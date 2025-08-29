Salud

La dieta basada en plantas protege contra múltiples enfermedades crónicas

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

VIERNES, 29 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Cambiar a una dieta basada en plantas puede ayudar a evitar que las personas sufran múltiples problemas de salud a medida que envejecen, señala un estudio reciente.

Las personas cuyas dietas incluían más verduras, frutas, cereales integrales, legumbres y alimentos de origen vegetal tenían un 32% menos de probabilidades de desarrollar dos o más enfermedades crónicas, informan los investigadores en The Lancet Healthy Longevity.

Específicamente, las personas que se adhirieron más firmemente a una dieta saludable basada en plantas tenían un riesgo más bajo de cáncer, enfermedad cardíaca y diabetes tipo 2, dijeron los investigadores.

"No hay que eliminar por completo los productos animales", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, Reynalda Córdova, epidemióloga nutricional de la Universidad de Viena. "Cambiar hacia una dieta más basada en plantas ya puede tener un impacto positivo".

En el estudio, los investigadores analizaron datos de más de 400,000 personas de entre 37 y 70 años de edad de seis países europeos que participaban en dos proyectos de investigación de salud a gran escala.

Durante un seguimiento de alrededor de 11 años, más de 6,600 participantes enfermaron de cáncer, enfermedad cardíaca o diabetes.

Los resultados mostraron que el riesgo de una persona de múltiples enfermedades crónicas se redujo entre un 11% y un 18% por cada aumento de 10 puntos en una puntuación que evalúa una alimentación saludable basada en plantas.

Las personas de mediana edad menores de 60 años se beneficiaron más al cambiar a una dieta basada en plantas, dijeron los investigadores. Su riesgo de desarrollar múltiples dolencias crónicas se redujo en un 29% por cada aumento de 10 puntos en su puntaje de dieta basada en plantas.

En comparación, las personas mayores de 60 años o más tenían un 14% menos de probabilidades de múltiples enfermedades por cada aumento de 10 puntos en su puntuación dietética.

"Nuestro estudio resalta que una dieta saludable basada en plantas no solo influye en las enfermedades crónicas individuales, sino que también puede reducir el riesgo de desarrollar múltiples enfermedades crónicas al mismo tiempo, tanto en personas de mediana edad como mayores", dijo Córdova.

Una dieta que consista principalmente en alimentos vegetales saludables y pequeñas cantidades de carne y productos cárnicos puede contribuir a mantener una buena salud en la vejez, concluyeron los investigadores.

"Una mayor adherencia a una dieta saludable basada en plantas se asocia con un menor peso corporal, menor inflamación y mejor sensibilidad a la insulina que una menor adherencia a una dieta saludable basada en plantas, todo lo cual tiene un papel en el desarrollo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y cáncer", escribieron los investigadores en su artículo.

Estos alimentos también son ricos en fibra, lo que mejora la función inmunológica y reduce la inflamación intestinal, escribieron los investigadores.

Más información

La Clínica Cleveland ofrece más información sobre dietas saludables basadas en plantas.

FUENTES: Universidad de Viena, comunicado de prensa, 20 de agosto de 2025; The Lancet Longevidad saludable, 19 de agosto de 2025

