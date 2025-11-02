Tendencias

Las claves de la rutina saludable de Jon Bon Jovi para mantenerse en forma a los 63 años

La leyenda del rock prefiere sesiones diarias centradas en ejercicios funcionales y uso de bandas de resistencia para cuidar su físico y prevenir lesiones. Sus secretos

Guardar
Bon Jovi apuesta por el
Bon Jovi apuesta por el entrenamiento funcional en su vida diaria REUTERS/Isabel Infantes

El cantante Jon Bon Jovi lleva una rutina donde la motivación no es solo verse joven, sino mantenerse vital y fuerte.

Según ha revelado, las bandas de resistencia reemplazaron a las pesas, y la pizza con anchoas quedó desterrada en favor del brócoli. Así, la leyenda del rock mostró cómo la disciplina y el autocuidado reformularon su presente.

Adiós a las viejas costumbres

En una entrevista con Men’s Health, el intérprete de hits como Livin’ on a prayer reconoció que el éxito de su carrera vino acompañado de excesos gastronómicos en las giras.

Comidas rápidas formaban parte del menú cotidiano mientras la banda recorría los escenarios. Ese estilo de vida, ahora, es solo un recuerdo. Hoy su refrigerador prioriza uvas, arándanos, brócoli, yogur, hummus y, de vez en cuando, alguna galleta. “Todo con moderación, incluida la moderación”, explicó el artista.

La rutina de Bon Jovi
La rutina de Bon Jovi refleja un enfoque en la prevención de lesiones (AP)

La alimentación del rockero excluye la mayoría de los carbohidratos y el gluten, y limita drásticamente las carnes rojas grasas. El filete se transformó en pollo, pescado y preparados con proteína en polvo. Estos ajustes no solo optimizaron su energía, también le permiten proteger su salud vocal y física, dos pilares sin los cuales su trayectoria resultaría impensable.

Entrenamiento adaptado, mente resiliente

Los primeros rayos del sol lo encuentran en su gimnasio subterráneo, un espacio amplio equipado con todo lo necesario para una estrella mundial que busca longevidad. A sus 63 años, la sesión inicia a las seis de la mañana, acompañado de Felicia Pellegrini, entrenadora personal y aliada en la recuperación de lesiones. Su rutina matinal evita el levantamiento pesado y las largas corridas que dominaban la juventud del cantante.

Operaciones de hombro, pantorrilla, fascitis plantar y meniscos desgarrados afectaron a Jon, entre otras marcas de cuatro décadas sobre los escenarios. Esta sucesión de problemas llevó a Bon Jovi a una conclusión: la clave es la prevención y la adaptabilidad. Las sesiones están inspiradas en un métod promovido por el exjugador de fútbol americano Tom Brady, amigo personal del músico.

La disciplina física sostiene a
La disciplina física sostiene a Bon Jovi tras décadas en la música REUTERS/Mario Anzuoni

La propuesta de Tom Brady no se enfoca en aumentar masa muscular por volumen, sino en la pliabilidad y la fuerza funcional. El cantante de It’s My Life recurre a bandas de resistencia, estiramientos profundos y ejercicios de movilidad. Uno de los movimientos preferidos consiste en empujar una barra elástica lejos del torso, lo que fortalece pecho, hombros y tríceps, y ayuda a proteger las articulaciones. La carga máxima dejó de ser un objetivo.

La salud vocal en el centro del proceso

La voz de Jon Bon Jovi también exigió nuevos cuidados. La atrofia progresiva de las cuerdas vocales lo llevó a optar por una intervención quirúrgica después de la gira de 2022. El cantante ahora incluye terapia vocal en su rutina, con el fin de preservar y fortalecer su principal herramienta profesional. El artista priorizó la abstinencia de gluten, lácteos, alcohol y azúcares en la última serie de conciertos, aunque el propio artista ha definido ese período como carente de placer gastronómico.

La rutina de Bon Jovi incluye acupuntura, masajes deportivos e incluso modifica los ejercicios para reducir la inflamación articular. La crioterapia y las terapias alternativas reemplazan en gran medida a la dependencia de los quiroprácticos y las inyecciones de cortisona, que durante años formaron parte de su vida sobre la carretera.

