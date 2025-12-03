Tendencias

Cómo acompañar la ansiedad infantil durante los viajes: estrategias de expertos para unas vacaciones tranquilas

Según especialistas consultados por Forbes, la anticipación, explicaciones claras y recursos de autorregulación resultan esenciales para disminuir el malestar emocional en los niños en los traslados

La ansiedad infantil durante los viajes en vacaciones se intensifica por la ruptura de rutinas y la exposición a entornos desconocidos (Crédito: Freepik)

Viajar en vacaciones despierta entusiasmo familiar, moviliza aeropuertos y anticipa experiencias nuevas. Para muchos niños, sin embargo, estos trayectos generan inquietud, síntomas físicos y ruptura del esquema cotidiano, intensificando temores.

Un cambio abrupto de entorno eleva la respuesta emocional, por lo que los adultos necesitan estrategias precisas para acompañar el proceso. En una época marcada por desplazamientos masivos, especialistas consultados por Forbes ofrecieron recomendaciones específicas para reducir la ansiedad infantil y fortalecer la percepción de seguridad.

Las mismas escenas surgen cada temporada: filas extensas, espacios desconocidos, ruidos continuos, controles constantes y dinámicas que no coinciden con los hábitos familiares. Este flujo de estímulos puede causar tensión en los niños, quienes interpretan cada detalle según su etapa evolutiva.

Especialistas recomendaron estrategias para reducir el miedo de los niños en aeropuertos y fortalecer su percepción de seguridad (Crédito: Freepik)

Los expertos coincidieron en que la anticipación, la información y el acompañamiento emocional permiten que el viaje se convierta en una experiencia tolerable y, en ocasiones, positiva. La ansiedad por trasladarse requiere atención, ya que con frecuencia aparece tanto antes como durante el trayecto.

Importancia del diálogo interno positivo

La Dra. Kristin Francis, psiquiatra infantil y docente clínica adjunta en el Instituto de Salud Mental Huntsman, indicó a Forbes que la terapia cognitivo-conductual ayuda a los niños a identificar pensamientos automáticos que nutren el miedo.

Francis afirmó: “La terapia cognitivo-conductual (TCC) es una excelente manera de ayudar a los niños a superar la ansiedad”. El enfoque de la TCC implica que los niños reconozcan afirmaciones negativas y se conviertan en “detectives del miedo”.

Con apoyo profesional, pueden discernir si sus temores tienen justificación y reformularlos. Detalló que transformar ideas como “el avión podría estrellarse” por mensajes basados en hechos, “los aviones no se estrellan muy a menudo. Los pilotos están bien capacitados y pueden manejar emergencias”, impulsa un diálogo interno más equilibrado.

La terapia cognitivo-conductual ayuda a los niños a identificar y reformular pensamientos negativos relacionados con el viaje (Crédito: Freepik)

Este enfoque no busca negar emociones, sino brindar herramientas para afrontar pensamientos anticipatorios que tienden a exagerarse. La especialista resaltó la importancia de validar las emociones infantiles.

“También recomendamos validar los sentimientos de los niños y ayudarlos a pensar en ideas para calmarse antes del vuelo”, comentó. Validar los sentimientos y anticipar posibles soluciones favorece la conexión emocional y refuerza la confianza en el adulto.

Validación emocional y preparación antes del viaje

La ansiedad suele manifestarse incluso antes de llegar al aeropuerto. Anticipar situaciones y ofrecer explicaciones claras ayuda a enfrentar los momentos críticos con mayor estabilidad.

La Dra. Francis sugirió explicar que el miedo ante fenómenos como la turbulencia es normal y que los adultos también adoptan estrategias de autocuidado.

Validar las emociones infantiles y anticipar soluciones refuerza la confianza y la conexión emocional durante los traslados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Añadió que planificar cómo proceder ante la separación familiar proporciona seguridad: “Si su hijo tiene miedo de separarse de la familia, hágale saber que planea estar cerca de él en todo momento”.

Distintas técnicas disminuyen la activación fisiológica durante traslados. Francis apuntó a ejercicios de respiración, contracción y relajación muscular y actividades distractoras como la lectura, el dibujo o la música. Estos recursos pueden aliviar los síntomas asociados al estrés durante el viaje.

Impacto físico y medidas concretas

El Dr. Daryl Appleton resaltó a Forbes que el temor suele ser visible a través de síntomas físicos. Son comunes el dolor de estómago, las cefaleas y los cambios en el comportamiento.

Appleton comentó que “los niños suelen manifestar la ansiedad de forma muy física: dolor de estómago, de cabeza y problemas de comportamiento”. Los especialistas sugierieron verbalizar que viajar por primera vez representa un cambio emocional relevante, lo cual ayuda a mitigar el nerviosismo.

El Dr. Daryl Appleton explicó que la ansiedad infantil suele manifestarse a través de síntomas físicos y remarcó la importancia de ofrecer apoyo y acciones concretas (Crédito: Freepik)

Appleton enfatizó que “como padres, es importante recordar que el objetivo no es eliminar el miedo, sino ayudar a su hijo a superar la incomodidad mediante medidas de acción y apoyo”.

Información precisa y disminución de la incertidumbre

Barry Granek, consejero de salud mental y docente en Hunter College, señaló que la ansiedad tiene un costado funcional: impulsa a prepararse mejor. “Hay un aspecto positivo de la ansiedad, que es que nos impulsa a prepararnos para escenarios probables”, afirmó.

Recomendó ofrecer detalles sobre cada instancia del viaje, controles, características del vuelo, para reducir la imprevisibilidad. Granek subrayó: “Proporcione a los niños información sobre qué esperar durante la experiencia de viaje, ya que este conocimiento reduce el temor a lo desconocido”.

Incorporar objetos afectivos como mantas o peluches al equipaje ayuda a mantener la estabilidad emocional infantil durante las vacaciones (Crédito: Freepik)

El especialista sugiere también presentar los viajes como una oportunidad de descubrimiento. Además, la exposición a imágenes y videos del destino antes del viaje puede ayudar a familiarizarse con el entorno.

Muchos niños sienten la ausencia de su hogar durante las vacaciones. Para aliviar esos momentos, los expertos aconsejaron incorporar objetos afectivos como mantas o peluches al equipaje. Estos elementos actúan como fuente de contención durante largos traslados o escalas inesperadas y ayudan a mantener la estabilidad emocional.

