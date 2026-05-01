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Receta de salmón con salsa de espinaca, ajo y limón

Una combinación rápida e ideal con una fusión vegetal, cremosa y herbácea que convierte lo cotidiano en algo memorable

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Un plato de salmón con salsa cremosa de espinaca, ajo y limón sobre una mesa de madera clara, acompañado de un tenedor, un cuchillo y un vaso de agua.
El plato combina una pieza dorada a la plancha con una salsa verde intensa, ideal para quienes prefieren hábitos saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un filete de salmón dorado, cubierto por una salsa cremosa de espinaca, ajo y limón, puede transformar una noche casual en un momento especial. El aroma profundo de la planta, la frescura cítrica y el color intenso de la espinaca se funden con la suavidad del pescado, evocando esas cenas donde el plato principal logra reunir a todos en la mesa, aunque sea por un rato.

Este tipo de recetas se disfruta mucho en reuniones familiares o cuando se busca variar el menú habitual con un toque sofisticado pero sin complejidades. En Argentina, esta carne rosada es elegida tanto para ocasiones festivas como para comidas cotidianas de quienes priorizan la cocina saludable y sabrosa.

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Receta de salmón con salsa de espinaca, ajo y limón

El plato consiste en un lomo de salmón rosado sellado a la plancha, acompañado por una salsa cremosa de espinaca, ajo y jugo de limón. Es una combinación fresca y ligera, donde el pescado conserva su textura jugosa y la salsa aporta notas verdes y ácidas que realzan el sabor.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 2 lomos de salmón rosado (aprox. 180-200 gr cada uno)
  • 150 gr de hojas de espinaca fresca
  • 1 diente de ajo grande
  • 1 limón (jugo y ralladura)
  • 150 cc de crema de leche
  • 1 cucharada de manteca
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • Sal y pimienta negra a gusto
Dos filetes de salmón en sartén y salsa de espinaca en olla sobre estufa. Ingredientes frescos como espinaca, limón, ajo, crema y mantequilla en la mesada de madera.
La receta realza sabores cítricos y vegetales, con el perfume inconfundible de la planta y la frescura del cítrico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer salmón con salsa de espinaca, ajo y limón, paso a paso

  1. Secar bien el salmón y salpimentar ambos lados.
  2. Calentar la sartén con el aceite de oliva y la manteca a fuego medio-alto.
  3. Sellar el salmón, primero del lado de la piel (si tiene), hasta que esté dorado (aprox. 3-4 minutos). Dar vuelta y cocinar 2 a 3 minutos más. Retirar y reservar tapado.
  4. En la misma sartén, agregar el ajo picado y cocinar 1 minuto sin que se queme.
  5. Incorporar la espinaca lavada y saltear hasta que se ablande (2 minutos).
  6. Verter la crema de leche y mezclar bien, dejar que hierva suave 2 minutos.
  7. Añadir el jugo y la ralladura de 1 limón, y ajustar sal y pimienta.
  8. Cocinar la salsa hasta que espese levemente. Si hace falta, sumar 1 o 2 cucharadas de agua o caldo para aligerar.
  9. Servir el salmón cubierto con la salsa, decorando con más ralladura de limón.

Consejos técnicos:

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  • No exceder el tiempo de cocción del salmón para mantenerlo jugoso.
  • El ajo debe cocinarse a fuego bajo para evitar que tome sabor amargo.
  • La espinaca pierde mucho volumen: usar suficiente para que la salsa sea abundante.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes y el paso a paso tiene como resultado un plato que rinde 2 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 410 kcal
  • Grasas: 27 gr
  • Carbohidratos: 7 gr
  • Proteínas: 35 gr

Los datos numéricos precisos son estimados y cada valor nutricional en específico dependerá de los ingredientes utilizados durante la receta y el tamaño de cada porción cocinada.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puede conservarse en la heladera hasta 2 días, bien tapado. En el caso de freezar, el salmón se almacenará por un lado y la salsa por separado, hasta 1 mes. Se recomienda recalentar a fuego suave para no secar el pescado antes de volver a servir.

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