Rulo Schijman contó su experiencia como papá de Donna: “Es mi prioridad máxima”

A raíz de su experiencia como padre de Donna, Rulo Schijman contó cómo lleva adelante su rol en su cuidado y educación (Infobae a las 9 – Infobae en Vivo)

Entre estudios, entrevistas y cámaras, Rulo Schijman encontró un espacio en su vida que nada tiene que ver con la exposición ni los flashes. Es el espacio reservado para su hija Donna, fruto de su vínculo con su expareja, Gabriela Sari. Y aunque el conductor suele robarse la atención con su carisma y sus ocurrencias en pantalla, también sabe mostrar el costado más cotidiano y honesto de la paternidad. Así lo hizo este lunes, en su visita a Infobae a las 9 (Infobae en Vivo), donde habló en profundidad sobre cómo vive su rol de papá y el aprendizaje permanente que implica criar a una hija en estos tiempos.

Para Rulo, hay principios generales de la paternidad “que deben ser para todos iguales”. Según comentó: “La tranquilidad y esa paz que tiene que reinar en la casa para mí es clave, sobre todo al principio”. Su hija Donna tiene ocho años y, admitió: “Tengo una sola hija, así que se va haciendo camino al andar, como decía Joan Manuel Serrat. Al principio uno aplica algunos conceptos y después vas improvisando un poco según cómo se va desarrollando el niño o la niña”.

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Por otro lado, Schijman comentó que la clave está en el deseo genuino de ser papá. “Primero tenés que ser muy amoroso, que para mí es clave eso, querer ser papá. Yo veo que algunos padres reniegan de la paternidad. Entonces es más difícil cuando renegás. Es como ir a un trabajo que no te gusta. Si sos amoroso y te gusta ser papá, es más fácil”. Asimismo, en este rol en su vida, el conductor explicó que es indispensable la responsabilidad. “Hay algunas cositas que no podés fallar. Y creo que esa tranquilidad que tiene que haber en la casa es clave. No mucho grito ni discusión, porque siento, el chico o la niña vienen absolutamente de fábrica en cero. Es como un disco rígido que viene para que vos lo cargues con todo lo que vos le aplicás. Y es tan importante este concepto, que es lo central de todo. Todo lo que vos le decís o lo que le mostrás o de lo que hablás es lo que él va a absorber. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los padres? Es total”, detalló.

Rulo Schijman junto a su hija, Donna (Instagram)

“Por eso yo digo que cuán alta es la responsabilidad, cómo te sale el niño. Si tu hijo es un revoltoso, hace un lío bárbaro y no lo puede frenar. Tiene que ver como vos lo educaste en tu casa. Digamos, los límites y todo”, continuó. Y agregó: “Me volví mucho más serio en un montón de cuestiones. En lo que hablo adelante de Donna, en cómo manejo mis tiempos y las cosas que hago cuando la tengo conmigo. Yo estoy separado. Y obviamente es rarísimo porque de golpe sos solo sin hijos. Pero en cambio, cuando estoy con ella, toda mi vida pasa a ser ‘soy papá y estoy con Donna’. Entonces, para mí es mi prioridad máxima”.

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Para llevar adelante la paternidad, el conductor recurre a una serie de consejos que lo acompañan a diario. “Primero, ser amoroso, que parece una tontería, pero no. Una cosa que me pasa mucho a mí, yo subo en las redes a veces nuestras mañanas, un personaje, Perkins, ya que uno termina siendo chofer del hijo. No es que lo inventé yo, le pasa a todos los padres. Hago un juego con eso. Perkins, le abro la puerta, sube, se coloca el cinto de seguridad, la llevo a la escuela. Y todo el mundo me pregunta: ‘¿Cómo hacés para estar de tan buen humor?’. El humor del niño, si vos te despertás primero, es 100 % derivado del tuyo“, ejemplificó el periodista sobre la técnica a la que recurre con Donna. ”Como ya veo que está dormida y que no se quiere levantar, intento ser lo más amoroso posible. Entonces, aplico esto. Pongo musiquita, agarro a veces al perro, se lo meto en la cama, el perro es buena onda, te chupa la cara, es buena onda. Siempre tiene buen humor”, ahondó.

