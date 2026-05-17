Guatemala

Guatemala: Un hombre muere tras ataque armado en la colonia El Porvenir de Villa Nueva

La víctima, de 36 años, fue hallada sin vida en la vía pública por los bomberos municipales departamentales, luego de que residentes del sector reportaran múltiples disparos a las autoridades, lo que generó un despliegue policial en la zona

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Un ataque armado dejó un hombre fallecido en la colonia El Porvenir, zona 6 de Villa Nueva, generando alarma en la comunidad. (Fotografía retomada de Azteca Noticias)
Un ataque armado dejó un hombre fallecido en la colonia El Porvenir, zona 6 de Villa Nueva, generando alarma en la comunidad. (Fotografía retomada de Azteca Noticias)

Un hombre de 36 años perdió la vida tras un ataque armado en la colonia El Porvenir, zona 6 del municipio de Villa Nueva, este sábado 16 de mayo. De acuerdo con información brindada por los Bomberos Municipales Departamentales, la víctima fue localizada sin signos vitales sobre la vía pública, presentando múltiples heridas de bala en zonas vitales.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones, lo que motivó el despliegue inmediato de los cuerpos de emergencia. Al momento de la llegada de los paramédicos, según detalló el personal de los Bomberos Municipales Departamentales, el hombre ya no respondía a los intentos de reanimación y su fallecimiento fue confirmado en el lugar. Luego del ataque, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron para acordonar el perímetro y restringir el paso peatonal y vehicular en las inmediaciones de la escena. El objetivo de este resguardo fue preservar las evidencias balísticas y otros indicios que quedaron esparcidos en el suelo.

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La PNC notificó el hecho al Ministerio Público (MP), cuya unidad de investigación criminal asumió la recolección de elementos de prueba y testimonios con el fin de esclarecer las causas y el móvil del ataque. De acuerdo con los reportes oficiales, la identidad de la víctima y los motivos detrás del crimen aún no han sido confirmados por las autoridades. El caso permanece bajo investigación de la fiscalía del Ministerio Público, que trabaja en la recopilación de información para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen antecedentes o posibles involucrados.

Fuentes de los Bomberos Municipales Departamentales reiteraron que la rápida movilización obedeció a la gravedad de la alerta emitida por los vecinos, quienes manifestaron preocupación ante la ola de violencia que afecta a la zona 6 de Villa Nueva.

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La identidad del hombre asesinado y los motivos del ataque armado aún no han sido revelados por las autoridades responsables. (Fotografía retomada de Azteca Noticias)
La identidad del hombre asesinado y los motivos del ataque armado aún no han sido revelados por las autoridades responsables. (Fotografía retomada de Azteca Noticias)

Guatemala lidera muertes por arma de fuego en 2026 y la capital encabeza las cifras nacionales

El departamento de Guatemala encabeza las estadísticas de muertes provocadas con arma de fuego en el país, con cuatrocientos fallecidos en lo que va de 2026, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) citados por Azteca Noticias. El reporte detalla que Escuintla presenta ciento cuatro casos, mientras que Petén, Chiquimula y Santa Rosa registran setenta y nueve, sesenta y siete y treinta y nueve muertes, respectivamente.

Otras regiones como Izabal reportan treinta y siete víctimas, Jutiapa treinta y dos y Zacapa treinta y uno, mientras que el resto de los departamentos del país se mantienen por debajo de veinticinco fallecimientos cada uno. El total nacional alcanza novecientas sesenta y seis muertes vinculadas a incidentes con armas de fuego en lo que va del año, de acuerdo con la información difundida por Azteca Noticias.

A nivel municipal, la ciudad capital se ubica en primer lugar con ciento noventa y tres muertes, seguida de Villa Nueva con cincuenta y uno, Amatitlán con cuarenta y uno, Mixco con treinta y uno, Villa Canales con veintiséis y Santa Catalina Pinula con quince fallecidos. Esta distribución refleja la concentración de la violencia armada en áreas urbanas y periurbanas.

La Policía Nacional Civil acordonó el área y restringió el paso en la escena, resguardando evidencias balísticas tras el crimen en Villa Nueva. (Visuales IA)
La Policía Nacional Civil acordonó el área y restringió el paso en la escena, resguardando evidencias balísticas tras el crimen en Villa Nueva. (Visuales IA)

Al comparar las cifras del INACIF con los registros de años previos, se observa que en 2024 se contabilizaron ochocientas noventa y tres muertes por arma de fuego en el mismo periodo, mientras que en 2025 la cifra ascendió a mil ciento cinco víctimas. El informe indica una reducción respecto a 2025, aunque el número de casos muestra un repunte frente a los datos de 2024.

José de la Cruz, reportero de Azteca Noticias, precisó que el seguimiento de estos datos permite identificar tendencias y focos críticos de violencia en el país, donde los departamentos centrales y la capital continúan siendo los más afectados por la criminalidad asociada a armas de fuego.

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