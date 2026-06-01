Capturaron a un adolescente acusado de brutales asesinatos en Ecuador: mataba y descuartizaba a sus víctimas

El adolescente que fue calificado como el Descuartizador de Quevedo. (John Reimberg)

La Policía Nacional capturó a un adolescente de 17 años identificado como Elkin Fernando L. H., señalado por las autoridades como presunto responsable de varios hechos violentos registrados en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. La detención fue confirmada el 31 de mayo por el ministro del Interior, John Reimberg, quien lo vinculó públicamente con casos de asesinatos y desmembramientos ocurridos en esa ciudad.

Según información difundida por el Ministerio del Interior, la aprehensión se produjo durante un operativo ejecutado por agentes de la Policía Nacional. Las autoridades indicaron que el sospechoso intentó escapar al advertir la presencia policial y que, presuntamente, atentó contra los uniformados que participaban en la intervención. Durante el procedimiento se decomisó una pistola cargada y una motocicleta de color rojo que no portaba placas.

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La captura ocurrió en Quevedo, una de las ciudades más afectadas por la violencia criminal en la provincia de Los Ríos, en la Costa ecuatoriana. De acuerdo con las primeras investigaciones, el adolescente estaría relacionado con múltiples hechos violentos registrados en el cantón, incluidos asesinatos y casos de desmembramiento que han generado conmoción entre la población local.

Tras el operativo, el ministro Reimberg informó sobre la detención a través de sus redes sociales y aseguró que la captura representa un golpe a las estructuras delictivas que operan en la zona. El funcionario señaló que el sospechoso era considerado una persona de alta peligrosidad por los organismos de seguridad y destacó la labor de la Policía Nacional en la localización y aprehensión del adolescente.

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Se lo ha vinculado a múltiples hechos violentos, entre ellos asesinatos y descuartizamientos. (John Reimberg)

Las autoridades también informaron que el detenido fue trasladado posteriormente al Centro de Privación de Libertad Santa Elena N.° 1, conocido como la Cárcel del Encuentro. De manera paralela, durante la intervención policial fue aprehendido otro adolescente de 17 años identificado con las iniciales T.T.F.J., cuya situación jurídica quedó bajo conocimiento de las autoridades competentes.

La Policía no ha revelado detalles específicos sobre cada uno de los casos que se investigan ni sobre el número exacto de hechos violentos atribuidos al principal sospechoso. Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar su presunta participación en distintos delitos cometidos en Quevedo y para establecer posibles vínculos con organizaciones criminales que operan en la provincia de Los Ríos.

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El caso ha generado atención pública debido a la edad del detenido. En Ecuador, los adolescentes infractores están sujetos a un régimen especial contemplado en la legislación nacional, que establece procedimientos diferenciados respecto de los aplicados a personas adultas. No obstante, en los últimos años las autoridades han advertido sobre el incremento del reclutamiento de menores de edad por parte de estructuras delictivas dedicadas a actividades como extorsión, secuestro, narcotráfico y sicariato.

El Ministro del interior lo calificó al adolescente como un "delincuente extremadamente peligroso". (John Reimberg)

Quevedo ha sido uno de los cantones donde los organismos de seguridad han reportado una fuerte presencia de grupos criminales vinculados a las disputas por el control de economías ilícitas. La ciudad forma parte de la provincia de Los Ríos, un territorio que en los últimos años ha registrado altos índices de homicidios intencionales y otros delitos violentos asociados al crimen organizado.

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La captura del adolescente ocurrió en medio de los operativos que mantiene la Policía Nacional en varias provincias del país para localizar a personas requeridas por delitos relacionados con el crimen organizado. Las autoridades han señalado que estas acciones buscan debilitar las estructuras criminales responsables de hechos violentos que afectan a distintas ciudades ecuatorianas.

Hasta el 1 de junio de 2026, la Fiscalía y la Policía Nacional no habían informado sobre una formulación de cargos específica relacionada con todos los hechos que se investigan. Las diligencias continúan para recopilar elementos de convicción, determinar responsabilidades y esclarecer la participación del adolescente en los casos violentos que las autoridades le atribuyen.

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