Los tres ejercicios esenciales para desarrollar glúteos fuertes y prevenir molestias, según expertos

El entrenamiento de glúteos recomendado por GQ España mejora la fuerza, el equilibrio y el rendimiento físico general (Imagen ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de glúteos ha trascendido estereotipos y se posiciona hoy como un pilar imprescindible para quienes buscan fuerza, equilibrio y rendimiento. Ya no es un territorio exclusivo de mujeres ni responde solo a cuestiones estéticas: desarrollar unos glúteos fuertes beneficia la postura, previene lesiones y potencia cada sesión de ejercicio.

Así lo subrayan expertos de GQ, que destacan cómo integrar los ejercicios adecuados marca la diferencia en el desarrollo físico y en la calidad de vida diaria. El secreto del éxito en el gimnasio y en el deporte puede residir, precisamente, en trabajar esta zona con constancia y estrategia.

Importancia de los glúteos en el rendimiento y la salud

La importancia de trabajar los glúteos en las sesiones de tren inferior radica en que estos músculos aportan estabilidad y fuerza global al cuerpo. La idea de que los hombres deben enfocarse solo en el tren superior pierde vigencia, mientras crece el reconocimiento de que un desarrollo armónico exige prestar atención a las piernas y los glúteos. Este enfoque busca prevenir desequilibrios musculares y potenciar la funcionalidad.

Desarrollar glúteos fuertes ayuda a prevenir lesiones y favorece una postura corporal saludable, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fortalecimiento de los glúteos conlleva beneficios más allá de la estética: aumentar la fuerza y el tamaño de estos músculos favorece el rendimiento en el gimnasio y en deportes como la carrera o el pádel, mejora la postura y ayuda a evitar dolores de espalda, siempre y cuando se practique una técnica correcta y se incluyan diferentes patrones de movimiento.

La prevención de lesiones y la optimización del rendimiento justifican la inclusión de estos ejercicios en cualquier plan de entrenamiento.

Los tres ejercicios fundamentales

Expertos de GQ recomiendan centrarse en tres ejercicios principales, evitando excesos de variantes para no sobrecargar la rutina. El primero, el hip thrust, es un referente imprescindible para ganar masa muscular y definición en la zona. Se ejecuta sentado en el suelo, apoyando los omóplatos en un banco y colocando una barra cargada sobre las caderas.

Con las rodillas dobladas y los pies cerca del trasero, se elevan las caderas contrayendo los glúteos, descendiendo de manera lenta y controlada hasta rozar el suelo para repetir el movimiento con potencia. La sugerencia es realizar tres series de seis a diez repeticiones con el mayor peso posible.

La calidad de ejecución y la progresión en peso son esenciales para evitar lesiones y lograr resultados sostenibles en glúteos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo es la estocada caminando, una variante dinámica clásica. Consiste en dar un paso hacia adelante con una pierna, descendiendo hasta que la rodilla quede cerca del suelo, y regresar a la posición inicial con el impulso del talón. Se aconsejan tres series de diez repeticiones por pierna. Para aumentar la dificultad, puede añadirse el componente de “pulses”, pequeños ascensos y descensos antes de avanzar a la siguiente repetición.

El tercer movimiento es el step up, considerado por expertos de GQ España uno de los ejercicios más eficaces y, a menudo, subestimado. Se requiere un banco o cajón y un par de mancuernas. El ejercicio consiste en subir una pierna al banco, inclinar levemente el torso hacia adelante para estirar los glúteos e impulsarse hasta quedar de pie en la plataforma. El descenso debe ser controlado. Se recomienda realizar tres series por pierna de diez repeticiones.

Claves para progresar y evitar lesiones

Para progresar con seguridad y eficacia, los expertos aconsejan centrar la rutina en la calidad de ejecución y la progresión en peso y técnica, evitando una sobrecarga de ejercicios.

Perfeccionar los movimientos y mantener la constancia permite resultados más visibles y sostenibles, además de reducir el riesgo de lesiones.

Un plan de entrenamiento de glúteos bien estructurado contribuye a la estabilidad, el rendimiento deportivo y la prevención de desequilibrios musculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disciplina y una planificación adecuada, junto con la inclusión de estos movimientos, favorecen una mayor estabilidad en los levantamientos y una mejora global del rendimiento físico. En palabras de expertos de GQ, comprometerse con el entrenamiento de glúteos no solo influye en la apariencia, sino que también contribuye a alcanzar cualquier objetivo deportivo.