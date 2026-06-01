La Policía detuvo a tres menores de edad por un crimen en Ecuador: la víctima recibió un disparo en la cabeza

Los menores detenidos. (Ecuavisa/ EXTRA)

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de tres adolescentes de 13, 15 y 16 años señalados por su presunta participación en un asesinato ocurrido en el sector El Arbolito, uno de los barrios considerados de mayor conflictividad en el cantón Durán, provincia del Guayas. Según las autoridades, los menores fueron localizados horas después del crimen durante varios operativos ejecutados en distintos sectores del cantón y uno de ellos habría reconocido su participación en el hecho, además de colaborar con información que permitió encontrar el arma utilizada en el ataque.

De acuerdo con el reporte policial preliminar, el crimen ocurrió el 30 de mayo de 2026 en la cooperativa Héctor Cobos. La víctima fue un hombre de mediana edad que recibió un disparo en la cabeza mientras se encontraba en la zona. Tras el ataque, moradores alertaron a la Policía y proporcionaron características de los presuntos responsables, lo que permitió activar un operativo de búsqueda en varios sectores de Durán.

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Las investigaciones llevaron a los agentes hasta una vivienda ubicada en el sector Héctor Cobos, donde fueron ubicados los tres adolescentes. Según la Policía, los sospechosos habrían intentado evitar ser identificados cambiándose de ropa después del ataque. Durante la intervención se recopilaron prendas de vestir y otros indicios que forman parte del proceso investigativo.

IMAGEN REFERENCIAL. El hombre de mediana edad fue asesinado y uno de los adolescentes confesó el crimen. (César Munoz API )

El jefe del Distrito Durán, coronel Rodrigo Hidalgo, indicó que los menores fueron aislados y puestos a órdenes de las autoridades competentes para adolescentes infractores. Las diligencias se desarrollan bajo la coordinación de la Fiscalía, que deberá determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y definir las medidas correspondientes dentro del sistema especializado para menores de edad.

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Según información proporcionada por la Policía a los medios locales, la adolescente de 15 años identificada con las iniciales D.P.M.V. habría admitido su participación en el asesinato durante las investigaciones iniciales. De acuerdo con el informe oficial, la menor señaló el lugar donde estaba oculta el arma de fuego presuntamente utilizada en el crimen. Los agentes localizaron el arma entre unos matorrales cercanos al sitio donde ocurrió el ataque.

Las autoridades también informaron que los adolescentes manifestaron pertenecer al grupo de delincuencia organizada Chone Killers, una estructura criminal que opera principalmente en la provincia del Guayas y que ha sido vinculada por organismos de seguridad con actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, sicariato y otros delitos violentos.

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El caso se produjo en medio de una serie de hechos violentos registrados durante los últimos días en Durán. Ese mismo fin de semana se reportaron otros ataques armados en distintos sectores del cantón, incluyendo un doble asesinato en la ciudadela Primavera 2, donde dos jóvenes de 19 y 20 años fueron perseguidos y baleados por desconocidos, según reportó Ecuavisa. Las autoridades mantienen operativos en varias zonas consideradas de alta incidencia delictiva.

Los Lobos con Los Pipos, Los Chone Killers (900 miembros) y Los Tiguerones (1.200 miembros), se agruparon bajo el nombre de Nueva Generación. (Foto: Foto: Jorge Guzmán/ EL UNIVERSO)

Como parte de las investigaciones por los recientes hechos violentos, la Policía ejecutó al menos cinco allanamientos y realizó otras detenciones relacionadas con delitos de tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Durante los procedimientos fueron decomisadas armas de fuego, municiones, droga y prendas de vestir que ahora forman parte de las evidencias recopiladas por los investigadores.

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El teniente coronel Christian Proaño, jefe policial de Durán, señaló además que uno de los adolescentes detenidos en este caso ya había sido aislado aproximadamente quince días antes por un delito similar, de acuerdo a Ecuavisa. Según explicó el oficial, el menor se encontraba bajo medidas de presentación periódica dispuestas por las autoridades competentes.

La participación de adolescentes en delitos violentos ha sido una de las preocupaciones recurrentes de las autoridades de seguridad en Ecuador. En los últimos años, organismos estatales han advertido sobre el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales que operan en zonas afectadas por disputas vinculadas al narcotráfico y otros delitos organizados. Durán figura entre los cantones donde se han registrado varios casos de menores involucrados en ataques armados y asesinatos.

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