado en Psychonomic Science. Los participantes escuchaban grabaciones de una persona rindiendo un examen: una de las versiones mostraba un desempeño sobresaliente y, al final, el protagonista derramaba café accidentalmente; en la otra, el rendimiento era correcto y no ocurría ningún error visible.

Estudios académicos revelan que la combinación de competencia y pequeños errores genera autenticidad y confianza en la percepción social (Crédito: Freepik)

Los resultados evidenciaron preferencia por la persona altamente competente que cometía el desliz. Los investigadores afirmaron que la competencia genera respeto, mientras que el error aporta cercanía. La combinación de ambos elementos hacía al individuo más fácil de apreciar socialmente.

Competencia, autoestima y percepción social

Investigaciones posteriores ampliaron estos hallazgos. Un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology indicó que la autoestima del observador influye en la interpretación de los errores ajenos.

Las personas con autoestima baja se sienten más próximas a figuras competentes que cometen equivocaciones menores, ya que ese gesto reduce la distancia social percibida.

Para quienes poseen autoestima alta, el impacto suele ser diferente. La seguridad personal permite interactuar con individuos de alto estatus sin que el error incremente significativamente la simpatía. Según detalló Travers, el efecto depende del contexto psicológico de quien observa.

Vulnerabilidad y autenticidad

Otra línea de investigación citada por Travers se enfoca en la vulnerabilidad autopresentativa. Los estudios muestran que las personas sienten atracción por quienes reconocen sus propias imperfecciones, siempre que exista una base clara de capacidad.

La vulnerabilidad sin competencia se interpreta como falta de fiabilidad, mientras que la competencia sin vulnerabilidad se asocia con arrogancia.

El reconocimiento de imperfecciones por parte de líderes fortalece la seguridad psicológica y favorece la colaboración efectiva en equipos de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de ambas cualidades genera una percepción dominante de autenticidad. Los errores menores comunican que la persona no actúa de forma rígida ni ensayada, lo que activa mecanismos de confianza. Este fenómeno explica por qué figuras públicas o colegas muy seguros logran mayor simpatía al reírse de un pequeño descuido cotidiano.

Errores, liderazgo y clima laboral

El efecto Pratfall también se manifiesta en el ámbito del liderazgo. Un estudio publicado en 2023 en la revista Personnel Psychology analizó cómo la admisión de errores por parte de líderes incide en la dinámica de los equipos. Los resultados indicaron que reconocer equivocaciones humaniza a la figura de autoridad y la vuelve más accesible.

Esa actitud reduce la distancia psicológica entre líderes y colaboradores, lo que favorece la percepción de seguridad psicológica. En ese entorno, los equipos se comunican de manera más abierta y colaboran con mayor eficacia. El efecto desaparece si el desempeño previo es deficiente, ya que, en ese caso, el error refuerza la imagen de incompetencia.

La extensión del efecto en la robótica

Una de las aplicaciones más notorias del efecto Pratfall surge en investigaciones recientes sobre la interacción entre humanos y robots.

Un experimento evaluó la reacción frente a robots que olvidaban tareas simples o se disculpaban por errores leves; los participantes los calificaron como más cálidos y agradables que a aquellos que funcionaban sin fallas.

El efecto Pratfall aplicado a la robótica evidencia que la vulnerabilidad programada en robots los vuelve más cálidos y agradables para los humanos (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Travers, el dato adquiere relevancia porque los observadores sabían que los errores estaban programados. Aun así, la señal de vulnerabilidad suavizaba la percepción general. Este resultado sugiere que el efecto Pratfall responde a una regla cognitiva amplia sobre cómo se evalúa a agentes que combinan habilidad con falibilidad.

El límite entre error y credibilidad

El psicólogo advirtió que provocar errores intencionalmente no constituye una estrategia eficaz. Las investigaciones distinguen entre deslices menores y fallas graves. Reírse por olvidar un objeto o cometer una torpeza leve puede reforzar la conexión social. Sin embargo, admitir errores que implican descuido, mal juicio o daño a terceros debilita la credibilidad.

El efecto Pratfall describe una dinámica precisa: los errores aportan calidez a la competencia cuando existen pruebas claras de capacidad. Esta lógica atraviesa contextos personales, profesionales y tecnológicos, y explica por qué la perfección absoluta no siempre resulta la imagen más atractiva en la interacción social.