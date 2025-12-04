Tendencias

En qué consiste el nuevo método 3/7 y por qué se volvió una de las alternativas más eficaces para ganar masa muscular

Expertos señalan que su combinación de series progresivas con descansos mínimos potencia el estímulo de crecimiento físico, permitiendo resultados visibles incluso con entrenamientos más cortos

Guardar
El método 3/7 se posiciona
El método 3/7 se posiciona como una alternativa eficaz para ganar masa muscular y fuerza en menos tiempo que las rutinas tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método 3/7 emerge como una alternativa novedosa y eficaz para quienes buscan incrementar la masa muscular y la fuerza, superando los esquemas tradicionales del gimnasio.

Respaldada por especialistas de Built With Science y el National Institute of Health, esta técnica prioriza la calidad y la intensidad del entrenamiento por encima del tiempo dedicado, de acuerdo con expertos de GQ. Su enfoque rompe con los modelos convencionales al proponer una estrategia más eficiente y adaptable a distintos niveles de experiencia.

¿Qué es el método 3/7?

El método 3/7 plantea una estructura progresiva en la que se realizan cinco series consecutivas con aumento gradual de repeticiones, comenzando en tres y culminando en siete, y con únicamente 15 segundos de descanso entre cada serie.

Según explicó el National Institute of Health, esta técnica busca alcanzar la fatiga muscular sin depender de incrementos constantes de peso, lo que la convierte en una alternativa accesible y eficiente para distintos niveles de experiencia.

Especialistas del National Institute of
Especialistas del National Institute of Health y Built With Science respaldan la efectividad del método 3/7 para el desarrollo muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La secuencia básica es la siguiente:

  1. Tres repeticiones, seguido de 15 segundos de descanso.
  2. Cuatro repeticiones, seguido de 15 segundos de descanso.
  3. Cinco repeticiones, seguido de 15 segundos de descanso.
  4. Seis repeticiones, seguido de 15 segundos de descanso.
  5. Siete repeticiones para finalizar la serie.

Al concluir la quinta serie, se toma un descanso de 2,5 minutos (150 segundos) antes de repetir el ciclo dos veces más, completando así tres ciclos en total. Es fundamental seleccionar un peso fijo que represente, aproximadamente, el 70% de la carga máxima de la persona, permitiendo completar todas las repeticiones con técnica adecuada.

El método 3/7 sobresale por ofrecer mejores resultados en menos tiempo que las rutinas convencionales, como las clásicas ocho series de seis repeticiones. Built With Science destacó que esta técnica puede duplicar las mejoras en masa muscular y fuerza, haciendo que las sesiones sean más cortas y eficaces, especialmente útiles para quienes buscan optimizar su tiempo sin sacrificar resultados.

Claves nutricionales y de recuperación para el crecimiento muscular

La rutina desempeña un papel central en el progreso físico, pero el desarrollo muscular depende también de la nutrición, el descanso y la hidración óptima. GQ enfatizó esta idea: “Para aumentar masa necesitas consumir más calorías de las que quemas, pero también necesitas asegurarte de incluir suficientes nutrientes y alimentos que realmente ayuden a tus músculos a crecer”.

La nutrición balanceada, con proteínas,
La nutrición balanceada, con proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables, potencia los resultados del método 3/7 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos recomiendan:

  • Asegurar, en cada comida, la presencia de proteínas (fuente primaria para la reconstrucción muscular).
  • Incluir carbohidratos complejos para la reposición energética.
  • Incorporar grasas saludables, frutas y vegetales que aporten fibra, vitaminas y minerales clave.
  • Mantener una hidratación óptima, favoreciendo el rendimiento muscular y la recuperación metabólica.

Además, resulta esencial entrenar con pesas al menos dos o tres días a la semana, alternar los grupos musculares para evitar la fatiga excesiva y propiciar la recuperación. Durante los periodos de descanso se produce la reparación de los tejidos y, con ello, el verdadero crecimiento muscular.

No es recomendable entrenar el mismo grupo muscular en días consecutivos, ya que dicha práctica puede limitar el avance y favorecer lesiones o sobreentrenamiento.

Dormir entre siete y nueve horas cada noche es esencial para que el cuerpo se recupere correctamente y promueva la regeneración muscular. Además, una correcta hidratación mantiene la fuerza y resistencia de los músculos, tanto durante el ejercicio como en la recuperación posterior.

El descanso y la hidratación
El descanso y la hidratación son fundamentales para la recuperación muscular y el éxito del entrenamiento con el método 3/7 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método 3/7 demanda atención rigurosa a la técnica y a la selección del peso; una ejecución deficiente o cargas inadecuadas pueden provocar lesiones. Asimismo, la nutrición y el descanso deben estar siempre presentes para que el entrenamiento resulte efectivo y se evite el sobreentrenamiento. El equilibrio entre estos factores es clave para progresar de manera segura y sostenida.

