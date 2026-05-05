Cómo se creó el vestido de Margot Robbie para la Met Gala: 761 horas de trabajo y 1.100 piezas de bordado

Margot Robbie deslumbró con un vestido dorado strapless, obra maestra del taller de Chanel (REUTERS/Daniel Cole)

El regreso de Margot Robbie a la Met Gala 2026 acaparó la atención con un vestido dorado de Chanel, ejecutado de forma artesanal y con detalles que reflejaron la maestría del taller de la maison francesa.

La actriz desfiló en Nueva York con un diseño strapless, cola decorada con pétalos y un acabado que apostó por la sobriedad y la elegancia, en contraste con la teatralidad habitual del evento.

PUBLICIDAD

La creación del vestido requirió 761 horas de trabajo artesanal en el atelier de Chanel e integró 1.100 piezas de bordado. El diseño, elaborado en lamé dorado, sobresalió por un minimalismo sofisticado y la atención al detalle, posicionando a la actriz como referente indiscutible del glamour contemporáneo.

El diseño llevó una cola decorada con pétalos y más de mil bordados hechos a mano (REUTERS/Daniel Cole)

La relación entre Margot Robbie y Chanel es una constante en cada edición de la Met Gala en la que la actriz participa. Tras lucir un vestido de la firma inspirado en Karl Lagerfeld en 2023, Robbie ha refrendado su confianza en la maison francesa.

PUBLICIDAD

Su regreso a la gala, luego de una pausa de varios años, reafirmó una conexión estilística que prioriza la elegancia atemporal. Cada aparición conjunta entre la actriz y la firma refuerza esa alianza, haciendo de Chanel su apuesta predilecta en las alfombras rojas de mayor impacto.

Elaboración y detalles del vestido artesanal

El vestido se confeccionó en lamé dorado, sin tirantes, y añadió una cola forrada con pétalos de flores. Cada aspecto del diseño demuestra un proceso meticuloso, que se traduce en cientos de horas de dedicación en el taller parisino y la inclusión de miles de bordados.

PUBLICIDAD

Por otro lado, los detalles florales y el acabado artesanal pasan desapercibidos a simple vista, pero otorgan a la prenda un valor excepcional. El resultado fue un equilibrio entre sofisticación y sencillez, permitiendo que el vestido dominara la escena sin recursos ostentosos.

La sobriedad y sofisticación del vestido contrastaron con la teatralidad habitual del evento (REUTERS/Daniel Cole)

En una gala donde predominan los atuendos teatrales y se busca el asombro, Robbie optó por el minimalismo elegante. Mientras otras celebridades siguieron propuestas más dramáticas, la actriz australiana destacó al elegir la vía de la sobriedad impecable.

PUBLICIDAD

La decisión de apostar por una prenda cuidadosamente ejecutada y de líneas limpias puede sobresalir incluso en medio de estilos más llamativos. De este modo, Robbie consolidó su estatus como símbolo de estilo y sofisticación en la alfombra roja internacional.

Más looks icónicos de Margot Robbie

Vestido de terciopelo rojo y blanco

PUBLICIDAD

Margot Robbie eligió un vestido de terciopelo rojo con capa blanca y detalles de plumas (Abaca Press/Alamy Live News)

Margot Robbie vistió, para la premiere de “Cumbres Borrascosas”, un vestido de terciopelo rojo con tirantes finos, falda amplia y cola larga. El diseño incluyó detalles de plumas y aplicaciones sobre la falda, así como una capa blanca visible en la parte inferior. Llevó el cabello suelto y liso, con maquillaje de acabado natural.

Abrigo brocado verde con plumas y botas rojas

El abrigo brocado en tonos verdes y motivos florales resaltó la creatividad de Margot Robbie (Camera Press/The Grosby Group)

Para una sesión de fotos de la misma película llevó un abrigo largo de tejido brocado en tonos verdes y motivos florales, con hombros y puños decorados con plumas beige. El abrigo, de corte ajustado, se combinó con botas altas de charol rojo y un peinado recogido con algunos mechones sueltos enmarcando el rostro.

PUBLICIDAD

Vestido nude con cuerda dorada y transparencias

El vestido nude de Margot Robbie destacó por sus transparencias y cuerdas doradas geométricas (REUTERS/Jack Taylor)

Robbie eligió para otra premiere de la película en Londres un vestido largo en tono nude, con transparencias y estructura de cuerdas doradas que delinearon el cuerpo y formaron figuras geométricas. El diseño incluyó detalles de plumas en los hombros y aplicaciones metálicas. Completó el look con un collar ancho y el cabello recogido hacia atrás.

Vestido palabra de honor negro y rojo degradé

Margot Robbie impactó con un vestido palabra de honor en encaje negro y terciopelo degradé (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la premiere de la misma película en Los Ángeles apareció con un vestido palabra de honor, cuyo corsé de encaje negro se fusionó con una falda de terciopelo que presentaba un degradé de negro a rojo intenso. El vestido tenía una voluminosa estructura en la cadera. Llevó un collar dorado y el cabello recogido en un moño bajo.

PUBLICIDAD

Conjunto corto de corsé rojo y falda ajustada

El corsé rojo con cintas y la falda ajustada crearon un look audaz y juvenil (REUTERS/Mario Anzuoni)

Robbie lució para una sesión de fotos de la misma película un conjunto formado por un corsé de tejido rojo con textura y amarre de cintas al frente, acompañado de una falda corta y ajustada del mismo material. El diseño incluyó mangas largas y detalladas, junto a zapatos de charol rojo. Optó por el cabello suelto con ondas suaves.

Vestido transparente con pedrería y bordados

El vestido transparente con flores multicolores y pedrería mostró el lado más romántico de Margot Robbie (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Para la premiere de la película “A Big Bold Beautiful Journey” eligió un vestido largo y ajustado, confeccionado en tejido transparente y decorado con bordados de flores multicolores y aplicaciones de pedrería. El diseño dejó la espalda al descubierto y se complementó con un peinado recogido y maquillaje de acabado natural.

PUBLICIDAD