La soledad en Nochebuena y Navidad: cómo afecta y qué hacer para afrontarla

El dolor de la ausencia se nota más en la mesa navideña, el brindis o el saludo de medianoche por recuerdos de pérdidas y distancias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la proximidad de las Fiestas, muchas personas deben decidir con quién compartir la Nochebuena y el Año Nuevo. Algunas intentan encontrar acuerdos para reunirse con la familia, mientras otras afrontan estas fechas sin compañía y experimentan una soledad no deseada que puede acentuar la tristeza e influir en el estado de ánimo.

¿Por qué la soledad suele percibirse con mayor intensidad en esta época?

Patricia O’Donnell, psiquiatra y psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) y de la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA), indicó a Infobae que el clima festivo genera la fantasía de que todo es alegría, reuniones, regalos y felicidad, tema presente incluso en películas navideñas.

“Dos clásicos resultan muy ilustrativos: Ebenezer Scrooge (A Christmas Carol, de Charles Dickens) y El Grinch (Dr. Seuss). En ambos, la Navidad se vuelve insoportable porque reactiva carencias: calidez, amor, pertenencia y lazos importantes, así como antiguos sufrimientos, abandono, rechazo, marginación y soledad. La imagen de una Navidad rebosante de alegría y unión puede despertar sentimientos negativos, malestar por lo bueno que puede tener el otro que, a su vez, refuerza el aislamiento y el penar”, expresó la psiquiatra.

La soledad no es solo ausencia de compañía sino también falta de conexión genuina, sentirse elegido y comprendido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y subrayó: “Ambos cuentos expresan la posibilidad de cambio a través de ser mirado y aceptado tal cual es cada uno, de perdonar y ser perdonado. Nadie está condenado a permanecer en su dolor. El espíritu navideño, más allá de lo religioso, reside en la unión, el amor, la generosidad y la gratitud, esta última antídoto para la envidia. Despierta una esperanza, nunca es demasiado tarde para cambiar y vivir una vida más plena y encontrar la vuelta para pasar lo mejor posible las fiestas con todos los afectos, recuerdos, etc., que contienen. La esperanza y la confianza en la existencia de la bondad ayudan a atravesar las grandes adversidades de la vida”, señaló la experta.

Gabriela Martínez Castro (MN 18627), licenciada en Psicología y directora del Centro de Estudios Especializados en Trastornos de Ansiedad (CEETA), explicó a Infobae que la soledad suele percibirse con mayor peso en Navidad y Fin de Año por una combinación de factores emocionales, sociales y simbólicos. “No se trata de una sensibilidad exagerada, sino de una reacción humana bastante común”, puntualizó.

Según Martínez Castro, una de las razones principales es la expectativa social muy alta asociada a estas Fiestas. “Abundan mensajes sobre familias unidas, amor, mesas repletas, risas y parejas felices. Cuando la realidad personal dista de ese ideal, la comparación duele más que en otros momentos del año”.

Los factores que producen tristeza

Incluso rodeadas de familia o amigos muchas personas pueden experimentar una profunda sensación de soledad emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las expertas señalaron que hay varias razones que intensifican los sentimientos de soledad, desamparo y dolor en las Fiestas.

“Un factor que incide son los rituales que marcan ausencias", señaló Martínez Castro. “La mesa, el brindis o el saludo de medianoche hacen más patente la falta de quienes ya no están por fallecimientos, separaciones, distancias o cambios en los vínculos. La ausencia se vuelve concreta y casi física”, destacó.

También influye el balance emocional. “El cierre del año, generalmente sin pedir permiso, invita a pensar en lo que no se logró, en lo que se perdió, en los vínculos que no prosperaron. Este balance, hecho en soledad, suele intensificar la sensación de falta. Durante el año hay rutinas, obligaciones y ruido. En las fiestas todo se detiene un poco y, en ese sentido, aparecen emociones que venían postergadas, como la soledad”, describió Martínez Castro.

Aclaró que la soledad no es solo ausencia de compañía. “Muchas personas se sienten solas incluso rodeadas de gente. Lo que pesa no es la falta de personas, sino la falta de conexión genuina y profunda, de sentirse elegido, visto o comprendido”.

