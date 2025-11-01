Celebridades veganas: cómo es su rutina y qué alimentos eligen

Famosos veganos: así es su día a día en la alimentación

La dieta vegana gana cada vez más relevancia. Y son muchas las figuras internacionales que la llevan adelante.

Adoptar este tipo de alimentación puede traer beneficios, como el control del peso, la reducción del riesgo de diabetes tipo 2 y el aporte de mayor cantidad de fibra, antioxidantes y vitaminas esenciales. Además, el consumo aumentado de verduras, frutas, cereales integrales y legumbres puede contribuir a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, según mostró una investigación publicada en The Lancet Longevity.

Si bien es clave planificar una dieta vegana para cubrir todos los nutrientes indispensables, la evidencia sugiere que una selección adecuada de alimentos puede marcar una diferencia real en la calidad de vida. Siempre es importante consultar a un médico especialista.

A continuación, seis figuras conocidas comparten cómo incorporan el veganismo a su rutina diaria y qué impacto ha tenido en su camino personal.

Bill Clinton

El expresidente de Estados Unidos adaptó su dieta tras problemas cardíacos y promueve una alimentación basada en plantas para mejorar la salud REUTERS/Nick Oxford

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, hizo un cambio drástico en su alimentación después de atravesar varios procedimientos médicos cardiológicos. De acuerdo con lo que le dijo a AARP el exmandatario atribuye su recuperación y energía actual a una dieta 100% basada en plantas. Clinton eliminó la carne, el pescado y todos los lácteos de su menú cotidiano, centrándose en legumbres, verduras y frutas.

Su día inicia casi siempre con un batido de leche de almendras, frutos rojos frescos y proteína vegetal en polvo. Las comidas incluyen desde quinoa y ensaladas variadas, hasta hummus con bastones de verduras, frutos secos y judías.

Una vez por semana, por recomendación médica, incorpora salmón orgánico o una tortilla con huevos fortificados con omega-3. “He perdido más de 13 kilos y me siento con mucha más energía”, aseguró Bill Clinton, quien destaca la importancia de registrar los alimentos que consume y sustituir lo menos saludable por alternativas vegetales.

Billie Eilish

La cantante estadounidense defiende el veganismo por convicción ética y comparte en redes sociales sus elecciones alimenticias libres de productos animales (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

La cantante Billie Eilish eligió el veganismo al informarse sobre la industria cárnica y láctea, según relató a Business Insider. Criada en un hogar vegetariano, la transición le resultó natural. “No puedo seguir en mi vida sabiendo lo que ocurre en el mundo animal sin hacer nada”, expresó.

Su alimentación diaria incorpora batidos, paltas, ensaladas y puré de papas vegano. Además, complementa su dieta con suplementos de hierro, siguiendo la recomendación de su madre.

Billie Eilish ha enfrentado retos durante giras internacionales, donde la oferta vegana a veces resulta limitada, pero valora que en la actualidad hay mayor acceso a preparaciones de calidad y disfruta cocinar ella misma, sobre todo galletas veganas de mantequilla de maní y chocolate.

Natalie Portman

La actriz y activista adopta el veganismo por empatía animal y preocupación ambiental, enfocando su alimentación en vegetales frescos y productos naturales (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz Natalie Portman incorporó la dieta vegetariana a los nueve años y la vegana en 2011, motivada por su cercanía emocional con los animales y el impacto ambiental de la ganadería intensiva. “Cada vez que como, pienso en mi compromiso con el ambiente, la naturaleza y mis valores”, reflexionó.

Portman elige alimentos frescos y sin procesar, como tomates, col, calabaza y brócoli, y sostiene que el veganismo es una manera práctica de encarnar empatía y responsabilidad tres veces al día.

Su estrategia abarca alimentación variada y ejercicio rutinario, orientada a un equilibrio integral más allá de la estética física.

Jared Leto

El actor y músico mantiene desde hace décadas una estricta alimentación vegana y atribuye a esta elección su vitalidad y estado físico REUTERS/Mario Anzuoni

El actor y músico Jared Leto lleva más de dos décadas con una alimentación estrictamente vegana, enfocada en productos frescos, frutas, vegetales y frutos secos. Como relató, su día suele comenzar con agua con limón y zumos ricos en antioxidantes, como uno de piña con jengibre y menta.

Al almuerzo incluye ensaladas de tomates y espárragos, acompañadas de purés de apio y pepino. Por la noche prefiere un batido de manzana vegano con hojas verdes. Leto evita el alcohol y el tabaco y complementa su rutina con ejercicio regular y meditaciones en la naturaleza.

Dani Rovira

El actor y humorista español aborda el veganismo como una elección ética y promueve la convivencia sin imposiciones, adaptando su dieta con flexibilidad en cada entorno José Oliva / Europa Press

La experiencia de Dani Rovira aporta una visión singular al veganismo contemporáneo. El conocido actor y humorista explica que su decisión es resultado de una convicción ética, pero sin dejar de lado la convivencia y la empatía en el día a día.

Desde hace años, Dani Rovira practica el veganismo de forma “firme pero respetuosa”, y suele preferir restaurantes donde todos los comensales tengan opciones, sin limitarse solo a espacios veganos. “No solo voy a comer a sitios veganos. Me gusta ir a lugares donde todo el mundo pueda comer de todo y yo tenga mis opciones”, afirmó en una reciente entrevista, reflejando así su esfuerzo por mantener el equilibrio entre sus principios y la integración social.

Consciente de los dilemas que provoca esta elección en situaciones cotidianas, Rovira insiste en no juzgar las decisiones alimentarias ajenas, y defiende el entendimiento y el diálogo por sobre cualquier discurso moralista.

Leona Lewis

La artista británica es activista y empresaria vegana; apuesta por platos variados y el respeto por los animales en su vida diaria REUTERS/Hollie Adams

La cantante Leona Lewis creció en un ambiente vegano y desde la adolescencia rechazó el consumo de carne. Activista y emprendedora, promueve un mensaje de compasión al dirigir un santuario de animales y una cafetería vegana en Los Ángeles.

Lewis comparte recetas y menús variados: desayunos con batidos de frutas y almendras, almuerzos de ensaladas diversas, wraps de vegetales, burritos de frijoles y platos con tofu. Si bien viaja y recurre con frecuencia a opciones de comida rápida saludable, Lewis se asegura de contar con alternativas ricas en antioxidantes y proteína vegetal suficiente en su día a día, apostando siempre por comidas atractivas y completas.