Asesinaron a puñaladas a un preso en una cárcel de Salta y hay dos internos bajo sospecha

Unidad Carcelaria 3 de Orán, en la provincia de Salta, donde sucedieron los hechos

Un hombre de 28 años murió este lunes 4 de mayo tras recibir una herida de arma blanca en la cárcel de Orán, ubicada en la provincia de Salta. El hecho ocurrió durante la mañana y la víctima falleció en el hospital local por un ataque en un pulmón y corazón, pese a los intentos médicos por salvarle la vida.

El interno fue atacado en el pabellón “A” de la Unidad Carcelaria 3 de Orán y sufrió heridas en la zona torácica con un elemento punzocortante, según informó El Tribuno. Cuando llegaron al hospital, había sufrido dos paros cardíacos y fue derivado a terapia intensiva, donde falleció poco después. Otros dos internos también resultaron lesionados, aunque sin heridas graves.

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Tras el brutal ataque, la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, dirige la investigación. La fiscal dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para la realización de la autopsia y ordenó la intervención del personal de la Unidad de Investigación UGAP.

El informe preliminar de autopsia, indica que la causa de muerte fue shock hipovolémico por una herida de arma blanca, que provocó daño tanto en el corazón como en el pulmón. Las primeras diligencias incluyeron, no solo la realización de la autopsia, sino también el análisis de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a testigos, lo que permitió individualizar a dos internos como sospechosos, uno de ellos señalado como autor y el otro como partícipe.

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El detenido fue trasaldado al hospital local, donde murió tras sufrir dos paros cardíacos

La pesquisa continúa con el cumplimiento de las medidas de rigor para esclarecer el episodio ocurrido en la cárcel de Orán. se espera que, a medida que avance el caso, las autoridades puedan definir responsabilidades y adoptar nuevas medidas para reforzar la seguridad interna de la Unidad Carcelaria 3 de Orán.

El pedido de justicia de la familia

La víctima fue identificada como Julio Cesar Flores, quien cumplía desde hacia varios años una condena por homicidio. Sus familiares se presentron en el establacimiento de Orán para pedir justicia y mostrar su descotento por la falta de comunicación y transparencia por parte del servicio penitenciario. Nadia Flores, dialogó con la prensa local y expresó: “Estamos muy enojados porque nunca nos avisaron oficialmente sobre la muerte de mi primo, nosotros nos terminamos enterando por alguien que trabaja allí en la cárcel”.

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La familia exige a la Justicia y a la Fiscalía que se tomen medidas para proteger a los presos y planean movilizarse para exigir una investigación exhaustiva. También señalaron que la pelea habría comenzado por una discusión y que uno de los involucrados utilizó un arma blanca.

Por la mañana del martes, mientras se realizaba la autopsia, la familia también se presentó en la morgue. “Mi primo murió ayer a la mañana y recién hoy le están haciendo la autopsia porque la médica legal no tenía los ayudantes necesarios”, reclamó Flores en Radio Ciudad.

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“Los atendieron primero a los otros y después lo dejaron a mi primo, cuando hace el otro paro lo llevan a terapia, quedó ahí entubado en terapia y la doctora tampoco daba esperanzas de vida”, afirmó Nadia sobre el crimen. En este marco, manifestó que iniciarán acciones legales contra las autoridades del Servicio Penitenciario para que la causa no quede “en la nada”.

La mujer también exigió una explicación de por qué su primo se encontraba en un pabellón que no era el propio. “Porque el que lo mato a mi primo ya tiene condena por asesinato y tenemos conocimiento que ya mató a un interno y se tienen que tomar las medidas no solo para los presos sino para los que trabajan ahí”, explicó.

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