En Navidad y Año Nuevo la soledad se vuelve más intensa por las expectativas de reuniones familiares y felicidad compartida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para O’Donnell, la soledad es una experiencia subjetiva; cada individuo puede sentirla aun rodeado de familia, amigos y seres queridos. “Si bien la soledad forma parte de la condición humana y es, en cierta medida, inevitable y necesaria, en ocasiones genera mucho sufrimiento. A veces, las pérdidas y la tristeza propias de estas fechas hacen que la soledad sea difícil de sobrellevar. El encuentro humano es irremplazable. En estos casos, fortalecer la amistad puede brindar sostén y alivio. Hay encuentros que interrumpen el aislamiento y generan entusiasmo”, señaló.

Martínez Castro agregó que existe el mandato de estar bien. “Hay una presión implícita por mostrarse feliz, por agradecer, por la sola razón de que es Navidad o Fin de Año. Cuando esa emoción no surge, aparecen la vergüenza y la culpa, lo que agrava la soledad”.

La especialista remarcó: “Estar solo en las Fiestas no significa que la vida esté vacía ni que siempre vaya a ser así. Muchas veces es una etapa, un duelo silencioso o un momento de transición”.

Cómo afrontar la soledad en las Fiestas

Los especialistas aconsejan permitirse sentir sin forzarse a la felicidad ni cumplir con rituales impuestos por otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las expertas brindaron las siguientes recomendaciones para pasar estas fiestas.

No exigirse felicidad ni cumplir rituales ajenos. “Estar solo no siempre significa rodearse de gente, sino sentirse acompañado de una manera que no duela. Por ejemplo, bajar las exigencias. No tenemos por qué forzarnos a sentir gratitud o felicidad ni cumplir rituales que no nos representan. Permitirse sentir lo que uno siente ya es un alivio importante”, sostuvo Martínez Castro.

Redefinir el ritual, no cancelarlo sino transformarlo. “Los rituales ayudan a dar sentido. Podemos crear uno propio, como una comida especial, encender una vela por lo que cerramos y otra por lo que deseamos, escribir una carta que no vamos a enviar o realizar una caminata nocturna consciente. No es huir de la fecha, es hacerla habitable”, dijo Martínez Castro.

Conectar, aunque sea en pequeño, también ayuda a sobrellevar la soledad en las Fiestas. “No se necesitan grandes reuniones. Un mensaje honesto a alguien, una videollamada breve, compartir algo simple como una receta, una canción o una foto. La conexión auténtica, aunque sea mínima, protege más que la cantidad”, expresó la psicóloga.

Los rituales pueden resignificarse con acciones propias como un regalo artesanal, preparar una comida especial, escribir una carta o encender una vela (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apelar al arte, la música, la lectura y la poesía. “La cultura cumple un papel clave como bálsamo para la supervivencia psíquica, fundamental para atravesar tiempos difíciles. ¿Qué cuadro o lectura elegiríamos para rescatarnos de la sensación de soledad o promover un momento creativo?”, preguntó O´Donnell.

Cuidar el diálogo interno es fundamental para no dejarse vencer por la soledad. “Es frecuente pensar ‘debería estar mejor, hay algo mal en mí’. Pero se puede transformar por ‘estoy atravesando un momento, esto también pasará’. La autocompasión reduce la soledad interna, que es la más dura”, recomendó Martínez Castro.

Realizar actividades con sentido, no por obligación, puede aportar bienestar y serenidad. “Ayudar, cuidar un ser vivo, cocinar para alguien, escribir, acompañar a una mascota… Todo esto brinda sentido y calma mucho más que la mera distracción”, explicó Martínez Castro.

Cambiar de entorno como viajar o buscar nuevas experiencias puede aliviar la soledad y provocar transformaciones internas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Experimentar otras vivencias también puede ser sanador, según O’Donnell. “Algunos viajan solos, con amigos o familiares, buscando una experiencia personal profunda propia del clima de estas fechas, reforzar lazos elegidos o acercarse más a la familia cercana, lo que se traduzca también en un cambio interno”.

La especialista concluyó: “El mejor árbol de Navidad que vi fue uno al lado de un contenedor de basura, armado por autores anónimos con residuos. Un triunfo de la estética y la belleza más allá de las posibilidades materiales. Esperanza de una mirada que otorgue valor y existencia para todos”.

Por su parte, Martínez Castro destacó finalmente: “Sentirse solo no define el valor de las personas ni anticipa el futuro. Muchas personas están igual que nosotros, pero en silencio”.