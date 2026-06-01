Política

La ministra Sandra Pettovello cerró una gira en Italia con una audiencia con el papa León XIV

El encuentro entre la titular de Capital Humano y el Pontífice en el Vaticano culminó una agenda centrada en educación, desarrollo y el impacto de la inteligencia artificial. No hubo menciones públicas a la visita del Papa a la Argentina

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La ministra Pettovello se reunión con el papa León XIV
La ministra Pettovello se reunión con el papa León XIV

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mantuvo este fin de semana un encuentro con el papa León XIV en el Vaticano, en el marco de una audiencia que compartió con ministros y autoridades de distintos países iberoamericanos que participaron del encuentro internacional “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”.

La audiencia con el Pontífice se produjo en un momento particularmente relevante para la relación entre la Argentina y la Santa Sede. En las últimas semanas avanzaron las conversaciones diplomáticas para concretar una visita de León XIV al país y el propio presidente Javier Milei aseguró que, “salvo una desgracia”, es “altamente probable” que el Papa viaje a la Argentina en noviembre.

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“La gestión del canciller Pablo Quirno permitió cerrar posiciones y es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en el mes de noviembre aquí en la Argentina”, sostuvo el mandatario esta semana, al referirse a las negociaciones en marcha.

De todos modos, fuentes del Ministerio de Capital Humano consultadas por Infobae aclararon que una eventual visita papal no formó parte, de manera oficial, de las conversaciones que Pettovello mantuvo durante su estadía en Roma y el Vaticano.

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El encuentro con León XIV

La foto oficial del encuentro de los ministros con el papa León XIV en El Vaticano
La foto oficial del encuentro de los ministros con el papa León XIV en El Vaticano

El encuentro con León XIV marcó el cierre de una gira de varios días por Italia que combinó reuniones con autoridades educativas, referentes de la Iglesia Católica, representantes de organismos internacionales y responsables de instituciones especializadas en capacitación laboral y formación tecnológica. Según pudo saber Infobae, el objetivo central de la visita fue fortalecer vínculos internacionales en áreas vinculadas a educación, desarrollo humano, empleo, formación profesional y primera infancia.

La agenda comenzó en Roma con la participación de Pettovello en los actos conmemorativos por el 25 de Mayo. La ministra integró la delegación argentina que realizó una ofrenda floral frente al monumento al general José de San Martín, ubicado en la plaza homónima de la capital italiana.

Posteriormente, fue recibida por el ministro de Educación de Italia, Giuseppe Valditara, con quien mantuvo una reunión de trabajo destinada a intercambiar experiencias sobre políticas educativas, capacitación profesional y mecanismos de articulación entre educación y empleo.

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La reunión permitió analizar algunos de los desafíos que enfrentan ambos países frente a la transformación tecnológica y la creciente demanda de perfiles especializados. También sirvió para conocer experiencias italianas orientadas a reducir la brecha entre la formación académica y las necesidades concretas del mercado laboral.

Visitas a centros de formación y modelos educativos

La cuestión educativa ocupó un lugar central durante toda la gira. En ese marco, Pettovello visitó los Centros Provinciales para la Educación de Adultos, instituciones dedicadas a brindar oportunidades de formación a personas que no completaron sus trayectorias educativas tradicionales o que buscan incorporar nuevas herramientas para mejorar sus posibilidades laborales.

La ministra también recorrió el Centro Nazionale di Orientamento ELIS, una de las experiencias educativas más reconocidas de Italia. Se trata de un polo de formación impulsado originalmente bajo el pontificado del papa Juan XXIII, que trabaja desde hace décadas en programas destinados a promover la inclusión social y el crecimiento personal de los jóvenes mediante una estrecha vinculación entre escuelas y empresas.

Según pudo saber Infobae, la experiencia despertó especial interés porque constituye un modelo basado en la capacitación para el empleo, una de las áreas que el Ministerio de Capital Humano busca fortalecer desde el inicio de la gestión.

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A diferencia de los sistemas tradicionales de enseñanza, ELIS desarrolla programas de formación construidos junto al sector privado, con prácticas concretas, talleres y espacios de inserción laboral que buscan facilitar la transición de los estudiantes hacia el mundo del trabajo.

La agenda continuó con una visita a la ITS Academy Digital Lazio, una institución especializada en educación superior tecnológica y formación en competencias digitales.

El establecimiento trabaja con una metodología basada en el aprendizaje práctico, que combina formación académica con experiencias dentro de empresas. El objetivo es preparar perfiles profesionales capaces de responder a las demandas de una economía crecientemente digitalizada.

