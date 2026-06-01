El Hospital de Niños de La Paz suspende cirugías ante escasez de oxígeno por los bloqueos en Bolivia

Hospital del niño en La Paz, Bolivia. 20 de mayo de 2026. REUTERS/Sara Aliaga

El Hospital de Niños de La Paz, Bolivia, anunció que a partir de este lunes se suspenden las cirugías programadas debido a la escasez de oxígeno por los bloqueos que atraviesa el país desde hace más de tres semanas.

“Luego de una evaluación técnica y operativa de la situación, se ha dispuesto a la suspensión temporal de cirugías programadas y procedimientos electivos, que requieran el uso de oxígeno medicinal”, señala un comunicado del centro de salud.

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La nota establece que se mantendrán únicamente los procedimientos “oncológicos y prioritarios cuya postergación representa el riesgo para la vida o continuidad del tratamiento”. La suspensión de cirugías rige a partir de este lunes 1 de junio y estará vigente “hasta que se garantice el abastecimiento regular” de oxígeno medicinal, que se produce mayormente en plantas de Santa Cruz y Cochabamba.

Este lunes se cumplen 26 días de bloqueos en carreteras de Bolivia. Los grupos movilizados, integrados principalmente por obreros sindicalizados y campesinos de la región andina y los valles, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de no haber atendido sus demandas, de gobernar en favor de las élites empresariales y de un mal manejo de la crisis económica y energética del país.

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El médico Alfredo Conde chequea los tanques de oxígeno en el Hospital del Niño en La Paz, Bolivia, 20 de mayo de 2026. REUTERS/Sara Aliaga

Como medida de presión, instalaron piquetes que iniciaron en el departamento de La Paz el 6 de mayo y que se han extendido progresivamente a seis de los nueve departamentos del país. Este lunes, la Administradora Boliviana de Carreteras contabilizó al menos 90 piquetes.

La situación afecta principalmente a las ciudades vecinas de La Paz y El Alto, donde hay escasez de alimentos, medicinas y combustibles luego de más de tres semanas prácticamente sitiadas por los piquetes.

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En este tiempo, el gobierno reportó la muerte de cuatro personas que no pudieron recibir auxilio médico oportuno debido a los bloqueos, incluido un menor de 12 años que estaba siendo trasladado en ambulancia a un hospital de Potosí, al sudeste del país, pero su paso fue interrumpido por los manifestantes. También se ha reportado la muerte de otras tres personas en los puntos de conflicto, entre ellos uno por herida de bala, aunque las circunstancias aún no han sido esclarecidas.

En ese contexto, el Gobierno intentó habilitar corredores humanitarios para permitir el paso de alimentos e insumos básicos y organizó traslados en aviones militares. Sin embargo, la escasez y el encarecimiento de los precios continúan siendo críticos en la capital administrativa del país.

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Una carretera cortada por manifestantes entre La Paz y Oruro, cerca de El Alto, Bolivia, el sábado 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Juan Karita)

La semana pasada se perfilaron algunos espacios de diálogo y los manifestantes condicionaron su asistencia a la anulación de las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes. Sin embargo, una vez que esta demanda fue atendida, desistieron de participar y ratificaron la continuidad de las protestas.

“La lucha continúa”, afirmó Jaime Solares, miembro de la COB, al finalizar un encuentro de la organización este domingo por la tarde. “No quieren diálogo, no quieren nada, el único pedido es que el presidente se tiene que ir”, agregó en referencia a la demanda de los afiliados al mayor sindicato obrero del país.

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Si por un lado crece la presión de renuncia, por el otro se incrementan los reclamos para que el Gobierno actúe y ponga fin a uno de los conflictos más prolongados y costosos de los últimos años. Ante los crecientes pedidos de “mano dura” para restablecer el orden, el parlamento abrogó una ley que ponía límites al estado de excepción, lo que otorga a Paz la vía libre para dictar una medida de ese tipo.

“Estamos entrando a un momento de decisiones definitivas”, afirmó el analista político Carlos Saavedra en entrevista con Infobae. “Un escenario es insistir con el diálogo, pero lo veo cada vez más desgastado. También siento que se está preparando un escenario de estado de excepción, eso significaría que la disputa pasaría de los espacios políticos del diálogo a un enfrentamiento de los movilizados con las fuerzas del Estado”, explicó.

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A más de un mes de protestas continuas y 26 días de protestas, el camino para encontrar soluciones parece estrecharse cada vez más.