Receta de milanesas de berenjena sin gluten, rápido y fácil

La preparación combina rodajas finas rebozadas con mezcla sin TACC, se cocina en horno o en aceite y rinde cuatro porciones, con un paso previo clave para reducir el sabor amargo

Las milanesas de berenjena sin gluten ofrecen una alternativa crocante y saludable para quienes buscan comidas aptas para celíacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una milanesa que desafía todos los preconceptos: crocante, sabrosa y sin nada de gluten. Para quienes buscan opciones más livianas y aptas para celíacos, las milanesas de berenjena sin gluten son la respuesta perfecta para una comida rápida entre semana, una picada vegetariana o el clásico “rescate” de heladera.

En Argentina, la berenjena es protagonista en conservas, escabeches y guarniciones, pero desde hace años su versión en milanesa se ganó un lugar propio en la mesa familiar. Se prepara mucho en primavera y verano, cuando la berenjena está en su mejor momento, y es habitual encontrarla en rotiserías y viandas “sin TACC”.

Receta de milanesas de berenjena sin gluten

Las milanesas de berenjena sin gluten son rodajas de berenjena cortadas finas, pasadas por huevo y rebozadas en una mezcla sin TACC (harina de maíz, polenta o pan rallado apto). Se cocinan al horno o fritas hasta dorar, y el resultado es un bocado crujiente y ligero, ideal para quienes no consumen trigo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 2 berenjenas negras grandes
  • 2 huevos
  • 1 taza de harina de maíz fina o pan rallado sin gluten
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de ajo en polvo (opcional)
  • 1 cucharadita de perejil seco o fresco picado
  • Aceite de girasol o de maíz, cantidad necesaria
Esta preparación de berenjena rebozada sin gluten es versátil y se adapta a diversas preferencias alimentarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer milanesas de berenjena sin gluten, paso a paso

  1. Cortar las berenjenas en rodajas de 1 cm de espesor, sin pelar.
  2. Colocar las rodajas en un colador, espolvorear con sal gruesa y dejar reposar 15 minutos para quitar el amargor. Enjuagar y secar bien.
  3. Batir los huevos en un bol, agregar sal, pimienta, ajo en polvo y perejil.
  4. En otro recipiente, colocar la harina de maíz fina o el pan rallado sin gluten.
  5. Pasar cada rodaja de berenjena primero por huevo y luego por la mezcla sin TACC, presionando para que el rebozado quede bien adherido. Consejo: Si querés más crocantes, hacé doble rebozado (huevo y harina/pan rallado dos veces).
  6. Para hacerlas al horno: Precalentar el horno a 200°C, aceitar una placa y acomodar las milanesas. Rociar con un poco de aceite por encima y cocinar 10 minutos de cada lado, hasta dorar.
  7. Para freírlas: Calentar abundante aceite y cocinar las milanesas hasta que estén bien doradas. Escurrir sobre papel absorbente. Atención: El aceite debe estar bien caliente para evitar que absorban demasiado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180
  • Grasas: 6 g
  • Carbohidratos: 26 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, duran hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden freezar ya cocidas por 1 mes; para consumir, calentar directo al horno o sartén, sin descongelar.

