En qué consiste el nuevo método 3/7 y por qué se volvió una de las alternativas más eficaces para ganar masa muscular

El método 3/7 se posiciona como una alternativa eficaz para ganar masa muscular y fuerza en menos tiempo que las rutinas tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método 3/7 emerge como una alternativa novedosa y eficaz para quienes buscan incrementar la masa muscular y la fuerza, superando los esquemas tradicionales del gimnasio.

Respaldada por especialistas de Built With Science y el National Institute of Health, esta técnica prioriza la calidad y la intensidad del entrenamiento por encima del tiempo dedicado, de acuerdo con expertos de GQ. Su enfoque rompe con los modelos convencionales al proponer una estrategia más eficiente y adaptable a distintos niveles de experiencia.

¿Qué es el método 3/7?

El método 3/7 plantea una estructura progresiva en la que se realizan cinco series consecutivas con aumento gradual de repeticiones, comenzando en tres y culminando en siete, y con únicamente 15 segundos de descanso entre cada serie.

Según explicó el National Institute of Health, esta técnica busca alcanzar la fatiga muscular sin depender de incrementos constantes de peso, lo que la convierte en una alternativa accesible y eficiente para distintos niveles de experiencia.

Especialistas del National Institute of Health y Built With Science respaldan la efectividad del método 3/7 para el desarrollo muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La secuencia básica es la siguiente:

Tres repeticiones, seguido de 15 segundos de descanso. Cuatro repeticiones, seguido de 15 segundos de descanso. Cinco repeticiones, seguido de 15 segundos de descanso. Seis repeticiones, seguido de 15 segundos de descanso. Siete repeticiones para finalizar la serie.

Al concluir la quinta serie, se toma un descanso de 2,5 minutos (150 segundos) antes de repetir el ciclo dos veces más, completando así tres ciclos en total. Es fundamental seleccionar un peso fijo que represente, aproximadamente, el 70% de la carga máxima de la persona, permitiendo completar todas las repeticiones con técnica adecuada.

El método 3/7 sobresale por ofrecer mejores resultados en menos tiempo que las rutinas convencionales, como las clásicas ocho series de seis repeticiones. Built With Science destacó que esta técnica puede duplicar las mejoras en masa muscular y fuerza, haciendo que las sesiones sean más cortas y eficaces, especialmente útiles para quienes buscan optimizar su tiempo sin sacrificar resultados.

Claves nutricionales y de recuperación para el crecimiento muscular

La rutina desempeña un papel central en el progreso físico, pero el desarrollo muscular depende también de la nutrición, el descanso y la hidración óptima. GQ enfatizó esta idea: “Para aumentar masa necesitas consumir más calorías de las que quemas, pero también necesitas asegurarte de incluir suficientes nutrientes y alimentos que realmente ayuden a tus músculos a crecer”.

La nutrición balanceada, con proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables, potencia los resultados del método 3/7 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos recomiendan:

Asegurar, en cada comida, la presencia de proteínas (fuente primaria para la reconstrucción muscular).

Incluir carbohidratos complejos para la reposición energética.

Incorporar grasas saludables , frutas y vegetales que aporten fibra, vitaminas y minerales clave.

Mantener una hidratación óptima, favoreciendo el rendimiento muscular y la recuperación metabólica.

Además, resulta esencial entrenar con pesas al menos dos o tres días a la semana, alternar los grupos musculares para evitar la fatiga excesiva y propiciar la recuperación. Durante los periodos de descanso se produce la reparación de los tejidos y, con ello, el verdadero crecimiento muscular.

No es recomendable entrenar el mismo grupo muscular en días consecutivos, ya que dicha práctica puede limitar el avance y favorecer lesiones o sobreentrenamiento.

Dormir entre siete y nueve horas cada noche es esencial para que el cuerpo se recupere correctamente y promueva la regeneración muscular. Además, una correcta hidratación mantiene la fuerza y resistencia de los músculos, tanto durante el ejercicio como en la recuperación posterior.

El descanso y la hidratación son fundamentales para la recuperación muscular y el éxito del entrenamiento con el método 3/7 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método 3/7 demanda atención rigurosa a la técnica y a la selección del peso; una ejecución deficiente o cargas inadecuadas pueden provocar lesiones. Asimismo, la nutrición y el descanso deben estar siempre presentes para que el entrenamiento resulte efectivo y se evite el sobreentrenamiento. El equilibrio entre estos factores es clave para progresar de manera segura y sostenida.

Evaluaciones finales y recomendaciones

Diversos estudios comparativos muestran que el método 3/7 optimiza la ganancia muscular y de fuerza al generar alta intensidad sin ampliar el volumen total de trabajo. La estructura progresiva y las pausas cortas favorecen la acumulación de fatiga local, estimulando mecanismos fisiológicos responsables de la hipertrofia y el aumento de fuerza.

Diversos estudios demuestran que el método 3/7 estimula la hipertrofia y el aumento de fuerza sin incrementar el volumen total de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como pauta general, lo fundamental para progresar de manera sostenida reside en combinar:

Una rutina bien planificada (como el método 3/7),

Alimentación balanceada ,

Descanso suficiente ,

Y atención a la hidratación y la técnica.

Esta integración permitirá avances sólidos y, sobre todo, sostenibles en masa muscular y fuerza a lo largo del tiempo, sin poner en riesgo la salud ni la motivación.