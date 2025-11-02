Las claves de la rutina saludable de Jon Bon Jovi para mantenerse en forma a los 63 años

Bon Jovi apuesta por el entrenamiento funcional en su vida diaria REUTERS/Isabel Infantes

El cantante Jon Bon Jovi lleva una rutina donde la motivación no es solo verse joven, sino mantenerse vital y fuerte.

Según ha revelado, las bandas de resistencia reemplazaron a las pesas, y la pizza con anchoas quedó desterrada en favor del brócoli. Así, la leyenda del rock mostró cómo la disciplina y el autocuidado reformularon su presente.

Adiós a las viejas costumbres

En una entrevista con Men’s Health, el intérprete de hits como Livin’ on a prayer reconoció que el éxito de su carrera vino acompañado de excesos gastronómicos en las giras.

Comidas rápidas formaban parte del menú cotidiano mientras la banda recorría los escenarios. Ese estilo de vida, ahora, es solo un recuerdo. Hoy su refrigerador prioriza uvas, arándanos, brócoli, yogur, hummus y, de vez en cuando, alguna galleta. “Todo con moderación, incluida la moderación”, explicó el artista.

La rutina de Bon Jovi refleja un enfoque en la prevención de lesiones (AP)

La alimentación del rockero excluye la mayoría de los carbohidratos y el gluten, y limita drásticamente las carnes rojas grasas. El filete se transformó en pollo, pescado y preparados con proteína en polvo. Estos ajustes no solo optimizaron su energía, también le permiten proteger su salud vocal y física, dos pilares sin los cuales su trayectoria resultaría impensable.

Entrenamiento adaptado, mente resiliente

Los primeros rayos del sol lo encuentran en su gimnasio subterráneo, un espacio amplio equipado con todo lo necesario para una estrella mundial que busca longevidad. A sus 63 años, la sesión inicia a las seis de la mañana, acompañado de Felicia Pellegrini, entrenadora personal y aliada en la recuperación de lesiones. Su rutina matinal evita el levantamiento pesado y las largas corridas que dominaban la juventud del cantante.

Operaciones de hombro, pantorrilla, fascitis plantar y meniscos desgarrados afectaron a Jon, entre otras marcas de cuatro décadas sobre los escenarios. Esta sucesión de problemas llevó a Bon Jovi a una conclusión: la clave es la prevención y la adaptabilidad. Las sesiones están inspiradas en un métod promovido por el exjugador de fútbol americano Tom Brady, amigo personal del músico.

La disciplina física sostiene a Bon Jovi tras décadas en la música REUTERS/Mario Anzuoni

La propuesta de Tom Brady no se enfoca en aumentar masa muscular por volumen, sino en la pliabilidad y la fuerza funcional. El cantante de It’s My Life recurre a bandas de resistencia, estiramientos profundos y ejercicios de movilidad. Uno de los movimientos preferidos consiste en empujar una barra elástica lejos del torso, lo que fortalece pecho, hombros y tríceps, y ayuda a proteger las articulaciones. La carga máxima dejó de ser un objetivo.

La salud vocal en el centro del proceso

La voz de Jon Bon Jovi también exigió nuevos cuidados. La atrofia progresiva de las cuerdas vocales lo llevó a optar por una intervención quirúrgica después de la gira de 2022. El cantante ahora incluye terapia vocal en su rutina, con el fin de preservar y fortalecer su principal herramienta profesional. El artista priorizó la abstinencia de gluten, lácteos, alcohol y azúcares en la última serie de conciertos, aunque el propio artista ha definido ese período como carente de placer gastronómico.

La rutina de Bon Jovi incluye acupuntura, masajes deportivos e incluso modifica los ejercicios para reducir la inflamación articular. La crioterapia y las terapias alternativas reemplazan en gran medida a la dependencia de los quiroprácticos y las inyecciones de cortisona, que durante años formaron parte de su vida sobre la carretera.

Bon Jovi adapta su entrenamiento para cuidar su salud a los 63 años EFE/EPA/Neil Hall

Más allá del gimnasio: pasiones y aspiraciones

La actividad física no termina al cerrar la puerta del gimnasio. Jon Bon Jovi mantiene la mente competitiva a través del tenis, deporte al que dedica entusiasmo renovado. “Si pudiera estar en la división de hándicap senior del tenis profesional, esa es mi nueva aspiración”, señaló. El músico no descarta la posibilidad de afrontar nuevos desafíos fuera del ámbito estrictamente musical.

Mientras su banda celebra cuarenta años y la salida del álbum Forever, Jon Bon Jovi integra disciplina, cuidado físico y pasión por el movimiento en una filosofía personal. Ya no basta con sobrevivir en el escenario: cada entrenamiento y cada bocado diseñan la ruta para seguir vigente.

“Todo lo que hacemos no solo me mantiene en forma, sino que me hace sentir bien”, insistió el músico.