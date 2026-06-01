Estados Unidos

Inter Miami impulsa a la MLS y Estados Unidos hacia la cima del negocio global del fútbol

El modelo de franquicias, la ausencia de descenso y el aumento sostenido de los derechos audiovisuales consolidaron a la liga como uno de los mercados más estables y rentables, según Forbes

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El desembarco de inversores estadounidenses transforma el fútbol internacional y redefine el mapa de los clubes más valiosos (AP Foto/Joshua A. Bickel)
El desembarco de inversores estadounidenses transforma el fútbol internacional y redefine el mapa de los clubes más valiosos (AP Foto/Joshua A. Bickel)

El fútbol mundial experimenta una transformación impulsada por la irrupción de capital estadounidense en los clubes más valiosos y la llegada de inversores de alto perfil.

La última edición del ranking de Forbes posiciona a Estados Unidos como actor central, tanto por el crecimiento de la Major League Soccer (MLS) como por la influencia creciente de empresarios norteamericanos en el fútbol europeo.

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Inter Miami se destaca como el club más valioso de la liga estadounidense, un fenómeno que ilustra el nuevo mapa de poder en la industria deportiva.

La liga estadounidense consolida su expansión y suma protagonismo entre las competiciones más cotizadas del planeta (Douglas DeFelice-USA TODAY Sports/File Photo)
La liga estadounidense consolida su expansión y suma protagonismo entre las competiciones más cotizadas del planeta (Douglas DeFelice-USA TODAY Sports/File Photo)

Inter Miami, el club más valioso de la MLS y símbolo del nuevo fútbol estadounidense

De acuerdo con el análisis publicado por Forbes, Inter Miami encabeza la lista de equipos de la MLS, con una valoración de USD 1.350 millones. El club de Florida, impulsado por la llegada de Lionel Messi y un grupo de inversores liderado por David Beckham, superó a tradicionales franquicias como Los Angeles FC (USD 1.320 millones), LA Galaxy (USD 1.080 millones), New York City FC (USD 1.020 millones) y Atlanta United (USD 1.000 millones), todas presentes en el ranking de los 30 clubes más valiosos del mundo.

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El informe de Forbes subraya que “la presencia de siete equipos de la MLS en el top 30 mundial refleja el atractivo creciente del fútbol estadounidense para inversores y público”. El modelo de franquicias, la ausencia de descenso y el aumento sostenido de los derechos audiovisuales consolidaron a la liga como uno de los mercados más estables y rentables, en contraste con los riesgos y la volatilidad del fútbol europeo.

La publicación destaca que el múltiplo promedio de valoración de los clubes de la MLS alcanza 8,9 veces sus ingresos anuales, una cifra que supera a la mayoría de las grandes ligas europeas y solo es superada por la NBA dentro del deporte estadounidense.

El equipo de Florida encabeza la valoración en Estados Unidos y refleja el impacto de figuras globales y capital extranjero en la evolución de la MLS (Jerome Miron-USA TODAY Sports)
El equipo de Florida encabeza la valoración en Estados Unidos y refleja el impacto de figuras globales y capital extranjero en la evolución de la MLS (Jerome Miron-USA TODAY Sports)

Ranking global: los 10 clubes más valiosos del mundo

El análisis de Forbes para 2026 posiciona a los equipos europeos en la cima de la industria, aunque el avance de la MLS comienza a modificar el escenario. Estos son los diez clubes con mayor valoración a nivel global:

  1. Real Madrid (España) – USD 9.500 millones
  2. Barcelona (España) – USD 7.500 millones
  3. Manchester United (Inglaterra) – USD 7.200 millones
  4. Liverpool (Inglaterra) – USD 6.200 millones
  5. Paris Saint-Germain (Francia) – USD 5.800 millones
  6. Bayern Munich (Alemania) – USD 5.700 millones
  7. Manchester City (Inglaterra) – USD 5.500 millones
  8. Arsenal (Inglaterra) – USD 5.400 millones
  9. Chelsea (Inglaterra) – USD 4.200 millones
  10. Tottenham Hotspur (Inglaterra) – USD 3.000 millones
Real Madrid lidera la selecta lista de clubes mejor cotizados, seguido por las principales potencias de Europa occidental (REUTERS/Isabel Infantes)
Real Madrid lidera la selecta lista de clubes mejor cotizados, seguido por las principales potencias de Europa occidental (REUTERS/Isabel Infantes)

Inversores norteamericanos, protagonistas en Europa y América Latina

El fenómeno no se limita al mercado doméstico. Forbes documenta que más de la mitad de los clubes de la Premier League inglesa tienen propietarios estadounidenses o con base en Estados Unidos, incluyendo a instituciones como Manchester United, Liverpool y Chelsea.

En la Serie A italiana, 9 de los 20 equipos están bajo control de capital norteamericano o canadiense, y en España, la reciente adquisición de Atlético de Madrid por Apollo Sports Capital elevó a tres los clubes con mayoría accionaria estadounidense.

La publicación cita a un especialista del sector: “Hay muchísimos estadounidenses con dinero a los que les gusta el deporte y el mercado estadounidense está bastante cerrado para muchos de estos propietarios”. Según Forbes, la compra de un club inglés, incluso en divisiones inferiores, puede resultar más accesible que adquirir una franquicia de la MLS, cuyos precios escalaron hasta niveles reservados para multimillonarios.

Empresarios y fondos de Estados Unidos controlan la mayoría accionaria en varios de los equipos más emblemáticos del fútbol inglés (REUTERS/Dylan Martinez/Archivo)
Empresarios y fondos de Estados Unidos controlan la mayoría accionaria en varios de los equipos más emblemáticos del fútbol inglés (REUTERS/Dylan Martinez/Archivo)

El informe detalla que la venta del Atlético de Madrid se cerró en USD 2.950 millones, equivalente a seis veces los ingresos anuales del club.

Ese múltiplo es considerablemente menor que los registrados en la MLS o en las principales ligas estadounidenses, lo que refuerza el atractivo de los clubes europeos para los inversores extranjeros.

Además, otras operaciones recientes incluyeron la compra del Querétaro de la Liga MX por Innovatio Capital y la adquisición del 49% de Club América por parte de General Atlantic.

El capital estadounidense también desembarca en México, con la adquisición de clubes de la Liga MX por fondos e inversores extranjeros en busca de nuevas oportunidades en el mercado latinoamericano (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El capital estadounidense también desembarca en México, con la adquisición de clubes de la Liga MX por fondos e inversores extranjeros en busca de nuevas oportunidades en el mercado latinoamericano (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Metodología de valoración y perspectivas de crecimiento

La valoración de clubes realizada por Forbes se basa en el concepto de valor de empresa, que suma capital y deuda neta, y excluye el valor inmobiliario de los estadios y las transferencias de jugadores.

Las cifras provienen de informes anuales de los clubes, documentos de ejecutivos, datos de inversores, reportes de agencias de calificación y el informe anual Deloitte Football Money League, entre otras fuentes.

Para Forbes, la ola de inversión estadounidense continuará impulsando el crecimiento de la industria, consolidando a la MLS y a clubes como Inter Miami en el centro del nuevo mapa global del fútbol.

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