Bon Jovi adapta su entrenamiento
Bon Jovi adapta su entrenamiento para cuidar su salud a los 63 años EFE/EPA/Neil Hall

Más allá del gimnasio: pasiones y aspiraciones

La actividad física no termina al cerrar la puerta del gimnasio. Jon Bon Jovi mantiene la mente competitiva a través del tenis, deporte al que dedica entusiasmo renovado. “Si pudiera estar en la división de hándicap senior del tenis profesional, esa es mi nueva aspiración”, señaló. El músico no descarta la posibilidad de afrontar nuevos desafíos fuera del ámbito estrictamente musical.

Mientras su banda celebra cuarenta años y la salida del álbum Forever, Jon Bon Jovi integra disciplina, cuidado físico y pasión por el movimiento en una filosofía personal. Ya no basta con sobrevivir en el escenario: cada entrenamiento y cada bocado diseñan la ruta para seguir vigente.

“Todo lo que hacemos no solo me mantiene en forma, sino que me hace sentir bien”, insistió el músico.

Temas Relacionados

Jon Bon JoviBienestarRutinaEntrenamientoHábitosLongevidadúltimas noticias

Últimas Noticias

Caballo Poitevino, la raza francesa que marcó históricamente la producción de mulas

El equino destaca por un lomo largo unido a anchas caderas y una grupa amplia e inclinada, formando un conjunto robusto que refleja fuerza y elegancia

Caballo Poitevino, la raza francesa

Los looks de la realeza europea que convierten a príncipes y reyes en íconos de la moda global

Sus elecciones, desde trajes formales de corte clásico hasta prendas relajadas y combinaciones contemporáneas, marcan la pauta en eventos públicos y encuentros informales dentro y fuera de los palacios

Los looks de la realeza

¿Cómo afecta el perfeccionismo extremo a las relaciones de pareja? Claves para detectarlo y afrontarlo

Expertos consultados por Infobae advierten que esta pulsión, en algunos casos, puede erosionar la dinámica afectiva, generar frustración y desencadenar conflictos. Las recomendaciones para el abordaje

¿Cómo afecta el perfeccionismo extremo

Rutinas diarias: cómo la recuperación de hábitos mejora el bienestar y la salud mental, según expertos

Especialistas de Mayo Clinic destacan que retomar actividades cotidianas como mantener horarios fijos para dormir, alimentarse y socializar contribuye a mejorar el ánimo y la concentración

Rutinas diarias: cómo la recuperación

Cuáles son los 10 mejores platos de mariscos del mundo, según un ranking

Una selección global destaca recetas marítimas tradicionales y propuestas innovadoras de distintas latitudes

Cuáles son los 10 mejores
DEPORTES
Tomás Etcheverry dirá presente en

Tomás Etcheverry dirá presente en el debut del ATP de Atenas, el torneo que Novak Djokovic trasladó por un conflicto político

Quién es Laila Hasanovic, la mujer que acompaña a Jannik Sinner en su mejor momento tras consagrarse campeón en Viena

Espeluznante accidente en una carrera en La Plata: “Salí a dar una vuelta y di como cuatro, el auto no sirve más”

Se corrió la “Carrera de Boca” en Comodoro Rivadavia y reunió a cientos de hinchas en el sur del país

El sugerente mensaje de Dibu Martínez tras su error en uno de los goles del Liverpool frente al Aston Villa

TELESHOW
Carla Calabrese compite con Antonio

Carla Calabrese compite con Antonio Banderas por el premio a mejor dirección de escena en el Teatro Musical español

La palabra de Carlos Casella tras suspender las funciones de La Revista del Cervantes por un problema de salud

El conmovedor mensaje de Georgina Barbarossa para su esposo a 24 años de su muerte en un violento asalto

De la cocina a la Noche de Brujas: los concursantes de MasterChef armaron su propia fiesta de Halloween

El desopilante baile de Maxi López con Ian Lucas al ritmo de cumbia que se volvió viral

INFOBAE AMÉRICA

Para la fiscal, el robo

Para la fiscal, el robo del Louvre podría ser obra de delincuentes de poca monta

Los EEUU y la Argentina, de la histórica incompatibilidad económica a la compatibilidad

La icónica serie de Norman Rockwell sale de la Casa Blanca y va a subasta tras años de disputa familiar

La muerte se convierte en un negocio en una Corea del Sur envejecida y solitaria: “La demanda solo va a aumentar”

260.000 personas atrapadas en El Fasher tras su captura por parte de los paramilitares de Sudán: “La mayoría están muertos, capturados o escondidos”