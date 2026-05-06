El Gobierno designó a tres nuevos funcionarios en los ministerios de Capital Humano, Economía y Seguridad Nacional

Tras un recambio de funcionarios, el Gobierno autorizó los nuevos nombramientos de tres áreas clave (REUTERS)

Este miércoles a la madrugada, el Gobierno nacional oficializó tres nombramientos clave en diferentes áreas del Gabinete, que implicaron ocupar vacantes en el Ministerio de Capital Humano, Economía y Seguridad Nacional. Según consta en el Boletín Oficial, las resoluciones llevaron la firma del presidente Javier Milei y de los ministros correspondientes.

La primera designación, registrada en el Decreto 325/2026, estableció que el doctor Atilio Rodolfo Catelli asumirá el cargo de subsecretario de Empleo y Formación Laboral, bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

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Según dispusieron el presidente y la titular de la cartera, Sandra Pettovello, la medida entró en vigor el 13 de abril. De esta manera, se cubrió el puesto vacante que había dejado la ex subsecretaria Eugenia Cortona, quien dejó el cargo en febrero de este año.

Por medio de una publicación en la red social LinkedIn, Cortona se despidió con el siguiente mensaje: “Cierro esta etapa con gratitud por lo aprendido y lo construido colectivamente, y con la convicción intacta de seguir contribuyendo al diseño e implementación de iniciativas que fortalezcan el desarrollo del talento y la formación laboral en la Argentina”.

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Martin Tolivia y María Eugenia Nicolotti

De igual manera, en el Decreto 323/2026 se oficializó la aceptación de la renuncia de Matías Javier Mana al cargo de subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales dentro de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía. Así, establecieron que su injerencia en el área dejó de tener efecto a partir del 1° de mayo.

En su lugar, Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, designaron al doctor Martín Edgardo Tolivia para desempeñar esas funciones desde la misma fecha. Asimismo, destacaron que esta subsecretaría resulta estratégica para los vínculos económicos internacionales y la gestión de la deuda externa.

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En el caso de Tolivia, no se trataría de una nueva incorporación al equipo económico como tal, debido a que se desempeñaba como director Nacional de Proyecto con Financiamiento Externo Bilateral desde que fue nombrado en noviembre de 2024.

Por último, en el área de Seguridad, el Decreto 324/2026 dispuso la designación “ad honorem” de la comandante bioquímica María Eugenia Nicolotti como Directora Interina del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

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De acuerdo con la información oficial, Nicolotti cuenta con el cargo de comandante de la Gendarmería Nacional Argentina y desarrollará esta función sin percibir remuneración, conforme a la resolución firmada por Milei y la ministra Alejandra Susana Monteoliva.

En línea con esto, las autoridades explicaron que al haberse podido “sustanciar el concurso para la cobertura del mencionado cargo, resulta necesario designar con carácter ‘ad honorem’ a la comandante”. Asimismo, ratificaron que “reúne los conocimientos y la idoneidad necesarios y cuenta con Especialización en Genética Forense y experiencia probada en la materia”. PUBLICIDAD Cabe destacar que el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal fue creado el 3 de octubre de 2025. Se trata de uno de los cambios estructurales que el Gobierno nacional realizó a lo largo de su gestión, lo que implicó que este área sea trasladada desde el Ministerio de Justicia a la cartera de Seguridad Nacional. Según explicaron las autoridades en el Decreto 709/2025, se consideraba necesario realizar una individualización genética, ya que su uso forense sería clave para esclarecer hechos investigados por la Justicia. Al mismo tiempo, efectivizaría la identificación de los autores y la desvinculación de personas ajenas al delito investigado. PUBLICIDAD De esta manera, se ordenó que los perfiles genéticos se almacenen en una base de datos separada de la información filiatoria de los aportantes, y que se guarde constancia de los funcionarios que accedan al registro, garantizando la trazabilidad y la administración segura de la información. Además, resaltaron que la creación de este registro también sería de gran utilidad para los casos de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, junto con la discriminación de las huellas del personal que fue seleccionado para intervenir en la escena. PUBLICIDAD Compartir nota: