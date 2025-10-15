Tendencias

Cuáles son las claves de la rutina saludable de Cyndi Lauper a los 72 años

La cantante mantiene vitalidad y energía gracias a una combinación de alimentación equilibrada, actividad física constante y estrategias de autocuidado emocional

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Guardar
Cyndi Lauper, ícono de los
Cyndi Lauper, ícono de los 80, demuestra cómo una rutina constante y una alimentación saludable contribuyen a su bienestar a los 72 años REUTERS/Mario Anzuoni

Es imposible pensar en los años 80 sin Cyndi Lauper, quien con sus peinados disruptivos y su ropa colorida marcó a toda una generación. Es sin dudas una de las voces más reconocidas del pop, con grandes hits como Time After Time. En la actualidad, sigue sorprendiendo a sus fans por su gran vitalidad a los 72 años. Lejos de aferrarse a viejos éxitos, la artista ha convertido el día a día en un ejercicio de creatividad, autocuidado y adaptación.

La intérprete de Girls Just Want to Have Fun reveló cómo afinó su vida como si se tratara de un instrumento musical de alta exigencia. “Si no tengo salud, ¿cómo voy a hacer todo lo que me propongo?”, afirmó Lauper en una entrevista, lo que reafirma que no solo quiere divertirse, sino que su salud es una prioridad en su vida.

El legado de Cyndi Lauper
El legado de Cyndi Lauper como figura clave de los años 80 continúa vigente

Alimentación consciente: experimentación y aprendizaje

En la mesa de Cyndi Lauper no existen imposiciones estrictas, sino una constante búsqueda de equilibrio, según reveló a Prevention. Para ella, la alimentación se transforma en un proceso de ensayo y error. Tras experimentar con la dieta vegana y consumir abundante espinaca, desarrolló cálculos renales: “Comía espinaca en todas las comidas, terminé con piedras en el riñón y fue terrible”, relató la cantante.

A raíz de estos episodios, ajustó sus hábitos: evita excesos, limita productos de origen animal, y prioriza alimentos con efecto antiinflamatorio como frutas, verduras, pescado, semillas, legumbres y cereales integrales. Eliminar el gluten fue uno de los mayores desafíos por su ascendencia italiana, la nostalgia por la pasta y los recuerdos de Queens. Aun así, reconoció que ningún sacrificio resulta definitivo, pues de vez en cuando disfruta “un buen ravioli” si es posible. También restringe azúcar, harinas y alcohol para minimizar molestias.

La icónica artista adapta la dieta según sus necesidades y observa el efecto directo sobre el cuerpo. Ya sean empanadas, huevo o un vaso de vino, cada elección se basa en cómo reacciona su organismo. Su atención no descansa solo en la cantidad o el tipo de alimento, sino en la reacción inmediata de la piel y el nivel de energía. Esto le permite identificar desencadenantes de malestar y reducir la probabilidad de brotes cutáneos.

La artista prioriza frutas, verduras
La artista prioriza frutas, verduras y pescado azul en sus comidas diarias, evitando ingredientes que agraven su salud cutánea (REUTERS/Steve Marcus)

Movimiento, fuerza y voz: la rutina integral

La rutina física de Cyndi Lauper atraviesa distintas disciplinas, con un objetivo claro: mantener la integridad corporal y la capacidad para afrontar el escenario. Como detalló la artista, alterna sesiones de yoga —adaptadas a la artritis en manos y pies— con trabajo de fuerza mediante pesas livianas y ejercicios aeróbicos. En sus propias palabras: “Mi cuerpo es un instrumento, necesita estar en forma”.

Lejos de forzar ritmos extremos, equilibra las actividades. Un día hace yoga, el otro camina a paso rápido junto a su esposo o realiza sesiones cortas con pesas. La caminata se vuelve un reto personal: “Mi esposo es más alto, si logro seguirle el ritmo, sé que mantengo buena condición”. El trabajo físico no se limita a la actividad muscular, pues le da igual importancia a la salud cardíaca y a los beneficios emocionales del movimiento cotidiano.

La voz también ocupa un espacio central. Cuatro clases semanales de canto, centradas en respiración profunda y fortaleza del aparato vocal, contribuyen a su resistencia y técnica.

Clases de canto semanales ayudan
Clases de canto semanales ayudan a fortalecer la voz y el sistema respiratorio, fundamentales para su vida profesional actual REUTERS/Mario Anzuoni

Cuidado personal y bienestar emocional

El autocuidado de la cantante, quien el 30 de agosto se retiró de la música con el torur "Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour", excede cualquier rutina estética. Prefiere evitar la exposición solar y mantener la piel hidratada con bálsamos y productos especiales.

