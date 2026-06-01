Receta de milanesas de berenjena sin gluten, rápido y fácil

Una milanesa que desafía todos los preconceptos: crocante, sabrosa y sin nada de gluten. Para quienes buscan opciones más livianas y aptas para celíacos, las milanesas de berenjena sin gluten son la respuesta perfecta para una comida rápida entre semana, una picada vegetariana o el clásico “rescate” de heladera.
En Argentina, la berenjena es protagonista en conservas, escabeches y guarniciones, pero desde hace años su versión en milanesa se ganó un lugar propio en la mesa familiar. Se prepara mucho en primavera y verano, cuando la berenjena está en su mejor momento, y es habitual encontrarla en rotiserías y viandas “sin TACC”.
Receta de milanesas de berenjena sin gluten
Las milanesas de berenjena sin gluten son rodajas de berenjena cortadas finas, pasadas por huevo y rebozadas en una mezcla sin TACC (harina de maíz, polenta o pan rallado apto). Se cocinan al horno o fritas hasta dorar, y el resultado es un bocado crujiente y ligero, ideal para quienes no consumen trigo.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 2 berenjenas negras grandes
- 2 huevos
- 1 taza de harina de maíz fina o pan rallado sin gluten
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharadita de ajo en polvo (opcional)
- 1 cucharadita de perejil seco o fresco picado
- Aceite de girasol o de maíz, cantidad necesaria
Cómo hacer milanesas de berenjena sin gluten, paso a paso
- Cortar las berenjenas en rodajas de 1 cm de espesor, sin pelar.
- Colocar las rodajas en un colador, espolvorear con sal gruesa y dejar reposar 15 minutos para quitar el amargor. Enjuagar y secar bien.
- Batir los huevos en un bol, agregar sal, pimienta, ajo en polvo y perejil.
- En otro recipiente, colocar la harina de maíz fina o el pan rallado sin gluten.
- Pasar cada rodaja de berenjena primero por huevo y luego por la mezcla sin TACC, presionando para que el rebozado quede bien adherido. Consejo: Si querés más crocantes, hacé doble rebozado (huevo y harina/pan rallado dos veces).
- Para hacerlas al horno: Precalentar el horno a 200°C, aceitar una placa y acomodar las milanesas. Rociar con un poco de aceite por encima y cocinar 10 minutos de cada lado, hasta dorar.
- Para freírlas: Calentar abundante aceite y cocinar las milanesas hasta que estén bien doradas. Escurrir sobre papel absorbente. Atención: El aceite debe estar bien caliente para evitar que absorban demasiado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180
- Grasas: 6 g
- Carbohidratos: 26 g
- Proteínas: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, duran hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden freezar ya cocidas por 1 mes; para consumir, calentar directo al horno o sartén, sin descongelar.