Otro de los temas a los que recurre para llevar a pleno su rol de padre es la organización de la alimentación diaria. “Le tenés que poner amor a la lunchera. Yo tenía hambre en la escuela, yo sufrí hambre. Me decían: ‘Tomá este alfajor’. Es larga la escuela para uno. Entonces, intento mandarle una variedad de cosas para que tenga opciones, como por ejemplo varias frutas. Todo comienza en el pedido, en la compra. Si vos abrís la heladera y está vacía, entonces no le podés mandar nada. Entonces, yo sé que le gusta frutilla, me ocupo en la semana que haya frutilla, unas uvas sin carozo”, enumeró.

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"Cuando estoy con ella, toda mi vida pasa a ser ‘soy papá y estoy con Donna'", explicó Schijman al hablar a fondo sobre la paternidad (Instagram)

Sobre el sentido del humor con los más chicos, Rulo fue claro. “Hasta los cinco años no podés hacerle chistes a tu hijo. Una cosquillita o un pequeño juego, sí, eso es otra cosa. Pero los chistes, esos típicos de adultos, no funcionan. Por ejemplo, decirle: ‘Andá con esta ojota y robale la otra a mamá’. Ese tipo de chiste no va, porque el nene no entiende el doble sentido. Cree que realmente tiene que ir a sacarle la ojota a la mamá, y después tu mujer la busca por todos lados. Al principio, chistes no”, explicó en plena entrevista.

En cuanto a la comunicación, compartió su regla: “Una que apliqué mucho con Donna es hablarle como a un adulto. No me refiero a usar palabras difíciles, sino a explicarle las cosas con lógica y sinceridad. Cada vez que me pregunta algo, se lo explico como si tuviera 40 años. Por ejemplo: ‘Hoy no vas a llevar milanesas porque no hay, no las hice y no existe un delivery que ahora venga. Así que borrá de tu sistema la idea de milanesa. Las opciones son estas dos, elegí una. Es así de simple’”.

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Respecto a los límites cotidianos y la tecnología, remarcó: “Todos los días no podés comer milanesa. Esa es mi responsabilidad. Antes de que sigas insistiendo, te digo que no vas a comer milanesa. Tengo otras dos opciones, elegí entre ellas. Si seguís, la respuesta es fideos y sin tablet. Soy muy estricto: la tablet solo una hora por día el fin de semana, en la semana no hay. Cuando vuelve de la escuela y después de sus actividades, le quedan dos horas antes de dormir, que es a las 21. Ese tiempo lo usa para bañarse rápido, jugar y mirar nuestra serie insignia, Smallville, pero no para estar con eso”.

Rulo Schijman comparte sus valiosos consejos de paternidad, destacando la importancia del amor, la comunicación, los límites y la organización diaria en la crianza de su hija Donna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el humor y la energía que transmite, insistió: “Siempre con una sonrisa. Si estás de mal humor y mala onda, y le contestás como a un compañero de trabajo, no sirve. No podés trasladarle a tus hijos todos los problemas de adultos, que ellos ni siquiera conocen. Los chicos están en su etapa de felicidad y juego, no tienen que cargar con preocupaciones como llegar a fin de mes o el trabajo”.

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Y sobre el tiempo propio, Rulo fue contundente sobre su propio método. “Es un tema de organización. Durante la semana, cuando llega Donna a las siete de la tarde, esas dos horas hasta las nueve son solo para ella: que se bañe, que coma bien y que se duerma a tiempo. Ya se baña sola, así que mi trabajo es que todo eso salga bien. Cuando ella se duerme, ahí tengo un rato para mí, aunque eso signifique dormir un poco menos. Si me quiero acostar a las doce, es mi decisión. Uso una horita más de mi tiempo libre”, cerró.

Así, sin fórmulas mágicas ni recetas universales, Schijman deja en claro que su paternidad se construye todos los días, en lo cotidiano y en los detalles. Entre organización, límites, rutinas, humor y mucho amor, busca estar presente y acompañar a su hija en cada etapa, convencido de que la clave está en la constancia, el vínculo y la capacidad de aprender juntos. Para él, ser papá no es solo una responsabilidad: es una experiencia que se reinventa a diario y que encuentra sentido en cada gesto, cada charla y cada risa compartida.

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LA ENTREVISTA COMPLETA

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

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• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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