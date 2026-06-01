Tendencias

Récord mundial en el Everest: un estadounidense logró la cumbre en menos de diez horas

El atleta norteamericano superó la marca vigente desde 2003 tras completar el ascenso en condiciones extremas, con apoyo de oxígeno suplementario y asistencia logística parcial

Guardar
Google icon
Tyler Andrews batió el récord de ascenso al Everest tras llegar a la cima en menos de 10 horas (Instagram)
Tyler Andrews batió el récord de ascenso al Everest tras llegar a la cima en menos de 10 horas (Instagram)

El Everest nunca fue una montaña para los conformistas. En la madrugada inclemente del Himalaya, el estadounidense Tyler Andrews desafió los límites conocidos y logró alcanzar la cima más alta del planeta en apenas 9 horas y 55 minutos, un registro que reescribe los libros del montañismo mundial. La hazaña, anunciada por su equipo, dejó boquiabierta a la comunidad de alpinistas y puso la lupa sobre la evolución del deporte extremo.

La noticia del récord no tardó en cruzar fronteras. El atleta de 36 años partió desde el campamento base del Everest (5.364 metros) y coronó los 8.848 metros de la cima en tiempo récord, una marca que aún debe ser homologada por las autoridades de Nepal. Andrews superó el registro impuesto en 2003 por el nepalí Lhakpa Gelu Sherpa, quien había completado la misma travesía en 10 horas y 56 minutos.

PUBLICIDAD

El estadounidense, reconocido por sus logros en montañas como el Aconcagua, el Kilimanjaro y el Manaslu, realizó el ascenso con oxígeno suplementario, apoyo logístico y seguimiento por GPS, pero sin compañía permanente. “Alcanzó la cima del Everest en solo 9 horas y 55 minutos”, afirmó Dawa Steven Sherpa, líder del equipo de la empresa Asian Trekking, en declaraciones a la agencia AFP.

El estadounidense partió desde el campamento base y alcanzó los 8.848 metros en 9 horas y 55 minutos (Instagram)
El estadounidense partió desde el campamento base y alcanzó los 8.848 metros en 9 horas y 55 minutos (Instagram)

Una carrera contra el tiempo y la adversidad

El ascenso de Andrews no fue producto de la improvisación. La salida se produjo el 27 de mayo a las 19:11 hora local y la cumbre se alcanzó poco después de las cinco de la mañana del día siguiente. El estadounidense cruzó el Campo 2 en poco más de tres horas y llegó al Collado Sur (8.000 metros) antes de completar siete horas de actividad.

PUBLICIDAD

La decisión de utilizar oxígeno suplementario generó debate, ya que el objetivo original de Andrews era intentar el récord sin asistencia. Un intento anterior debió ser abortado por problemas en la visión y condiciones meteorológicas adversas. La marca sin oxígeno sigue vigente con 22 horas y 29 minutos.

El desafío físico y mental de Andrews va más allá de los cronómetros. El montañista es sobreviviente de cáncer y lidera una campaña solidaria para recaudar fondos destinados a jóvenes atletas sin acceso a recursos en Ecuador y Nepal. “He entrenado como atleta desde el bachillerato: carreras de campo traviesa, maratones y pruebas de montaña; el Everest es la cima de todo eso”, relató Andrews ante la prensa estadounidense.

Andrews realizó el ascenso utilizando oxígeno suplementario y apoyo logístico, pero sin compañía permanente (Instagram)
Andrews realizó el ascenso utilizando oxígeno suplementario y apoyo logístico, pero sin compañía permanente (Instagram)

La temporada actual del Everest muestra cifras sin precedentes. Más de 950 escaladores alcanzaron la cima durante la ventana de ascensos, según autoridades nepalíes. El incremento de visitantes reavivó el debate sobre la seguridad y la gestión de permisos, especialmente tras la muerte de cinco personas en la montaña, dos de nacionalidad india y tres nepaleses, durante tareas de preparación.

Una nueva generación de atletas redefine el alpinismo

El perfil de Tyler Andrews simboliza la transformación en el mundo del montañismo de altura. Procedente de disciplinas como el ultrafondo y el trail running, traslada métodos científicos de entrenamiento y resistencia al desafío de los ochomiles.

El récord de Andrews, aunque celebrado por muchos, reabre el debate sobre la equiparación de logros entre quienes utilizan oxígeno y quienes no. Especialistas señalan que el acceso a botellas de oxígeno facilita la gestión del riesgo y el esfuerzo en altura extrema, lo que diferencia sustancialmente ambos desafíos.

