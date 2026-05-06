Condenaron a 13 años y medio de prisión a un hombre por abusar de una menor de su familia

Vista exterior del Palacio de Justicia de Villa Dolores, Córdoba, donde se dictó sentencia a un hombre condenado por delitos sexuales contra un menor de edad (El Doce.tv)

La Justicia de Villa Dolores en la provincia de Córdoba, dictó una dura condena ayer martes contra un hombre de 60 años, identificado por sus iniciales como H. CH., tras hallarlo responsable de delitos contra la integridad sexual de una menor de edad de su entorno familiar.

La sentencia, que establece una pena de 13 años y seis meses de prisión, fue dictada por el vocal Raúl Castro, titular de la Sala Unipersonal 1 de la Cámara del Crimen y Correccional.

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El clima en la sala judicial reflejaba la gravedad de los hechos juzgados. Las partes escucharon la lectura de la resolución en la que se consideraron múltiples agravantes, incluyendo la condición de guardador del acusado y el daño psíquico provocado a la víctima, una niña con lazo familiar con el imputado. El caso había despertado conmoción en la región, tanto por la naturaleza de los delitos como por el contexto en el que ocurrieron.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, entre enero y marzo de 2019, en un paraje rural cercano a La Paz, departamento San Javier, se produjeron los hechos que derivaron en la condena. El tribunal determinó que H. CH. se valió de su relación de confianza y cercanía con la menor para perpetrar los abusos, aprovechando la vulnerabilidad de la víctima y la falta de protección en el ámbito familiar.

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La causa se originó luego de la denuncia de varios episodios de violencia y abuso detectados dentro del mismo círculo afectivo. Según la reconstrucción judicial, el acusado fue señalado como autor de abuso sexual simple agravado, promoción a la corrupción de menores agravada y coacción agravada por el empleo de armas, entre otros delitos.

Los hechos ocurrieron entre enero y marzo de 2019 en n paraje cercano a la localidad de La Paz, en el departamento San Javier (Cortesía: CBS)

El proceso judicial incluyó la valoración de pericias psicológicas y testimonios que evidenciaron el impacto emocional y mental en la víctima. La sentencia subrayó como agravantes el rol de guardador ejercido por el acusado y el “grave daño causado en la salud mental” de la menor, según se desprende del fallo leído este martes.

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Este no es el primer antecedente penal para H.CH.: ya en 2025 la misma Cámara del Crimen y Correccional de Villa Dolores lo había condenado a cuatro años de prisión por hechos similares, en una causa que aún no cuenta con sentencia firme en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. La reiteración de conductas delictivas dentro del mismo entorno familiar fue tenida en cuenta a la hora de dictar la nueva condena.

El vocal Raúl Castro fundamentó la pena en la naturaleza continuada de los delitos y en la utilización de amenazas con armas para doblegar la voluntad de la víctima. La sentencia remarcó la especial vulnerabilidad de los menores en contextos familiares donde el agresor ostenta una posición de autoridad o cuidado, lo que agrava la responsabilidad penal.

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El tribunal también sugirió la necesidad de que el condenado acceda a tratamientos médicos o psicoterapéuticos dentro del Servicio Penitenciario, en función de la naturaleza y gravedad de los hechos. La recomendación apunta a abordar los aspectos clínicos y de prevención de la reincidencia, una medida que el tribunal consideró imprescindible.