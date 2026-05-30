Ocho pueblos argentinos compiten para ser elegidos como los mejores del mundo en turismo rural

Ocho pueblos argentinos compiten en Best Tourism Villages de ONU Turismo. Paisaje de Cachi, Salta (Secretaría de Turismo de la Nación)

Ocho pueblos argentinos han sido seleccionados por la Secretaría de Turismo de la Nación para competir en la iniciativa global Best Tourism Villages, promovida por ONU Turismo y destinada a distinguir los destinos rurales más destacados del mundo.

El organismo nacional anunció que el veredicto de esta competencia internacional será dado a conocer a finales de año.

La competencia Best Tourism Villages de ONU Turismo busca cada año reconocer a pueblos que se destacan como modelos de turismo rural, por conservar tanto su patrimonio cultural como natural y por promover estilos de vida sostenibles.

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Ocho localidades argentinas —Villa Sanagasta, Mar de las Pampas, Cachi, El Trapiche, Puerto Pirámides, Villa General Belgrano, Tafí del Valle y Zenón Pereyra— competirán por este reconocimiento. Cada una representa distintas tradiciones, paisajes y propuestas turísticas del país.

La Secretaría de Turismo de la Nación selecciona destinos rurales por sostenibilidad e identidad local. Imagen de Villa Sanagasta, La Rioja (Secretaría de Turismo de la Nación)

En qué consiste la competencia Best Tourism Villages

La iniciativa internacional Best Tourism Villages, organizada por ONU Turismo desde 2021, reconoce a aquellos pueblos cuyos proyectos turísticos rurales son ejemplo de sostenibilidad, preservación de patrimonio y participación comunitaria. El objetivo es seleccionar localidades donde la oferta turística está ligada al respeto por sus bienes culturales y naturales, y al fortalecimiento de la identidad local.

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El pintoresco río que atraviesa El Trapiche en San Luis, Argentina, un pueblo nominado para los Best Tourism Villages de la OMT (Secretaría de Turismo de la Nación)

Según la Secretaría de Turismo de la Nación, para ser elegidos, los destinos deben mostrar equilibrio entre la protección de sus tradiciones, la autenticidad de sus propuestas y el desarrollo de un turismo responsable con el entorno. Se priorizan aquellas experiencias que contribuyen a la innovación y la gestión colaborativa dentro de las comunidades.

Los pueblos argentinos que compiten por el reconocimiento mundial

Villa Sanagasta, en La Rioja

El veredicto internacional sobre las candidaturas argentinas se conoce a finales de año. Villa Sanagasta, La Rioja (Secretaría de Turismo de la Nación)

Se ubica en el valle de la Costa Riojana y es reconocida por su entorno geológico, tradición vitivinícola y manifestaciones culturales ancestrales. Entre sus atractivos destacan el mercado artesanal, templos históricos y la posibilidad de visitar bodegas locales. El Parque Geológico Sanagasta resguarda fósiles de dinosaurios y otras riquezas paleontológicas. Su gastronomía incluye cabrito a la llama, locro y dulces de producción regional. El acceso es por la ruta provincial 75, a 27 kilómetros de la ciudad de La Rioja.

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Mar de las Pampas, en la provincia de Buenos Aires

Mar de las Pampas combina bosque, médanos y playa con propuestas de naturaleza y descanso (Secretaría de Turismo de la Nación)

Ofrece una combinación de bosque, médanos y playa en un entorno de descanso y naturaleza. Los visitantes pasean entre pinos y dunas, visitan el Paseo Aldea Hippie y acceden a la Reserva Natural Faro Querandí, de más de 5.700 hectáreas. El destino está a 382 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con cabañas, hosterías y aparts junto al mar.

Cachi, en Salta

Cachi impulsa el turismo andino con centro histórico preservado, vinos de altura y senderismo (Secretaría de Turismo de la Nación)

Es un pueblo andino en los Valles Calchaquíes, conocido por su centro histórico preservado y la producción de vinos de altura. Destacan actividades como senderismo en el Parque Nacional Los Cardones y recorridos por la ruta del vino, que supera los 2.200 metros sobre el nivel del mar. El Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz guarda el patrimonio diaguita-calchaquí. Cachi se encuentra a 160 kilómetros de la capital provincial, por la ruta provincial 33.

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El Trapiche, en San Luis

El Trapiche ofrece sierras, ríos y cocina regional basada en horno de barro (Secretaría de Turismo de la Nación)

Integra naturaleza serrana, ríos y tradición cultural. Ofrece opciones al aire libre, como visitas a la Reserva Floro Faunística, el embalse La Florida y el paraje Siete Cajones. La cocina local destaca recetas elaboradas en horno de barro y platos inspirados en la cultura huarpe. Para llegar se recorren 39 kilómetros desde la ciudad de San Luis.

Puerto Pirámides, en Chubut

Puerto Pirámides se consolida como puerta a la biodiversidad marina en la Península Valdés (Secretaría de Turismo de la Nación)

Es el único pueblo de la Península Valdés —área declarada Patrimonio Mundial— y es conocido por la conservación de la biodiversidad marina. Los visitantes pueden realizar avistaje de ballenas y lobos marinos, así como deportes acuáticos, y encontrar una oferta que va desde hoteles hasta campings. La gastronomía combina frutos de mar y cordero patagónico. Su ubicación es a 94 kilómetros de Puerto Madryn.

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Villa General Belgrano, en Córdoba

Villa General Belgrano sostiene su perfil centroeuropeo con arquitectura y festivales tradicionales (Secretaría de Turismo de la Nación)

Destaca por su herencia centroeuropea, arquitectura singular y celebraciones típicas. Entre sus opciones turísticas están el cerro La Virgen, festivales como Oktoberfest y la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa, y alojamientos de estilo alpino. El acceso es por rutas provinciales, a 88 kilómetros de Córdoba capital.

Tafí del Valle, en Tucumán

Tafí del Valle, Tucumán, un destino impresionante con su embalse rodeado de montañas y campos verdes, nominado como Best Tourism Village. (Secretaría de Turismo de la Nación)

Representa paisajes de cerros y tradiciones artesanales como la elaboración de quesos. Entre sus sitios principales figuran el Museo Jesuítico La Banda y la Reserva Provincial Los Menhires, que resguarda monumentos prehispánicos. Existen estancias, hoteles y cabañas rurales para alojamiento. Se arriba por la ruta provincial 307 desde San Miguel de Tucumán.

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Zenón Pereyra, en Santa Fe

Una casa emblemática en Zenón Pereyra, Santa Fe, la localidad nominada a "Best Tourism Village" por su atractivo cultural y paisajístico. (Secretaría de Turismo de la Nación)

Conjuga el legado de inmigrantes europeos con misterios arquitectónicos y una arraigada cultura automovilística. El circuito masónico, fiestas populares y el Museo Bucci —con su colección de autos de competición— son puntos destacados. Entre sus tradiciones figura la elaboración de ajenjo. El pueblo se ubica a 130 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.

Una ballena franca austral emerge majestuosamente del agua cerca de Puerto Pirámide, Chubut, destino recientemente nominado a Best Tourism Village. (Secretaría de Turismo de la Nación)

La Secretaría de Turismo de la Nación subraya que estos destinos exhiben la diversidad del turismo rural argentino en paisajes, costumbres y gastronomía. Argentina presentará formalmente las candidaturas en el certamen internacional de ONU Turismo, cuyos resultados serán anunciados a finales de año por el comité evaluador.

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