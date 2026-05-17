El Salvador

Entre el aula y el mercado: ¿Cómo cada grado escolar impacta los bolsillos y la supervivencia de 613 mil microempresas en El Salvador?

Análisis muestran cómo la preparación académica resulta clave para mejorar la gestión, sostener emprendimientos y lograr condiciones favorables con servicios financieros formales

Guardar
Google icon
El análisis de la Fundación de Apoyo Integral revela una conexión directa entre escolaridad y bienestar económico. La vulnerabilidad de quienes emprenden en la informalidad plantea desafíos más profundos y soluciones integradas (Foto cortesía CONAMYPE)
El análisis de la Fundación de Apoyo Integral revela una conexión directa entre escolaridad y bienestar económico. La vulnerabilidad de quienes emprenden en la informalidad plantea desafíos más profundos y soluciones integradas (Foto cortesía CONAMYPE)

El análisis realizado por la Fundación de Apoyo Integral (FUSAI) sobre la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2025 (EHPM 2025) revela que cada grado escolar completado se traduce en ingresos mensuales adicionales para los microempresarios en El Salvador, con un efecto especialmente contundente entre quienes operan en la informalidad y enfrentan mayor vulnerabilidad.

La investigación citada por FUSAI y publicada esta semana, demuestra que el incremento educativo genera un retorno económico directo: alcanzar seis años de escolaridad puede aportar cerca de USD 80 más al mes, una cantidad determinante para la subsistencia de los emprendimientos más precarios.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el cruce de datos entre la EHPM 2025 y la segmentación de microempresas del Observatorio MYPE de la Escuela LID de FUSAI, el ingreso promedio de un microempresario de subsistencia con bajo nivel educativo es de USD 252.11 mensuales, mientras que aquellos con nueve años de escolaridad alcanzan USD 366.01. Esta diferencia de USD 113 al mes —superior a un salario mínimo diario— no se relaciona con acceso a financiamiento ni capacitaciones técnicas, sino estrictamente con el nivel educativo, según el informe difundido por FUSAI.

El mayor retorno educativo ocurre en los primeros años de escolaridad

El efecto económico de la educación resulta más palpable en el primer ciclo escolar. El estudio EHPM 2025 – Observatorio MYPE señala que cada grado aprobado en ese período puede significar hasta USD 16 adicionales al mes para los microempresarios de subsistencia, quienes representan el sector más expuesto a la vulnerabilidad.

PUBLICIDAD

FUSAI precisa que este segmento está compuesto por unas 613.509 microempresas, de las cuales más del 68,8 % son lideradas por mujeres y el 37,5 % de los propietarios solo ha completado hasta sexto grado.

Gráfico de línea que muestra el ingreso promedio mensual de empresarios MYPE según su nivel de escolaridad, desde sin escolaridad hasta educación superior.
Este gráfico ilustra cómo el ingreso promedio mensual de los empresarios MYPE aumenta progresivamente con un mayor nivel de escolaridad, destacando el valor económico de la educación en el sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe una relación clara entre educación formal e incremento de ingresos en el sector informal: la inversión pública en alfabetización y educación básica para adultos constituye una intervención con retorno económico medible en el mayor estrato del parque empresarial salvadoreño, detalla la Fundación de Apoyo Integral.

Esta evidencia responde al interrogante sobre el impacto de la educación en los ingresos y la subsistencia de la microempresa en el país: completar más años de educación básica incrementa de manera mesurable los ingresos de los microempresarios, especialmente los que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad, y contribuye a estabilizar y sostener los pequeños negocios ante dificultades económicas.

La educación mejora la gestión y el acceso al crédito formal

La contribución de la escolaridad al desempeño empresarial no se reduce al ingreso mensual. La fundación observa que los emprendedores con mayor nivel educativo demuestran una mayor capacidad para analizar costos, comparar precios, negociar con proveedores y adoptar herramientas de gestión.

En contextos de márgenes reducidos y vulnerabilidad, esta competencia marca el límite entre la continuidad y el cierre del negocio.

El estudio establece, además, el nexo entre nivel educativo y acceso al crédito formal. El incremento de ingresos derivado de la escolaridad puede proporcionar el margen necesario para que una microempresa asuma un microcrédito sin afectar el consumo del hogar.

Así, la baja escolaridad y la exclusión financiera constituyen factores convergentes que se refuerzan mutuamente, según el análisis de FUSAI.

Especialistas sostienen que la desvinculación entre formación y apoyo económico limita las oportunidades reales para los pequeños empresarios. Nuevas estrategias integradas prometen modificar el panorama empresarial del país (Foto cortesía CONAMYPE)
Especialistas sostienen que la desvinculación entre formación y apoyo económico limita las oportunidades reales para los pequeños empresarios. Nuevas estrategias integradas prometen modificar el panorama empresarial del país (Foto cortesía CONAMYPE)

La tendencia observada en El Salvador se encuentra en línea con evidencia internacional. El Banco Mundial calcula que cada año adicional de educación incrementa los ingresos entre 8 % y 10 % en América Latina.

