Tendencias

Los tres ejercicios esenciales para desarrollar glúteos fuertes y prevenir molestias, según expertos

Una selección respaldada por especialistas revela cuáles son los movimientos más eficaces para fortalecer esta zona, mejorar la estabilidad y reducir el riesgo de molestias en el entrenamiento

Guardar
El entrenamiento de glúteos recomendado
El entrenamiento de glúteos recomendado por GQ España mejora la fuerza, el equilibrio y el rendimiento físico general (Imagen ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de glúteos ha trascendido estereotipos y se posiciona hoy como un pilar imprescindible para quienes buscan fuerza, equilibrio y rendimiento. Ya no es un territorio exclusivo de mujeres ni responde solo a cuestiones estéticas: desarrollar unos glúteos fuertes beneficia la postura, previene lesiones y potencia cada sesión de ejercicio.

Así lo subrayan expertos de GQ, que destacan cómo integrar los ejercicios adecuados marca la diferencia en el desarrollo físico y en la calidad de vida diaria. El secreto del éxito en el gimnasio y en el deporte puede residir, precisamente, en trabajar esta zona con constancia y estrategia.

Importancia de los glúteos en el rendimiento y la salud

La importancia de trabajar los glúteos en las sesiones de tren inferior radica en que estos músculos aportan estabilidad y fuerza global al cuerpo. La idea de que los hombres deben enfocarse solo en el tren superior pierde vigencia, mientras crece el reconocimiento de que un desarrollo armónico exige prestar atención a las piernas y los glúteos. Este enfoque busca prevenir desequilibrios musculares y potenciar la funcionalidad.

Desarrollar glúteos fuertes ayuda a
Desarrollar glúteos fuertes ayuda a prevenir lesiones y favorece una postura corporal saludable, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fortalecimiento de los glúteos conlleva beneficios más allá de la estética: aumentar la fuerza y el tamaño de estos músculos favorece el rendimiento en el gimnasio y en deportes como la carrera o el pádel, mejora la postura y ayuda a evitar dolores de espalda, siempre y cuando se practique una técnica correcta y se incluyan diferentes patrones de movimiento.

La prevención de lesiones y la optimización del rendimiento justifican la inclusión de estos ejercicios en cualquier plan de entrenamiento.

Los tres ejercicios fundamentales

Expertos de GQ recomiendan centrarse en tres ejercicios principales, evitando excesos de variantes para no sobrecargar la rutina. El primero, el hip thrust, es un referente imprescindible para ganar masa muscular y definición en la zona. Se ejecuta sentado en el suelo, apoyando los omóplatos en un banco y colocando una barra cargada sobre las caderas.

Con las rodillas dobladas y los pies cerca del trasero, se elevan las caderas contrayendo los glúteos, descendiendo de manera lenta y controlada hasta rozar el suelo para repetir el movimiento con potencia. La sugerencia es realizar tres series de seis a diez repeticiones con el mayor peso posible.

La calidad de ejecución y
La calidad de ejecución y la progresión en peso son esenciales para evitar lesiones y lograr resultados sostenibles en glúteos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo es la estocada caminando, una variante dinámica clásica. Consiste en dar un paso hacia adelante con una pierna, descendiendo hasta que la rodilla quede cerca del suelo, y regresar a la posición inicial con el impulso del talón. Se aconsejan tres series de diez repeticiones por pierna. Para aumentar la dificultad, puede añadirse el componente de “pulses”, pequeños ascensos y descensos antes de avanzar a la siguiente repetición.

El tercer movimiento es el step up, considerado por expertos de GQ España uno de los ejercicios más eficaces y, a menudo, subestimado. Se requiere un banco o cajón y un par de mancuernas. El ejercicio consiste en subir una pierna al banco, inclinar levemente el torso hacia adelante para estirar los glúteos e impulsarse hasta quedar de pie en la plataforma. El descenso debe ser controlado. Se recomienda realizar tres series por pierna de diez repeticiones.

Claves para progresar y evitar lesiones

Para progresar con seguridad y eficacia, los expertos aconsejan centrar la rutina en la calidad de ejecución y la progresión en peso y técnica, evitando una sobrecarga de ejercicios.

Perfeccionar los movimientos y mantener la constancia permite resultados más visibles y sostenibles, además de reducir el riesgo de lesiones.