Andrews cruzó el Campo 2 en poco más de tres horas y pasó por el Collado Sur antes de completar siete horas de ascenso (Instagram)
Andrews cruzó el Campo 2 en poco más de tres horas y pasó por el Collado Sur antes de completar siete horas de ascenso (Instagram)

El guía nepalí Kami Rita Sherpa, quien sumó su ascenso número 32 al Everest en la actual temporada, expresó preocupación por la masificación. “Estaba muy concurrido este año en comparación con el anterior, porque había más clientes. Las autoridades deben controlar ese número”, advirtió al regresar a Katmandú.

Con 494 permisos otorgados a extranjeros y jornadas con hasta 275 ascensos en un solo día, el Everest vive el impacto de una demanda global por conquistar el techo del mundo. La marca de Andrews se inscribe en este contexto de récords múltiples, pero también de riesgos y desafíos logísticos.

El logro de Tyler Andrews se suma a una larga lista de hitos que moldean la historia del Himalaya. La validación oficial de su récord será el siguiente paso, mientras la comunidad internacional continúa el debate sobre los límites y las reglas del alpinismo de velocidad en la montaña más alta del planeta.

Temas Relacionados

Tyler AndrewsEverestMontañismoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de milanesas de berenjena sin gluten, rápido y fácil

La preparación combina rodajas finas rebozadas con mezcla sin TACC, se cocina en horno o en aceite y rinde cuatro porciones, con un paso previo clave para reducir el sabor amargo

Receta de milanesas de berenjena sin gluten, rápido y fácil

Receta de papas al horno con queso y panceta, rápida y fácil

Con aceite de oliva, sal y pimienta, la cocción logra dorado parejo en media hora y se completa con lácteos fundidos y tiras crocantes, con verdeo como cierre opcional

Receta de papas al horno con queso y panceta, rápida y fácil

El fenómeno de El Niño en Argentina: cómo podría impactar en las temperaturas del invierno 2026

El Servicio Meteorológico Nacional publicó su pronóstico para junio, julio y agosto y los números se alejan de lo habitual. Por qué una ola de calor que atraviesa el Pacífico ecuatorial podría explicarlo todo

El fenómeno de El Niño en Argentina: cómo podría impactar en las temperaturas del invierno 2026

El look nupcial de Dua Lipa, inspirado en Bianca Jagger, revoluciona las tendencias

Las elecciones de vestuario y la estética personal marcaron el carácter distintivo del evento, consolidando a la pareja como referencia dentro de los rituales sociales de celebridades

El look nupcial de Dua Lipa, inspirado en Bianca Jagger, revoluciona las tendencias

Ideas para pasillos estrechos que mejoran la amplitud con cambios simples

Una serie de modificaciones sencillas en la presentación del espacio mejora la percepción de amplitud y hace que el recorrido se sienta más fluido

Ideas para pasillos estrechos que mejoran la amplitud con cambios simples

DEPORTES

Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca Juniors

Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca Juniors

Impacto en la Fórmula 1 por la posible suspensión de otras dos carreras durante la temporada: “Plan de emergencia”

Alarma en Francia por la lesión que sufre una figura de la selección: “Es duda para el Mundial”

La “fortaleza virtual” de Inglaterra para blindar a sus jugadores durante el Mundial: antiespionaje, drones y máxima seguridad

Quién fue Roland Garros: la increíble historia del aviador que le dio nombre al Grand Slam parisino

TELESHOW

Wanda Nara mostró el dormitorio renovado de su hija Isabella: la nueva estética y un estilo que sorprendió a todos

Wanda Nara mostró el dormitorio renovado de su hija Isabella: la nueva estética y un estilo que sorprendió a todos

El romántico fin de semana de Pampita y Martín Pepa en el sur de Inglaterra: fiesta exclusiva, polo y paseos al sol

Natalie Pérez habló del momento en que lloró por las críticas a su participación en Es Mi Sueño: “Me dio cringe”

El conmovedor minuto de silencio que pidió Fabiana Cantilo por Agostina Vega en su show en San Juan

Juanse mostró el mensaje inédito que atesora de Charly García: “Mi hermano de sangre”

INFOBAE AMÉRICA

Sube el petróleo y cae Wall Street ante la nueva escalada de la guerra en Medio Oriente

Sube el petróleo y cae Wall Street ante la nueva escalada de la guerra en Medio Oriente

La Procuraduría de Guatemala reporta reunificación familiar de 300 menores en 2026

El Salvador oficialmente salió de la lista corta de la OIT y abre nuevas oportunidades para el comercio internacional

Industria textil y de confección de El Salvador capta interés de inversionistas internacionales y espera nuevas oportunidades comerciales

El sistema 911 recibe una llamada por violencia doméstica cada 10 minutos en República Dominicana