Investigaciones en países como Perú, México y Bangladesh demuestran que los microempresarios con educación básica completa no solo mantienen mejores tasas de supervivencia empresarial, sino que adoptan con mayor frecuencia prácticas financieras sólidas. El retorno de la educación no disminuye en la informalidad; cobra mayor relevancia para la sostenibilidad económica, de acuerdo con los estudios citados por FUSAI.

Políticas públicas fragmentadas limitan el impacto de la educación en el emprendimiento

FUSAI advierte que las políticas educativas y de fomento al emprendimiento en El Salvador siguen operando de manera separada, sin reconocer la estrecha relación entre ambas esferas. Los esquemas de apoyo a micro y pequeñas empresas ofrecen crédito o asistencia técnica a beneficiarios cuya capacidad para aprovechar esos recursos depende, en gran medida, de su nivel de escolaridad.

El informe recomienda formular iniciativas integradas: programas de alfabetización y educación para adultos ligados al emprendimiento, educación financiera desde los primeros ciclos escolares y esquemas de microcrédito que incluyan formación básica como requisito esencial. Además, la evaluación de las políticas públicas debería considerar métricas que reflejen el retorno educativo en la productividad sectorial y no limitarse a las tasas de matrícula escolar.

Temas Relacionados

Fundación de Apoyo IntegralEl SalvadorEducación BásicaMicroemprendimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Marginados por los bancos? La inspiradora solución de las salvadoreñas que está salvando negocios

Un grupo de ahorro en Chalatenango Norte muestra cómo la colaboración ha permitido a emprendedoras acceder a recursos, enfrentar emergencias y fomentar el bienestar de sus hogares a través del apoyo mutuo y económico

¿Marginados por los bancos? La inspiradora solución de las salvadoreñas que está salvando negocios

El Ejército de Guatemala incauta embarcación con posible ilícito en aguas del Pacífico

Las autoridades realizaron un operativo conjunto en alta mar que culminó en la detención de seis personas de distintas nacionalidades y la aprehensión de 52 bultos sospechosos, pendientes de análisis judicial para determinar su contenido.

El Ejército de Guatemala incauta embarcación con posible ilícito en aguas del Pacífico

Honduras: Arrestan al primer implicado en triple crimen de El Cimarrón e identifican a víctimas encontradas calcinadas

Un supuesto integrante de la pandilla 18 fue capturado por agentes de investigación acusado de participar en el asesinato de tres personas cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados dentro y cerca de un congelador en el cerro El Cimarrón, en Tegucigalpa.

Honduras: Arrestan al primer implicado en triple crimen de El Cimarrón e identifican a víctimas encontradas calcinadas

Auditoría de la mina en Panamá acumula seis reportes y aún no define hallazgos finales

El documento revela avances metodológicos y técnicos, pero todavía no publica la calificación definitiva sobre el cumplimiento de la operación suspendida.

Auditoría de la mina en Panamá acumula seis reportes y aún no define hallazgos finales

El alza internacional del petróleo impulsa un nuevo aumento en los precios de combustible en República Dominicana

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes informó ajustes en los precios de las gasolinas y el gasoil que regirán durante la semana. El aumento se atribuye a la volatilidad internacional y se combina con un millonario programa de subsidios estatales

El alza internacional del petróleo impulsa un nuevo aumento en los precios de combustible en República Dominicana

TECNO

Los centros de datos ya consumen el 6% del suministro eléctrico de EE. UU. y Reino Unido

Los centros de datos ya consumen el 6% del suministro eléctrico de EE. UU. y Reino Unido

En un experimento fallido, dos agentes de IA se ‘enamoraron’, ‘desilusionaron’ e incendiaron su mundo

La IA crece más rápido de lo que su propio creador puede manejar: el pedido insólito del CEO de Anthropic

Lentes de contacto con IA y realidad aumentada: el dispositivo del futuro que ya está en desarrollo

La inteligencia artificial que detecta contradicciones entre lo que las personas dicen y eligen

ENTRETENIMIENTO

El relevo del traje rojo: Carmen Electra apoya a Brooks Nader para el regreso de ‘Baywatch’

El relevo del traje rojo: Carmen Electra apoya a Brooks Nader para el regreso de ‘Baywatch’

La nueva biografía de Olivia Newton-John revela un ‘casi romance’ con John Travolta

Melissa Gilbert, estrella de ‘La familia Ingalls’, volvió a Instagram tras el escándalo de su esposo

El mensaje de Chadwick Boseman que cambió a Colman Domingo: “Aunque el camino sea difícil, no estás solo”

El inesperado efecto que tuvo “Grey’s Anatomy” en la vida real de Kevin McKidd y cómo lo inspiró su paso por la serie

MUNDO

Multitudinaria movilización en contra del gobierno británico en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Starmer

Multitudinaria movilización en contra del gobierno británico en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Starmer

El régimen iraní diseñó un nuevo sistema para regular el tránsito marítimo y cobrar peajes en el estrecho de Ormuz

Ucrania atacó una planta química de Rusia clave para el suministro de materias primas para proyectiles

El video que publicó Trump luego de lanzar una nueva advertencia al régimen de Irán: “Lo tenemos en la mira”

La selección de amistades y parejas bajo modelos matemáticos explica patrones de agrupación social y persistencia de divisiones