Un plan de entrenamiento de
Un plan de entrenamiento de glúteos bien estructurado contribuye a la estabilidad, el rendimiento deportivo y la prevención de desequilibrios musculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disciplina y una planificación adecuada, junto con la inclusión de estos movimientos, favorecen una mayor estabilidad en los levantamientos y una mejora global del rendimiento físico. En palabras de expertos de GQ, comprometerse con el entrenamiento de glúteos no solo influye en la apariencia, sino que también contribuye a alcanzar cualquier objetivo deportivo.

Temas Relacionados

Entrenamiento de glúteosEjercicios de glúteosHip thrustZancada caminandoStep upgimnasioEjercicioGQNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Con qué frecuencia se debe lavar la ropa de cama para un descanso más saludable

Expertos advierten que la mayoría no cumple con el ritmo de lavado necesario para proteger la salud

Con qué frecuencia se debe

6 señales que alertan sobre el deterioro de una pileta de concreto: cómo detectarlas antes de que sea tarde

Prestar atención a signos poco evidentes y consultar ante cualquier anomalía puede evitar complicaciones estructurales y pérdidas costosas. Especialistas y organismos internacionales subrayan la importancia de la identificación temprana y el mantenimiento regular

6 señales que alertan sobre

Efecto diciembre: 10 consejos para bajar la exigencia y evitar el estrés de fin de año

La agenda cargada de compromisos y balances finales elevan la tensión en muchas personas, especialistas consultados por Infobae hablaron de las señales para reconocer el cansancio a tiempo y cómo diferenciar las expectativas ajenas del deseo personal

Efecto diciembre: 10 consejos para

Los hombres solteros hoy: cómo ven las relaciones afectivas según la edad

En los tiempos actuales, marcados por el auge de las redes y nuevas maneras de vincularse, la soltería adquiere rasgos distintos a los de otras épocas. Qué dicen los resultados de un nuevo estudio del Instituto Kinsey de Sexología de Estados Unidos

Los hombres solteros hoy: cómo

Crean un biochip programable que puede transformar la manera en que la ciencia responda a futuras pandemias

Un dispositivo diseñado por el Instituto Weizmann promete acelerar el desarrollo de terapias, ofrecer pruebas inmunitarias precisas y permitir la adaptación inmediata ante la llegada de nuevos virus emergentes

Crean un biochip programable que
DEPORTES
Los recuerdos del Flaco Poletti,

Los recuerdos del Flaco Poletti, ídolo de Estudiantes y protagonista de una histórica final contra Racing

La singular historia del AC Città Di Castello, el club más argentino de Italia, con el Papa Francisco como bandera

Tiene 13 años, los mismos managers que Colapinto, brilló en el Mundial de Karting y busca ser el primer panameño en la F1

Sergio Slipak empató con Faustino Oro y no guardó elogios: “Es la mayor promesa en el historial ajedrecístico de Argentina”

El multitudinario recibimiento a Lionel Messi en su llegada a la India junto a De Paul y Suárez para el GOAT Tour

TELESHOW
Gastón Edul en Mis Virales:

Gastón Edul en Mis Virales: “Soy un tipo promedio, pero donde no llega el talento llega la actitud”

Nequi Galotti: “Decidí sacarme mis prótesis y priorizar la verdad de mi cuerpo, sin adornos”

De Flores al estrellato: Lorena Vega, la mujer que rompió el molde y encarnó personajes inolvidables

El duro comentario de Wanda Nara sobre Yanina Latorre que refleja su relación en MasterChef: “Me sacó todas las energías”

El problema de salud que obligó a Nicolás Behringer, campeón de La Voz Argentina, a vender el auto que ganó como premio

INFOBAE AMÉRICA

Australia prohibió las redes sociales

Australia prohibió las redes sociales a menores de 16 años, pero los expertos temen que huyan a plataformas más peligrosas

El distanciamiento de un hijo de los dictadores Ortega y Murillo revela fracturas en el régimen de Nicaragua

Nasry Asfura instó al CNE a transmitir el escrutinio de las actas con inconsistencias para que “no haya duda” del resultado electoral

El momento en el que se interrumpió un partido de fútbol americano para anunciar la muerte de John Lennon

Fueron ícono de la música pop de los ’80, pero una falla en pleno show los dejó al descubierto: la historia de Milli Vanilli