En los momentos de ansiedad o duda, la cocina ocupa un lugar terapéutico. “Cuando me siento insegura o abrumada, cocino”, ha confesado. Preparar una salsa o una sopa la ayuda a recuperar el control y a reconectar consigo misma. Incluso lavar los platos se convierte en un acto de cuidado, aunque reconoce que desde pequeña rehuía la consigna impuesta a las mujeres de su generación sobre el trabajo doméstico.

El contacto con otras personas viviendo situaciones similares ha sido crucial para ella. Las historias compartidas, los consejos y el sentido de comunidad le han permitido afrontar no solo los desafíos físicos, sino también la presión social y el estigma.

Ni el paso del tiempo ni las adversidades han frenado el ímpetu creativo de Cyndi Lauper. Mientras avanza con un nuevo musical, la cantante reitera que mantenerse ocupada, imaginar nuevos desafíos y disfrutar el presente son tan vitales como cualquier dieta o rutina física.

Temas Relacionados

Cyndi LauperAños 80BienestarLongevidadYogaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo es el primer test molecular aprobado en Argentina para detectar Chagas en recién nacidos

Esta prueba facilita intervenciones rápidas y mejora el acceso a terapias específicas

Cómo es el primer test

La era dorada de la longevidad: cómo los nuevos hábitos de la generacion silver impulsan el consumo global

Según un nuevo informe del consultor Guillermo Oliveto en el Silver Economy Forum Latam, esta generación representa el 25,5% de la población mundial y genera el 40% del consumo global. El impacto de esta generación en el turismo, la tecnología y el bienestar

La era dorada de la

Vivir con propósito protege la salud cerebral en la vejez

Investigaciones recientes difundidas por Psychology Today muestran que fortalecer la motivación personal puede ayudar a mantener la agudeza mental en adultos mayores, incluso frente a factores de riesgo como la genética o el estado de ánimo

Vivir con propósito protege la

Receta de ñoquis de boniato, rápida y fácil

Una combinación inesperada permite que la pasta gane en textura, color y originalidad, convirtiéndose en una invitación irresistible para explorar nuevas maneras de saborear platos tradicionales

Receta de ñoquis de boniato,

De álbumes familiares a redes sociales: cómo cambió el sentido de la fotografía en los viajes

La accesibilidad tecnológica impulsa nuevas formas de registrar paisajes y vivencias, donde espontaneidad y la multiplicación de instantáneas personales online generan debates sobre privacidad, validación social y respeto al entorno, informa Condé Nast Traveler

De álbumes familiares a redes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Adorni: “Hay que convencer a

Adorni: “Hay que convencer a la gente de que es la dirección correcta, aunque no sea un camino de rosas”

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

El Consejo de la Magistratura definió ternas y avaló convenios educativos y previsionales en un plenario de cinco horas

Un estudio de fósiles muestra cómo sobrevivieron algunas especies ante cambios climáticos extremos

Joaquín Benegas Lynch, candidato a senador: “Cuando se considere volver a penalizar el aborto, estaré a favor de la vida”

INFOBAE AMÉRICA
Entre leyendas, mitos y temores:

Entre leyendas, mitos y temores: los lobos vuelven a Dinamarca y encienden un debate nacional

Hallan documentos inéditos de los primeros castigos capitales y reconstruyen el significado social de esta pena en la Edad Media

Dirigentes indígenas iniciaron diálogo con el gobierno ecuatoriano tras 24 días de bloqueos

Geopolítica grande, y la de cañería

Crisis política en Francia: el primer ministro Lecornu impulsa la suspensión de la reforma de pensiones bajo la amenaza de dos mociones de censura

TELESHOW
Rocío Oliva festejó el cumpleaños

Rocío Oliva festejó el cumpleaños de Néstor Ortigoza con una romántica declaración: “Te amo, mi capitán”

El relato que emocionó a todos: una mujer contó por qué fue al recital de Soledad Pastorutti en medio del peor dolor

Nicki Nicole causó furor al llevar a Lamine Yamal al entrenamiento del Barcelona en su propio auto

Los 8 Escalones: la llamativa respuesta de Pampita cuando le preguntaron si tendría otro hijo

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich viajaron a Europa a casi veinte días de hacer oficial su romance