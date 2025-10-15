Cuáles son las claves de la rutina saludable de Cyndi Lauper a los 72 años

Cyndi Lauper, ícono de los 80, demuestra cómo una rutina constante y una alimentación saludable contribuyen a su bienestar a los 72 años REUTERS/Mario Anzuoni

Es imposible pensar en los años 80 sin Cyndi Lauper, quien con sus peinados disruptivos y su ropa colorida marcó a toda una generación. Es sin dudas una de las voces más reconocidas del pop, con grandes hits como Time After Time. En la actualidad, sigue sorprendiendo a sus fans por su gran vitalidad a los 72 años. Lejos de aferrarse a viejos éxitos, la artista ha convertido el día a día en un ejercicio de creatividad, autocuidado y adaptación.

La intérprete de Girls Just Want to Have Fun reveló cómo afinó su vida como si se tratara de un instrumento musical de alta exigencia. “Si no tengo salud, ¿cómo voy a hacer todo lo que me propongo?”, afirmó Lauper en una entrevista, lo que reafirma que no solo quiere divertirse, sino que su salud es una prioridad en su vida.

El legado de Cyndi Lauper como figura clave de los años 80 continúa vigente

Alimentación consciente: experimentación y aprendizaje

En la mesa de Cyndi Lauper no existen imposiciones estrictas, sino una constante búsqueda de equilibrio, según reveló a Prevention. Para ella, la alimentación se transforma en un proceso de ensayo y error. Tras experimentar con la dieta vegana y consumir abundante espinaca, desarrolló cálculos renales: “Comía espinaca en todas las comidas, terminé con piedras en el riñón y fue terrible”, relató la cantante.

A raíz de estos episodios, ajustó sus hábitos: evita excesos, limita productos de origen animal, y prioriza alimentos con efecto antiinflamatorio como frutas, verduras, pescado, semillas, legumbres y cereales integrales. Eliminar el gluten fue uno de los mayores desafíos por su ascendencia italiana, la nostalgia por la pasta y los recuerdos de Queens. Aun así, reconoció que ningún sacrificio resulta definitivo, pues de vez en cuando disfruta “un buen ravioli” si es posible. También restringe azúcar, harinas y alcohol para minimizar molestias.

La icónica artista adapta la dieta según sus necesidades y observa el efecto directo sobre el cuerpo. Ya sean empanadas, huevo o un vaso de vino, cada elección se basa en cómo reacciona su organismo. Su atención no descansa solo en la cantidad o el tipo de alimento, sino en la reacción inmediata de la piel y el nivel de energía. Esto le permite identificar desencadenantes de malestar y reducir la probabilidad de brotes cutáneos.

La artista prioriza frutas, verduras y pescado azul en sus comidas diarias, evitando ingredientes que agraven su salud cutánea (REUTERS/Steve Marcus)

Movimiento, fuerza y voz: la rutina integral

La rutina física de Cyndi Lauper atraviesa distintas disciplinas, con un objetivo claro: mantener la integridad corporal y la capacidad para afrontar el escenario. Como detalló la artista, alterna sesiones de yoga —adaptadas a la artritis en manos y pies— con trabajo de fuerza mediante pesas livianas y ejercicios aeróbicos. En sus propias palabras: “Mi cuerpo es un instrumento, necesita estar en forma”.

Lejos de forzar ritmos extremos, equilibra las actividades. Un día hace yoga, el otro camina a paso rápido junto a su esposo o realiza sesiones cortas con pesas. La caminata se vuelve un reto personal: “Mi esposo es más alto, si logro seguirle el ritmo, sé que mantengo buena condición”. El trabajo físico no se limita a la actividad muscular, pues le da igual importancia a la salud cardíaca y a los beneficios emocionales del movimiento cotidiano.

La voz también ocupa un espacio central. Cuatro clases semanales de canto, centradas en respiración profunda y fortaleza del aparato vocal, contribuyen a su resistencia y técnica.

Clases de canto semanales ayudan a fortalecer la voz y el sistema respiratorio, fundamentales para su vida profesional actual REUTERS/Mario Anzuoni

Cuidado personal y bienestar emocional

El autocuidado de la cantante, quien el 30 de agosto se retiró de la música con el torur "Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour", excede cualquier rutina estética. Prefiere evitar la exposición solar y mantener la piel hidratada con bálsamos y productos especiales.

En los momentos de ansiedad o duda, la cocina ocupa un lugar terapéutico. “Cuando me siento insegura o abrumada, cocino”, ha confesado. Preparar una salsa o una sopa la ayuda a recuperar el control y a reconectar consigo misma. Incluso lavar los platos se convierte en un acto de cuidado, aunque reconoce que desde pequeña rehuía la consigna impuesta a las mujeres de su generación sobre el trabajo doméstico.

El contacto con otras personas viviendo situaciones similares ha sido crucial para ella. Las historias compartidas, los consejos y el sentido de comunidad le han permitido afrontar no solo los desafíos físicos, sino también la presión social y el estigma.

Ni el paso del tiempo ni las adversidades han frenado el ímpetu creativo de Cyndi Lauper. Mientras avanza con un nuevo musical, la cantante reitera que mantenerse ocupada, imaginar nuevos desafíos y disfrutar el presente son tan vitales como cualquier dieta o rutina física.