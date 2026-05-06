Crimen y Justicia

Un preso fingió ser un policía para extorsionar telefónicamente a un hombre y sumó otros seis años de cárcel

Se trata de Rafael Antonio Flores Machuca, un hombre que en 2021 fue condenado por el crimen de Cristián Álvarez. Además, contaba con antecedentes por estafa

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El convicto ya contaba con antecedentes penales por homicidio y extorsión (Gentileza: La Nueva)
El convicto ya contaba con antecedentes penales por homicidio y extorsión (Gentileza: La Nueva)

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca condenó a Rafael Antonio Flores Machuca a seis años y medio de prisión por estafar desde la cárcel a un hombre, haciéndose pasar por efectivo policial, e intentar realizar una maniobra similar con otra víctima.

La sentencia se dio a conocer este martes. No obstante, por ser declarado reincidente y poseer condenas previas, entre ellas un homicidio ocurrido en 2019, el tribunal unificó sus sentencias para que tenga que purgar una condena total de 22 años de cárcel.

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La investigación, llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 bajo la dirección del fiscal Rodolfo De Lucia, se inició el 6 de junio de 2023. Según la causa, Flores Machuca contactó a una persona a través de Facebook utilizando el perfil de una supuesta mujer.

Tras intercambiar teléfonos y mantener conversaciones de índole sexual, la víctima recibió un llamado donde un hombre, simulando ser autoridad policial, afirmó que la mujer era menor de edad y había presentado una denuncia por grooming. A partir de este punto, comenzó a exigirle dinero a cambio de no continuar con la denuncia.

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Tribunales de Bahía Blanca
La sentencia fue firmada por el Tribunal en lo Criminal Nº 3 (CIJur)

Según la información recopilada por La Nueva, el 6 de junio de 2023, la víctima, temerosa ante las amenazas recibidas, realizó tres transferencias de $200.000 cada una a la cuenta del acusado, totalizando una suma de $600.000.

Luego de que el hecho fuera denunciado, la maniobra fue descubierta gracias a las tareas investigativas que permitieron rastrear los movimientos hasta Flores Machuca. Para ese entonces, el acusado cumplía otra condena en una institución penitenciaria.

A raíz de esto, el acusado fue declarado reincidente por contar con antecedentes penales. Mientras que en 2021 había sido condenado por un homicidio en el Bajo Rondeau, el año pasado recibió otra sentencia por defraudación mediante el uso ilícito de datos de tarjeta de crédito, tanto consumada como en grado de tentativa, así como por tentativa de extorsión y extorsión en concurso real.

El caso establece que Flores Machuca fue hallado responsable de los delitos de extorsión y tentativa de extorsión, cometidos mientras se encontraba preso. La causa también documenta un intento similar ocurrido el 28 de enero del año pasado, cuando, bajo la misma modalidad de amenazas, Flores Machuca intentó que otra persona entregara dinero para evitar una supuesta denuncia por grooming.

El crimen por el que Rafael Antonio Flores Machuca fue condenado

El 18 de noviembre de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Bahía Blanca condenó a Flores Machuca a once años de prisión por el homicidio de Cristian Álvarez, cuyo cuerpo fue hallado calcinado en diciembre de 2019 en el baúl de un auto en esa ciudad bonaerense. El fallo, dictado por los jueces María Mercedes Rico, Eugenio Casas y Claudia Fortunatti, también dispuso la absolución y liberación inmediata de Matías Gutiérrez, quien había sido acusado junto a Flores Machuca.

Así fue encontrado el auto, donde fue descartado el cuerpo de la víctima (Gentileza: La Nueva)
Así fue encontrado el auto, donde fue descartado el cuerpo de la víctima (Gentileza: La Nueva)

El fiscal Jorge Viego había solicitado una pena de 17 años de prisión para ambos imputados. Por su parte, las defensas reclamaron la absolución de Gutiérrez y el mínimo legal previsto para el delito de homicidio respecto de Flores Machuca. La resolución final se conoció tras el análisis de las pruebas recolectadas durante la investigación del hecho.

El cuerpo calcinado de Álvarez fue encontrado el 6 de diciembre de 2019, luego de que un vecino alertara al 911 sobre un vehículo incendiándose en un basural en la intersección de las calles Gorriti y Richieri, a pocos metros del centro de Bahía Blanca. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas, varias seccionales de la policía local y la Policía Científica hallaron un Renault Logan blanco quemado.

La autopsia determinó que la víctima no presentaba rastros de humo en las vías respiratorias, lo que confirmó que ya había muerto antes de que el auto fuera incendiado. Para identificar a Álvarez, fue fundamental el hallazgo de una chapa patente que permitió rastrear el vehículo hasta una venta realizada en mayo de 2019 en un concesionario de la ciudad. El comprador resultó ser Cristian Álvarez, de 38 años, oriundo de Algarrobo y dedicado a tareas agrícolas.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre las 15:30 del 5 de diciembre de 2019 y la 1:00 del día siguiente en una vivienda de la calle Moreno al 1800. A partir de registros de cámaras de seguridad, los investigadores observaron a la víctima conduciendo su Renault Logan cerca de las 15:00 del día del crimen en la ruta nacional 3, en dirección a Bahía Blanca.

La reconstrucción de los hechos indicó que Flores Machuca y Gutiérrez habrían causado la muerte de Álvarez de forma violenta, empleando un elemento contundente —presuntamente un tronco de madera— con el que le golpearon la cabeza. Posteriormente, colocaron el cuerpo en el baúl del automóvil de la víctima y trasladaron el vehículo hasta el descampado donde lo incendiaron, con el propósito de ocultar evidencias del delito.

En el transcurso de la investigación, las autoridades detuvieron a Flores Machuca, quien terminó autoincriminándose. Según declaró, el dueño del auto había comenzado a convulsionar, por lo que decidió meterlo en el automóvil y prenderlo fuego. También confesó que había estado consumiendo estupefacientes junto a Álvarez en su domicilio.

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