Video: la intrépida serie de asaltos en una zona VIP de San Isidro que terminó con tres detenidos

Video: uno de los robos cometido por la banda y el botín incautado por la Policía Bonaerense

En los últimos días, la Policía Bonaerense arrestó a tres sospechosos acusados de cometer una ola de asaltos en la zona de La Horqueta, uno de los sectores más exclusivos del partido de San Isidro. Entre los acusados se encuentra un empleado de una firma de correo privado.

El 25 de mayo último, un comando de al menos cuatro delincuentes ingresó poco después de la medianoche a una casa de la calle Bermejo para desvalijarla. Armados con pistolas, linterna en mano, entraron por la parte trasera de la propiedad, algunos a cara descubierta. Fueron filmados por una cámara de seguridad: el video ilustra esta nota. No habría moradores en la casa aquella noche. El botín fue de dos millones de pesos en efectivos, más un fajo de dólares. El dueño llegó a la casa poco minutos después de que los ladrones escaparan.

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El 28 de mayo, tres días después, los sospechosos entraron por la fuerza a la casa de un abogado de 63 años. Tres hampones rompieron una reja lateral para darse paso. Ya en la casa, maniataron al abogado y su empleada doméstica para quitarle joyas, computadoras, dos mil dólares y las llaves de su Ford Fiesta, que se convirtió en el vehículo de fuga. Pocos días después, la banda cometió un asalto más.

Las joyas y celulares incautados a los acusados

Así, comenzó una investigación a cargo de la fiscal Paula Hertrig, con tareas de campo de la Comisaría 9° de San Isidro de la Policía Bonaerense -que depende de la Superintendencia AMBA Norte I a cargo del comisario general Lucas Borge-.

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Los análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas llevaron a la ruta de los autos de fuga, entre ellos Volkswagen Vento y un Peugeot 308. Los allanamientos, ocurridos en Don Torcuato, Grand Bourg y Los Polvorines, terminaron con un botín de varias joyas y pertenencias de las víctimas. El seguimiento del Volkswagen Vento -que tenía pedido de captura por robo tras una denuncia en una comisaría de José C. Paz realizada el 23 de mayo último- llevó a la captura de Andrés P., de 20 años, el primer sospechoso en la lista.

Leandro S., el tercer detenido del caso

Leandro S., de 36 años, oriundo de Grand Bourg, el tercer detenido, tuvo una decena de empleos en blanco en su vida, principalmente en empresas tercerizadoras. Fue detenido con el buzo de Andreani Logística, para la que trabaja, al menos, desde junio del año pasado según registros previsionales. Otro joven de su familia cayó junto a él.

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Una versión inicial del caso indicaba que Leandro S. supuestamente usaba su rol como empleado de un correo privado para realizar tareas de inteligencia y recolectar información sobre sus posibles víctimas. Esta versión fue rápidamente desmentida, ya que Leandro S. no participaba en repartos ni tenía tareas de calle; era un empleado de planta operativa, donde no tendría acceso a la información de los destinatarios de los paquetes, de acuerdo a fuentes del caso. Que trabajara en Andreani era, por lo pronto, una simple coincidencia.