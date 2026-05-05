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200 años, 15 metros de altura y una leyenda ancestral: la historia del cactus más alto de Argentina

El “abuelo” de Andalhuala, en Catamarca, creció entre las laderas de la Sierra del Aconquija y hoy es objeto de estudio científico, devoción cultural y turismo sostenible

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El cardón aporta refugio y alimento a aves e insectos nativos, cumpliendo una función ecológica crucial en los ecosistemas de altura (Imagen Ilustrativa Infobae)
El cardón aporta refugio y alimento a aves e insectos nativos, cumpliendo una función ecológica crucial en los ecosistemas de altura (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la provincia de Catamarca, un cardón de 15 metros de altura conocido como “abuelo” se destaca por su imponente tamaño y sus más de 200 años de vida. Ubicado en Andalhuala, entre el río Santa María y la Sierra del Aconquija, a solo 25 km de la ciudad de Santa María, este cactus es el segundo más alto del mundo y el mayor registrado en Argentina, lo que ha atraído la atención de botánicos, viajeros y comunidades locales.

Especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo público argentino dedicado a la investigación agropecuaria, subrayan que el cardón es una cactácea endémica de América y característica del norte del país. El “abuelo” ha sido objeto de estudio tanto por su altura de 15 metros como por su longevidad y su función esencial en la región.

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De acuerdo con registros del Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de México, el récord mundial corresponde a un cardón de 19 metros localizado en el Santuario de los Cactus en Baja California, México, donde las condiciones ambientales favorecen el crecimiento de estos gigantes y explican también la existencia del ejemplar de Catamarca.

En el valle de Yokavil, con altitudes superiores a los 2.000 m y clima seco, especies como el “abuelo” han logrado prosperar durante siglos al crecer solitarias, desarrollar un tallo principal ramificado y adaptarse a laderas montañosas o planicies de altura, exhibiendo capacidad para almacenar agua y sobrevivir a largas sequías, una adaptación esencial en el noroeste argentino.

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El biólogo Juan Manuel Peralta, investigador de la Universidad Nacional de Catamarca, afirma que el ejemplar de Andalhuala es “testigo de cambios climáticos y transformaciones en el paisaje, y su tamaño es resultado de siglos de adaptación”. Remarca asimismo la función esencial de los cardones en los ecosistemas: ofrecen refugio y alimento a aves e insectos nativos, y son parte fundamental de la estructura ecológica del entorno.

El cardón “abuelo” de Catamarca es el cactus más grande de Argentina y el segundo más alto del mundo, con 15 metros de altura (Captura/Tiktok)
El cardón “abuelo” de Catamarca es el cactus más grande de Argentina y el segundo más alto del mundo, con 15 metros de altura (Captura/Tiktok)

A lo largo del tiempo, el “abuelo” ha estado presente en leyendas locales y es protegido por las comunidades originarias. Para la tradición diaguita-calchaquí, los cardones simbolizan la unión entre la tierra y los ancestros, lo que motiva el respeto que los habitantes de Andalhuala sienten por el cactus gigante y la vigilancia constante para evitar cualquier daño.

El país alberga la mayor concentración de cardones en el Parque Nacional Los Cardones, en la provincia de Salta, donde cientos de ejemplares cubren planicies y laderas de altura. Datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible resaltan que allí se protegen más de 64.000 ha de flora autóctona.

Históricamente, el cardón fue recurso para comunidades indígenas: su madera robusta y liviana se usó en la construcción de viviendas y herramientas, las flores y frutos proporcionan alimento para la fauna autóctona y su presencia en ceremonias resalta su función cultural.

Importancia ecológica y cultural

El “abuelo” no solo sobresale por sus dimensiones; cumple funciones ecológicas esenciales en los ecosistemas de altura, como la retención de suelo que impide la erosión y la regulación del microclima en áreas áridas. Los cardones también ofrecen hábitat a especies como el picaflor andino y pequeños mamíferos que se refugian entre sus ramas.

En el plano cultural, el cardón inspiró relatos, canciones y expresiones artísticas del norte argentino. El escritor y antropólogo Mario Lobo señala: “La silueta del cardón en el horizonte es parte inseparable de la identidad visual de los Valles Calchaquíes”.

El “abuelo” es objeto de estudios científicos e investigaciones sobre adaptación vegetal al cambio climático (Imagen Ilustrativa Infobae)
El “abuelo” es objeto de estudios científicos e investigaciones sobre adaptación vegetal al cambio climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protección legal de los cardones en Argentina está contemplada en la Ley Nacional de Conservación de la Flora y Fauna Autóctona, que “prohíbe su tala y comercialización sin autorización”. Organizaciones ambientales como la Fundación Biodiversidad Argentina, ONG ambiental orientada a la protección de especies nativas, junto con autoridades provinciales, realizan campañas educativas para informar sobre la importancia de conservar estos cactus gigantes.

El cardón argentino con otros ejemplares del mundo

El ejemplar más alto registrado pertenece a Baja California, México, con “19 metros”, según la Universidad Nacional Autónoma de México. El “abuelo” de Catamarca figura entre los cactus de mayor altura del mundo, superando a la mayoría de los cardones de América del Sur y Central, gracias a las condiciones ambientales excepcionales de la región y a siglos de desarrollo ininterrumpido.

Expertos del Jardín Botánico de Córdoba, institución referente en botánica argentina, explican que el porte de algunos cardones responde a factores como la altitud, la disponibilidad de agua y la edad avanzada del ejemplar. La botánica Eugenia Ramírez sostiene: “Un crecimiento de esta magnitud solo es posible en condiciones ambientales muy específicas y a lo largo de varios siglos”.

Este reconocimiento internacional impulsa el interés científico y fomenta el turismo sostenible en Catamarca, así como nuevas investigaciones sobre la adaptación vegetal al cambio climático y el valor del patrimonio natural local.

El tamaño y longevidad del cardón “abuelo” lo exponen a amenazas como el avance de la actividad agrícola, el turismo no regulado y los efectos del cambio climático. Instituciones como la Universidad Nacional de Catamarca y el Ministerio de Ambiente provincial implementan monitoreos y estrategias de protección destinados a asegurar su preservación.

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