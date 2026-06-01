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Cómo renovar el vínculo con el trabajo, según la psicología

En una entrevista con Infobae en Vivo, la especialista Claudina Kutnowski brindó herramientas para rediseñar el camino laboral

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¿Sentís que tu trabajo ya no te representa o te enfrentas a una transición forzada? Claudina Kutnowski, experta en psicología laboral, comparte estrategias para gestionar el cambio, redescubrir tus habilidades y encontrar un nuevo rumbo profesional

En diálogo con Infobae a las Nueve la psicóloga Claudina Kutnowski, especialista en reinvenciones laborales, analizó las causas y los procesos para reconfigurar la vida profesional cuando el desgaste o las crisis obligan a un cambio de rumbo

En una charla con el equipo de Infobae a las Nueve —Gonzalo Aziz, Ramón Indart y Cecilia Boufflet—, Kutnowski relató: “Hace más de 15 años acompaño a personas a repensar su situación laboral, tanto cuando la decisión es voluntaria como cuando es forzada por la jubilación, desvinculaciones o fusiones”.

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Explicó que “la pregunta de cómo sigo aparece en distintos momentos de la vida: maternidad, inmigración, peleas con socios o la salida de una empresa familiar”.

El trabajo como espejo y la crisis de sentido

Para Kutnowski, “tenemos un vínculo con el trabajo que es primario. Pasamos ahí la mayor cantidad del tiempo del día; nos devuelve un espejo muy importante de quiénes somos al producir”. Sostuvo que “cuando lo que hacemos no nos representa ni nos gusta, termina generando una carga de valoración interna cuestionable, y acumulado a lo largo del tiempo, puede traer efectos sobre la salud psíquica”.

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La psicóloga enfatizó la ausencia de un espacio concreto de diálogo laboral: “Hice una encuesta y el 50 % de la gente dice que habla de sus problemas laborales con amigos. Esto es una señal de alarma: los amigos no tienen los recursos adecuados para acompañar decisiones tan complejas”.

Un plan estratégico ayuda a las personas a derribar mitos laborales, administrar temores y tomar decisiones informadas para rediseñar su camino profesional
Un plan estratégico ayuda a las personas a derribar mitos laborales, administrar temores y tomar decisiones informadas para rediseñar su camino profesional

Recordó que la reinvención laboral rara vez es un salto al vacío: “Por lo general, no nos reconvertimos a algo que no tenemos idea de cómo se hace. El cambio se da revisando toda la historia previa de una persona, buscando recursos que quedaron en el camino y pueden reposicionarse. Hago una diferencia muy fuerte entre el rol laboral y el capital laboral”.

Rediseñar el camino: habilidades y miedo al cambio

Kutnowski compartió su experiencia con personas de 40 o 50 años: “Cuando revisás la biografía, hay un capital enorme que no fue útil para ese empleo, pero existe. No se va de un punto A a un punto B, sino que se reconstituyen aspectos que quedaron en el camino”.

Frente a la consulta sobre las dificultades para quienes dejan una relación de dependencia tradicional, reconoció: “La frase con la que llega esa gente es: ‘Viví como en un country’. Hay una domesticación, aprendés los usos y costumbres para sobrevivir y tenés un acuerdo con tu empleador”.

Ilustración de un trabajador en un escritorio cubriendo su rostro con una mano, rodeado de tres monitores y una pila de carpetas etiquetadas como "URGENTE".
La reinvención laboral surge tanto de decisiones voluntarias como de situaciones forzadas, como jubilaciones, desvinculaciones o fusiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Explicó que quienes se animan a cambiar suelen descubrir habilidades valiosas: “Hay un montón de recursos. Lo que pasa es que la gente cree que solamente funciona ahí adentro. No se midió nunca afuera. Idealiza los otros sistemas de trabajo”.

Destacó la importancia de un plan: “Con un buen plan, una persona derriba mitos, administra temores, jerarquiza información y entiende qué es lo mejor que puede llevar adelante”.

El proceso de reinvención: tiempo, acompañamiento y estrategia

La especialista identificó tres patas clave para cualquier transición exitosa: “Tiempo, acompañamiento emocional y acompañamiento estratégico”. Remarcó: “La gente que cree que hay recetas mágicas para hacer una transición está equivocada. Es una reconfiguración interna”.

Compartió que “solo con tiempo, no vas a generar nada distinto. Solo con acompañamiento estratégico, probablemente repitas lo mismo. Solo con acompañamiento emocional, te van a ayudar a enfrentar el miedo, pero falta dirección. La clave es combinar los tres aspectos”.

En el cierre, Kutnowski aconsejó: “Date el tiempo de revisar todo esto. Si arrancás en paralelo —mientras todavía tenés trabajo o ves señales de cambio—, vas a poder analizar con menos desesperación”.

Mujer con cabello rizado concentrada en su laptop en una oficina moderna con ventanales. Colegas y vista urbana de fondo.
El proceso de cambio profesional implica revisar la historia personal para descubrir y aprovechar recursos y habilidades no utilizados en empleos anteriores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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