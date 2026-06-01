El polémico momento durante el homenaje a Emilia Mernes en Nogoyá que se volvió viral

El reconocimiento a Emilia Mernes en Nogoyá. La artista se dirige a su audiencia

Emilia Mernes fue declarada ciudadana ilustre de Nogoyá en un acto que reunió a vecinos, familiares y autoridades locales en la Casa de la Cultura. La jornada, cargada de emoción por el regreso de la artista a su ciudad natal, quedó marcada por un detalle que generó controversia y se convirtió en el centro de la conversación tanto en el recinto como en las redes sociales.

La ceremonia avanzaba entre muestras de afecto y recuerdos de sus primeros pasos artísticos en escenarios de la región. La artista, visiblemente emocionada, expresó ante los presentes: “Aunque mi trabajo me haya permitido conocer muchos lugares, mi favorito siempre va a ser este”. Con esas palabras, dejó claro el lazo inquebrantable que mantiene con Nogoyá, a pesar de su proyección internacional.

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Al cierre del acto, la organización decidió musicalizar el ambiente con un tema de la artista. Así, empezó a sonar “La Original”, tema que Emilia interpreta junto a Tini Stoessel. La elección sorprendió a muchos de los asistentes y encendió el debate en las plataformas digitales. Para quienes seguían la transmisión en vivo o veían los videos difundidos luego, el gesto no pasó inadvertido: la canción elegida tenía un trasfondo reciente de conflicto personal entre ambas artistas.

Emilia Mernes fue declarada ciudadana ilustre en Nogoyá: “Siempre va a ser mi lugar favorito”

En términos directos, la polémica surgió porque la relación entre Emilia y Tini se había deteriorado notablemente meses antes del homenaje. El uso de un tema compartido por ambas en un momento tan personal fue interpretado por parte del público como una falta de sensibilidad o desconocimiento respecto a la situación.

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La controversia se amplificó en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la elección musical. La reacción en línea reflejó una tensión latente entre los fandoms de ambas figuras, que encontraron en ese episodio un nuevo motivo de debate.

Más allá de la controversia, la declaración de ciudadana ilustre a Emilia constituyó un hito para la comunidad de Nogoyá. El evento congregó a numerosos vecinos que celebraron el logro de la cantante y manifestaron su cariño, con aplausos y mensajes de apoyo. Durante su discurso, Emilia recordó sus inicios en la música y el papel de la ciudad en su carrera, reconociendo el acompañamiento constante de quienes la vieron crecer.

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La fuerte indirecta de Tini Stoessel a Emilia Mernes en medio de su show

El conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel

La elección de “La Original” como cierre del homenaje cobró mayor sentido a la luz de la polémica que había ocupado espacio en medios y redes en meses recientes. Todo comenzó cuando seguidores notaron que Tini había dejado de seguir a Emilia en redes sociales. Este gesto digital fue interpretado como una señal inequívoca de ruptura.

El distanciamiento se amplificó cuando figuras como María Becerra y Antonela Roccuzzo, junto a otras esposas de futbolistas de la Selección Argentina, replicaron la decisión de la ex Violetta. El episodio reveló tensiones no solo entre las artistas, sino también entre sus entornos y seguidores.

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Desde entonces, surgieron especulaciones sobre el origen del conflicto, mencionando disputas por equipos de trabajo y diferencias personales. El fenómeno generó múltiples versiones y alimentó el debate en las comunidades virtuales de ambos fandoms.

En las últimas semanas, un nuevo lanzamiento de Emilia, “Girls Girl”, con Zara Larsson, sumó otro capítulo a la historia. Algunas frases de la canción, como “Critican lo que haga, lo que piensa y lo que diga. Un movimiento en falso y todos esperan la caída. Pero si fuera un hombre, en dos días le olvidan. Si cumplo mi sueño, puedo ser su pesadilla”, fueron leídas por parte del público como indirectas dirigidas a Tini Stoessel, incrementando la tensión.

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La artista se refirió a la polémica con su colega y también de los rumores de distanciamiento de Duki (Video: LAM)

Consultada por un móvil de LAM sobre la situación con Tini y la multiplicidad de versiones difundidas, Emilia fue firme: “Se dijeron muchas mentiras”. Evitó entrar en detalles sobre los motivos del distanciamiento y señaló que no tenía intención de responder a cada rumor: “No puedo salir a desmentir cada vez que inventan tantas cosas”.

La postura pública de Emilia buscó poner un límite a la circulación de interpretaciones y versiones no confirmadas, priorizando su trabajo y la relación con su público por encima de la controversia.

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A pesar de las críticas a la organización por la elección musical en el homenaje, la jornada en Nogoyá estuvo marcada por la emoción de la artista y el reconocimiento de su comunidad, que la ovacionó y celebró su trayectoria.