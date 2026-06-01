Dos hinchas del Arsenal intentaron filtrarse en los festejos vestidos como “miembros de seguridad” y terminaron detenidos

Dos hinchas del Arsenal fueron arrestados al intentar colarse en la premiación de la Premier League vestidos como personal de seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos hinchas del Arsenal se hicieron pasar por miembros de seguridad para intentar colarse en Selhurst Park durante la entrega del trofeo de la Premier League, pero el control de accesos los detectó en los tornos y la policía los detuvo en el acto. El episodio ocurrió el domingo 24 de mayo, el mismo día en que Arsenal cerró la temporada con una victoria ante Crystal Palace y celebró la liga inglesa que no ganaba desde 2004.

El intento de ingreso ilegal se produjo en un contexto de euforia por el título: miles de hinchas siguieron las celebraciones del campeón y, en algunos casos, buscaron acercarse a los puntos de festejo sin contar con entradas. En Selhurst Park, ese impulso derivó en un plan simple: usar la estética del trabajo de campo para pasar desapercibidos. De acuerdo con Goal, los dos hombres se presentaron con chalecos reflectantes y procuraron ingresar como si formaran parte del personal de seguridad del estadio.

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La maniobra se topó con el primer filtro del operativo: el personal de control advirtió inconsistencias, los frenó antes del ingreso y dio aviso a la policía. El club ya había emitido advertencias por reventa de entradas, un punto que endureció la vigilancia en accesos durante una jornada con alta demanda y expectativa por la premiación, según reportó Goal.

Cómo intentaron entrar y por qué los detuvieron

Los dos hinchas no tenían entradas para el partido ni para la ceremonia posterior, de acuerdo con la reconstrucción publicada por Goal. Su objetivo era presenciar la entrega del trofeo tras el cierre de una campaña que el equipo coronó con victoria y festejo en el césped. Para eso, intentaron mimetizarse con el operativo interno: ropa de “alta visibilidad” y actitud de rutina, como si estuvieran habilitados para circular por zonas restringidas.

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El plan se desarmó en el lugar menos flexible: los tornos. Allí, el personal del estadio los identificó y les impidió el acceso. La intervención fue rápida: la policía los arrestó “de inmediato”, consignó Goal, que vinculó el episodio con las advertencias previas del club sobre la circulación de entradas y el riesgo de estafas asociadas.

En un comunicado citado por el mismo sitio, la Policía Metropolitana indicó: “Dos hombres, de 35 y 37 años, fueron arrestados por sospechas de fraude por falsedad”. También señalaron que el personal de seguridad de Selhurst Park bloqueó el ingreso y que, luego, ambos quedaron bajo custodia.

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El episodio no alteró el desarrollo del partido ni la ceremonia, pero sí dejó en evidencia una vulnerabilidad en eventos masivos: la capacidad de algunos asistentes de intentar superar barreras mediante disfraces o suplantación. En este caso, el recurso fue la ropa de trabajo, un elemento que en jornadas de alta demanda puede confundir al público general, pero que no suele pasar los controles formales de acreditación.

La entrega del trofeo a Arsenal, tras ganar la liga inglesa después de veinte años, generó una demanda sin precedentes de entradas entre los hinchas (REUTERS/Hannah Mckay)

El título del Arsenal, la consagración y el clima de festejos

Arsenal selló su temporada con un 2-1 frente a Crystal Palace y levantó el trofeo de la Premier League. La consagración tuvo peso histórico: se trató de la primera liga inglesa del club desde 2004, lo que multiplicó la tensión por conseguir entradas y la presión sobre los operativos de seguridad.

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En paralelo, el final de temporada tuvo un costado agridulce por la derrota en la final de la Champions League ante PSG, pero la coronación doméstica empujó igual una celebración masiva. La mezcla de frustración internacional y recompensa local elevó el voltaje emocional de la jornada, con concentración de hinchas en distintos puntos de Londres.

Ese marco explica por qué algunos intentaron forzar el acceso: la premiación posterior al partido suele ser uno de los momentos más buscados por los aficionados, y el control sobre ese segmento del evento se vuelve más estricto, con anillos de seguridad y verificación de entradas y credenciales.

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Miles de hinchas celebraron en las calles de Londres el título obtenido por Arsenal, tan solo unas horas después de perder la final de la Champions League (REUTERS/Isabel Infantes)

Alertas por reventa, sanciones internas y revisiones del protocolo

El club local anticipó medidas internas contra el uso indebido de entradas. Según Goal, Crystal Palace advirtió que sancionará a quienes compartan tickets y remarcó: “Quien lo haga no podrá comprar abono de temporada ni afiliarse la próxima campaña”. La advertencia se inscribió en un contexto de controles reforzados por el riesgo de reventa y falsificación en partidos de alta demanda.

Además del episodio, la jornada registró incidentes de orden público en el norte de Londres, donde se concentraron miles de hinchas. Un portavoz de la Policía Metropolitana declaró a MyLondon que se desplegaron agentes alrededor del Emirates Stadium para gestionar las multitudes y evitar aglomeraciones.

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En total, la policía realizó 17 detenciones por alteración del orden público, embriaguez y agresión a un miembro de los servicios de emergencia. Para los próximos partidos, una vez que comience la nueva temporada, tanto la Policía Metropolitana y los servicios de seguridad del club realizarán “revisiones exhaustivas” del protocolo de alta visibilidad.