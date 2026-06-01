Lollapalooza Argentina 2027 ya tiene fecha: cuándo salen a la venta los Early Bird de la experiencia más esperada del año

Asistentes disfrutan del ambiente en Lollapalooza Argentina, un festival que promete ser la experiencia musical más esperada del año.

Todavía resuenan los ecos de la última edición, las postales de miles de personas cantando al unísono bajo el cielo de San Isidro y la emoción de los artistas al encontrarse con uno de los públicos más fervorosos del planeta. Pero para los fanáticos de Lollapalooza Argentina la espera ya terminó: el festival confirmó oficialmente su regreso y anunció el inicio de la venta de entradas para su edición 2027.

La cita será los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro, el escenario que desde hace más de una década se convirtió en el epicentro de la música, el arte, la gastronomía y las experiencias que definen a una de las marcas culturales más importantes del país.

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Con la cuenta regresiva oficialmente en marcha, la organización informó que el próximo jueves 4 de junio a las 10 de la mañana comenzará la venta de los codiciados Early Bird, los abonos para los tres días del #LollaAR que, año tras año, suelen agotarse en cuestión de horas. Esta primera etapa permitirá asegurar un lugar antes de que se conozca el lineup y al precio más conveniente de toda la escala de ventas.

La jornada también incluirá la preventa exclusiva para clientes Santander Visa, que contará con la posibilidad de financiar la compra en hasta seis cuotas sin interés. Una vez agotado ese stock o transcurridas las primeras 24 horas, se habilitará automáticamente la venta general con todos los medios de pago.

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Una masiva audiencia disfruta del espectáculo de luces y fuegos artificiales sobre el escenario principal de Lollapalooza Argentina, en una noche inolvidable.

Antes de esa instancia, el miércoles 3 de junio, llegará el turno de Lolla FAM, el beneficio pensado para los seguidores más fieles del festival. Quienes hayan asistido a cinco o más ediciones recibirán un código especial entre el lunes y martes para acceder anticipadamente a los abonos.

Como todos los años, #LollaAR renueva su propuesta de abonos y servicios para que cada quien elija cómo vivirlo y tenga un festival lleno de música y confort.

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3 Day Pass: acceso para los tres días del festival, con entrada a todos los shows en los cinco escenarios. Incluye también la posibilidad de comprar comida y bebida de reconocidos chefs y restaurantes, así como merchandising oficial de las bandas y del festival. Además, permite el ingreso al Beergarden (exclusivo para mayores de 18 años) y a distintas áreas temáticas como Espíritu Verde, Rock &; Recycle, Kidzapalooza, El Tunel, Casitas, La Playita y el recorrido de arte con obras de diversos artistas. El pase contempla también estaciones de agua gratuitas, acceso a alquiler de lockers y entrada sin cargo para niños y niñas menores de 10 años.

3 Day Pass Plus: incluye todos los beneficios del abono general, sumando acceso a una zona exclusiva dentro del predio. Esta área ofrece un espacio de relax con sombra, wifi, baños preferenciales y pantallas gigantes con transmisión en vivo de los escenarios principales. Además, los asistentes cuentan con estaciones de carga de celular, juegos en el césped, lockers gratuitos, acceso prioritario a puntos de gastronomía, bebidas, carga de cashless, puestos de hidratación exclusivos y atención personalizada por parte del staff dedicado a este sector.

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Una multitud vibrante asiste al festival Lollapalooza Argentina por la noche, donde luces rojas iluminan a miles de personas en un ambiente festivo.

3 Day Pass Lolla Lounge: es el pase más completo del festival, con acceso exclusivo a la zona Lolla Lounge, que ofrece vista lateral a los escenarios principales. Este espacio premium cuenta con áreas de descanso con sombra, wifi, baños exclusivos, lockers gratuitos y estaciones de carga para celulares. También incluye estación de glitter, espacio de masajes, pantallas con transmisión en vivo, puestos de merchandising oficial, puestos de hidratación exclusivos, zona con juegos al aire libre, carga de cashless y atención personalizada por parte de un equipo dedicado exclusivamente a los asistentes de este sector.

La noticia llega en un momento especial para la historia local de Lollapalooza. La edición 2027 marcará el duodécimo capítulo de una relación que transformó la manera de vivir los festivales masivos en la Argentina. Lo que comenzó como una apuesta innovadora terminó convirtiéndose en una tradición para miles de personas que cada marzo se reúnen para celebrar mucho más que la música.

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La última edición tuvo nombres de impacto internacional como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra, confirmando una vez más la capacidad del festival para reunir a artistas de distintas generaciones, estilos y geografías en un mismo predio.

Miles de asistentes disfrutan del ambiente vibrante de Lollapalooza Argentina al atardecer, anticipando la próxima edición de 2027 con gran entusiasmo.

Sin embargo, si hay algo que distingue a la edición argentina es la energía de su público. Ese fenómeno que los músicos suelen destacar desde el escenario y que convirtió al clásico “olé, olé, olé” en una marca registrada de cada jornada. Después de doce años, Lollapalooza parece haber encontrado una fórmula única: combinar grandes artistas internacionales con una experiencia colectiva que trasciende los shows y se convierte en un ritual compartido.

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Incluso, además del estacionamiento previsto en el predio, para que todos puedan llegar al festival y volver a casa de forma cómoda y segura, Lollapalooza ofrecerá un servicio de traslado pago, que tendrá puntos de encuentro y rutas genéricas disponibles para elegir la que más se adapte al recorrido de los asistentes.

Por eso, para muchos, la salida a la venta de los Early Bird no es simplemente el comienzo de una compra anticipada. Es el primer paso hacia un nuevo fin de semana de encuentros, descubrimientos y emociones. El momento en que el próximo Lollapalooza deja de ser una promesa para convertirse en una realidad con fecha marcada en el calendario.

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