Evaluaciones finales y recomendaciones

Diversos estudios comparativos muestran que el método 3/7 optimiza la ganancia muscular y de fuerza al generar alta intensidad sin ampliar el volumen total de trabajo. La estructura progresiva y las pausas cortas favorecen la acumulación de fatiga local, estimulando mecanismos fisiológicos responsables de la hipertrofia y el aumento de fuerza.

Diversos estudios demuestran que el
Diversos estudios demuestran que el método 3/7 estimula la hipertrofia y el aumento de fuerza sin incrementar el volumen total de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como pauta general, lo fundamental para progresar de manera sostenida reside en combinar:

  • Una rutina bien planificada (como el método 3/7),
  • Alimentación balanceada,
  • Descanso suficiente,
  • Y atención a la hidratación y la técnica.

Esta integración permitirá avances sólidos y, sobre todo, sostenibles en masa muscular y fuerza a lo largo del tiempo, sin poner en riesgo la salud ni la motivación.

Temas Relacionados

Método 3/7Masa muscularEntrenamiento de fuerzaRutinas de gimnasioBuilt With SciencegimnasiofuerzanutricióndescansoNational Institute of HealthNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cómo la sandía ayuda a controlar el peso y la saciedad

Investigaciones científicas resaltan el impacto positivo de este alimento en la calidad de la dieta, la hidratación, la función cardiovascular y la protección frente a enfermedades metabólicas y oxidativas

Cómo la sandía ayuda a

Qué es la personalidad tipo B y cómo 3 hábitos simples pueden mejorar su organización, según un psicólogo

Mark Travers detalló en su columna para Forbes que ciertos ajustes cotidianos permiten a quienes tienen este perfil desarrollar mayor claridad, planificar más solidez y sostener rutinas que potencian su bienestar sin perder su estilo flexible

Qué es la personalidad tipo

¿Zorros domesticados? Qué dice la ciencia sobre este comportamiento que se convirtió en tendencia en redes sociales

Diversos estudios científicos y expertos advierten que este fenómeno viral tiene un trasfondo más complejo de lo que parece. Qué se sabe sobre el vínculo entre seres humanos y animales silvestres en pleno entorno urbano, según National Geographic

¿Zorros domesticados? Qué dice la

Más allá de las cremas: el secreto para la salud cutánea está en la vitamina C, afirman los expertos

La alimentación equilibrada, con abundancia de frutas y verduras, marca diferencias en la apariencia y función del organismo. Por qué el cuidado cutáneo eficaz depende de mucho más que rituales externos, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Otago

Más allá de las cremas:

La raíz asiática poco conocida que ayuda a mejorar la digestión

Se trata de un tubérculo ancestral de la familia de las zingiberáceas, como el jengibre y la cúrcuma. Cómo consumirla para aprovechar sus propiedades

La raíz asiática poco conocida
DEPORTES
Andy Murray describió cómo fue

Andy Murray describió cómo fue la experiencia de trabajar con Novak Djokovic: “Tiene un carácter desafiante y es muy exigente”

Damián Ayude: sus épocas como conductor de Uber, el pacto con el plantel de San Lorenzo y su principal objetivo para 2026

Cuál es el grupo más accesible y el más complicado que le puede tocar a la Argentina en el sorteo del Mundial 2026

Cambios en River Plate: cómo quedó el vestuario tras la salida de los héroes de Madrid y las figuras que ganaron terreno

Mitos y verdades de los sorteos en Mundiales: de las bolillas frías o marcadas a la iniciativa que impulsó Grondona

TELESHOW
Pamela David: “Perdimos la batalla”

Pamela David: “Perdimos la batalla”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: la triste despedida de uno de los famosos más queridos

El traje secreto de Nicolás Cabré para su boda: confidencias, códigos y complicidad en el atelier de Daniel Casalnovo

¿Cuáles fueron los artistas argentinos más escuchados del 2025 en las plataformas?

La fuerte reacción de Marixa Balli al enterarse que Yanina Latorre formará parte de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

El caso Steven Miles: cómo

El caso Steven Miles: cómo un adolescente de 16 años comentió un crimen inspirado en la serie Dexter

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania: al menos siete muertos tras un bombardeo con más de 500 drones

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: con un escrutinio que avanza a cuentagotas, crece la incertidumbre mientras el país espera la definición

Macron instó a Xi Jinping a que utilice la influencia de China para impulsar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania

El candidato Salvador Nasralla pidió calma ante el retraso del resultado electoral en Honduras: “Tomará algunos días”