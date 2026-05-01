Crimen y Justicia

Violento robo a un nene de 12 años cuando iba a la escuela: lo golpearon, le sacaron la mochila y el buzo

Ocurrió el jueves a la mañana en La Plata. El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad. El agresor está prófugo

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Ocurrió el jueves a la mañana. El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad

Un niño de 12 años fue víctima de un robo violento en la localidad de Tolosa, en La Plata, mientras iba camino a la escuela. El hecho se produjo en las primeras horas de la mañana del jueves, cuando un delincuente interceptó al menor en la zona de 29 entre 529 y 530.

La violenta e indignante secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del barrio. Según se ve en la filmación, el ataque ocurrió a las 6:26 de la mañana, cuando la víctima caminaba rumbo a clases. Repentinamente, al llegar a mitad de cuadra, se ve cómo el agresor lo intercepta bruscamente por la espalda, lo toma del cuello y lo reduce al piso.

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De acuerdo al medio local 0221, el delincuente había seguido largos metros al niño hasta alcanzarlo. Cuando logró tirarlo, le quitó la mochila y el buzo que llevaba.

El robo fue veloz: se concretó en apenas 25 segundos y la víctima no logró defenderse. Tras el hecho, el asaltante escapó rápidamente del lugar y el niño pidió ayuda en las inmediaciones de la zona, donde los vecinos lo asistieron.

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Captura de pantalla de videovigilancia con dos personas en una acera, una de pie inclinada sobre otra en el suelo; sombras largas visibles
El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad

Fueron ellos quienes luego revisaron las cámaras de seguridad y vieron la agresividad del robo al menor. La grabación luego circuló en redes sociales junto a insistentes pedidos para reforzar la seguridad en la zona.

Asimismo, advierten que el hecho forma parte de una serie de episodios de inseguridad recientes en distintos barrios de La Plata, donde se registraron otros robos y asaltos tanto a adultos como a menores.

Días atrás, el barrio La Loma en la ciudad de La Plata experimentó una madrugada marcada por la violencia e impotencia, cuando una vecina fue interceptada por una banda de tres delincuentes en plena maniobra para guardar su vehículo.

Imagen de videovigilancia de dos personas en una calle cubierta de nieve, una con chaqueta clara y la otra con ropa oscura, por la noche
Otra secuencia del robo

Según la información del portal del diario El Día, el episodio ocurrió en la medianoche, en la calle 45 entre 21 y 22, momento en que la mujer se disponía a ingresar su auto a una cochera. Según reconstruyó la víctima, fue sorprendida por tres hombres con el rostro cubierto que actuaron de manera coordinada.

“Fue una situación de absoluta desigualdad: tres hombres contra una mujer sola”, narró la mujer en su denuncia pública, detallando los instantes de gritos, forcejeos y pánico que se sucedieron en apenas segundos.

La secuencia se agravó por la desesperación de la víctima, quien, tras varios segundos de forcejeo, logró escapar. “Logré escapar corriendo luego de varios segundos de tensión”, manifestó al hacer pública su experiencia. El suceso no solo puso en riesgo su integridad física, sino que también dejó al descubierto la falta de respuesta de las fuerzas de seguridad en la zona, que ahora vuelven a reclamar los vecinos.

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