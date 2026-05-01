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Receta de merluza al roquefort, rápida y fácil

Con una salsa delicada, este clásico ofrece una solución sabrosa cuando el tiempo escasea y el apetito pide algo especial

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Primer plano de un filet de merluza con piel dorada cubierto por una salsa cremosa de color claro con trozos azules de queso y hojas de perejil fresco.
La merluza al roquefort ofrece una receta rápida e intensa, ideal para quienes buscan un plato distinto con pescado en pocos minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay días en los que uno vuelve de la pescadería y no quiere perder tiempo en la cocina, pero tampoco resignar sabor. La merluza al roquefort es ese plato que sorprende: rápido, intenso y sin vueltas, ideal para quienes buscan algo distinto con pescado. Se presenta en mesas cotidianas y restaurantes de cocina casera por igual, tanto en versión de minuta rápida entre semana como en almuerzos de fin de semana donde se busca algo más elaborado sin demasiado esfuerzo.

En Argentina, la merluza es el pescado más consumido del país y un clásico de mesa diaria, sobre todo en la costa atlántica, donde llega fresca directo del mar a la mesada. En fechas como Semana Santa, cuando el consumo de carne vacuna cede paso al pescado por tradición, copa las pescaderías y vuelve a ocupar el centro de la mesa. Su carne blanca, magra y de textura firme resiste bien el calor de la sartén sin desarmarse y absorbe con facilidad los sabores de la salsa, lo que la convierte en una base ideal para preparaciones con quesos de carácter.

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El roquefort local tiene una historia corta pero firme. A diferencia del original francés, el argentino se produce con leche de vaca, lo que resulta en un queso de sabor pronunciado pero más cremoso y menos picante, con el carácter suficiente para definir una salsa sin necesidad de grandes cantidades.

La crema de leche no actúa como relleno sino como puente: suaviza el perfil salino del roquefort, aporta cuerpo a la salsa y permite que el conjunto no resulte pesado. Una proporción equilibrada —más crema que queso— es lo que distingue una salsa untuosa de una pasta densa. Algunos cocineros añaden una cucharada de manteca al inicio para sellar el filete y darle color antes de incorporar la salsa; otros prefieren aceite de oliva para un resultado más liviano.

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El tiempo de preparación total no supera los 25 minutos. Eso lo convierte en una opción real para el mediodía entre semana, sin sacrificar la sensación de haber cocinado algo con criterio. Con arroz blanco, puré o pan tostado al costado, la merluza al roquefort cierra como plato completo.

Receta de merluza al roquefort

La merluza al roquefort combina filetes de merluza cocidos a la plancha o sartén, cubiertos con una salsa cremosa a base de queso roquefort y crema de leche. El resultado es un plato suave, con el perfume salino del mar y la potencia del queso azul, que se prepara en minutos y no falla como minuta.

Vista cenital de un plato blanco con dos filetes de merluza, cubiertos con salsa cremosa de Roquefort, sobre un mantel blanco en una mesa de madera oscura.
La versatilidad de la merluza permite que absorba los sabores de la salsa de roquefort, gracias a su textura firme y bajo contenido graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 800 g de filetes de merluza
  • 150 g de queso roquefort
  • 200 ml de crema de leche
  • 1 cucharada de manteca
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 pizca de nuez moscada (opcional)
  • 1 ramita de perejil fresco (para decorar)

Cómo hacer merluza al roquefort, paso a paso

  1. Secar los filetes con papel absorbente y salpimentar de ambos lados.
  2. Calentar la manteca y el aceite en una sartén grande a fuego medio. El aceite evita que la manteca se queme.
  3. Dorar los filetes de merluza durante 3 minutos por lado, sin mover demasiado para que no se desarmen. Retirar y reservar en un plato.
  4. En la misma sartén, bajar el fuego y agregar la crema de leche. Llevar apenas a hervor suave.
  5. Incorporar el queso roquefort desmenuzado y mezclar hasta que se funda y la salsa quede lisa. No dejar que hierva fuerte para evitar que se corte la crema.
  6. Agregar una pizca de nuez moscada si se desea.
  7. Volver los filetes a la sartén y cubrirlos con la salsa. Calentar 2 minutos para que tomen sabor.
  8. Servir de inmediato con perejil fresco picado por encima.
Primer plano de un filet de merluza sobre un plato blanco, cubierto con salsa cremosa de queso y perejil picado, en una mesa de madera.
El plato de merluza al roquefort se prepara en menos de 25 minutos, lo que lo convierte en una opción práctica para almuerzos entre semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 22 g
  • Carbohidratos: 3 g
  • Proteínas: 27 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. No se recomienda freezar porque la salsa puede separarse al descongelar.

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