La recorrida por ambos centros se enmarcó en el interés del Gobierno por conocer iniciativas internacionales que integren educación, capacitación y empleo. En distintos ámbitos del Ministerio sostienen que uno de los principales desafíos de la política social es avanzar hacia esquemas que prioricen la formación y la empleabilidad como herramientas de movilidad social.

La ministra Pettovello mantuvo un encuentro con el cardenal Czerny
La ministra Pettovello mantuvo un encuentro con el cardenal Czerny

Agenda en el Vaticano y reuniones institucionales

La actividad de Pettovello en Italia también incluyó una agenda en la Ciudad del Vaticano.

Uno de los encuentros más relevantes se produjo con el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, uno de los organismos más importantes de la Santa Sede en materia de promoción humana, asistencia social y desarrollo comunitario.

Durante la audiencia conversaron sobre distintas iniciativas impulsadas por el dicasterio y sobre las políticas que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano en áreas vinculadas a educación, empleo, familia y desarrollo social.

Según pudo saber Infobae, la ministra entregó al cardenal ejemplares de los balances correspondientes al primer y segundo año de gestión de la cartera que conduce, además de documentación vinculada al denominado Museo de la Corrupción, el proyecto impulsado por el Gobierno para exhibir causas judiciales, irregularidades administrativas y presuntos mecanismos de corrupción asociados a programas sociales de administraciones anteriores.

La ministra también mantuvo una reunión con Josef D. Blotz, Gran Hospitalario de la Orden de Malta, una de las organizaciones humanitarias más activas a nivel internacional.

Durante el encuentro analizaron la situación social argentina y las posibilidades de fortalecer proyectos conjuntos vinculados a asistencia comunitaria, capacitación profesional y cooperación humanitaria.

La conversación concluyó con una invitación formal para que Pettovello participe de la X Conferencia de las Américas, que se realizará en octubre de este año y reunirá a representantes diplomáticos, autoridades internacionales y referentes de organizaciones humanitarias.

A su vez, la ministra invitó a integrantes de la Orden de Malta a visitar la Argentina para conocer el Centro de Formación Capital Humano, una de las iniciativas que impulsa el ministerio para desarrollar programas de capacitación laboral orientados a la inserción en el mercado de trabajo.

Encuentro de Alto Nivel y cierre con el Pontífice

Tras el encuentro con ministros de América Latina, el papa León XIV saludó a los participantes
Tras el encuentro con ministros de América Latina, el papa León XIV saludó a los participantes

Otro de los momentos centrales de la gira se produjo durante el Encuentro de Alto Nivel organizado conjuntamente por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Dicasterio para la Cultura y la Educación y la Pontificia Comisión para América Latina.

El foro reunió a ministros, funcionarios y especialistas de distintos países para debatir sobre salud mental, educación y nuevas tecnologías, tres temas que aparecen cada vez con mayor frecuencia en las agendas públicas de la región.

Durante esa actividad, Pettovello mantuvo además una conversación con el cardenal Pietro Parolin, considerado la principal figura de la diplomacia vaticana y uno de los colaboradores más cercanos de León XIV.

Las deliberaciones del encuentro estuvieron orientadas a identificar desafíos comunes y construir líneas de trabajo compartidas frente a fenómenos que atraviesan a prácticamente todos los sistemas educativos iberoamericanos, desde los cambios provocados por la inteligencia artificial hasta el impacto creciente de los problemas de salud mental entre niños, adolescentes y jóvenes.

El cierre de la actividad estuvo a cargo del propio León XIV, quien recibió a los ministros participantes en una audiencia especial en el Vaticano.

Durante su intervención, el Pontífice reflexionó sobre los desafíos que enfrenta la educación en un contexto de acelerada transformación tecnológica y destacó la necesidad de preservar la dimensión humana frente al avance de las herramientas digitales.

También remarcó la importancia de cultivar la vida interior y promover una educación que combine conocimiento, formación ética y desarrollo personal, especialmente en una etapa caracterizada por cambios profundos en la forma de aprender, trabajar y relacionarse.

La audiencia constituyó el punto final de una gira que combinó reuniones diplomáticas, actividades académicas, visitas a centros de formación y encuentros con algunas de las principales autoridades de la Iglesia Católica.

Aunque la cuestión de una futura visita papal no formó parte formal de la agenda de Pettovello, el encuentro con León XIV se produjo en un contexto marcado por el avance de las conversaciones entre la Casa Rosada y el Vaticano para concretar el primer viaje del Pontífice a la Argentina desde el inicio de su pontificado. Un escenario que, según reconoció públicamente Milei, hoy aparece más cerca que en cualquier otro momento desde la elección del nuevo Papa.

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