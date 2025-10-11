Tendencias

La rutina diaria y el plan de alimentación que sigue Sabrina Carpenter para cuidar su salud y energía

La cantante y actriz estadounidense compartió cómo combina ejercicios, comida balanceada y prácticas de relajación para mantener su bienestar integral durante giras internacionales y un exigente ritmo laboral

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

La rutina integral de Sabrina
La rutina integral de Sabrina Carpenter fusiona ejercicio, alimentación saludable y prácticas de relajación para fortalecer su bienestar en cada concierto (REUTERS/Brendan Mcdermid)

La cantante y actriz estadounidense Sabrina Carpenter combina ejercicio físico, una alimentación equilibrada y prácticas de relajación para mantener su bienestar, energía y salud integral en medio de una agenda marcada por giras internacionales y actividades constantes en la industria del entretenimiento.

Ejercicio físico: variedad y cuerpo en movimiento

Desde hace años, Carpenter incorpora rutinas físicas estructuradas para reforzar su resistencia durante conciertos y ensayos. Pilates encabeza sus actividades. En una entrevista explicó que gracias a su enfoque en el control postural y el fortalecimiento muscular, aspectos que benefician directamente su ejecución de coreografías y equilibrio corporal.

La artista alterna ejercicios para activar distintos grupos musculares, lo que reduce el riesgo de lesiones y facilita la recuperación tras jornadas exigentes. Además de Pilates, realiza rutinas de fuerza con pesas y bandas elásticas. Distribuye sesiones entre el gimnasio y entrenamientos en casa, sumando circuitos funcionales para potenciar su resistencia y tono muscular. El spinning y actividades cardiovasculares de alta intensidad también forman parte de su rutina semanal.

El plan alimenticio de Sabrina
El plan alimenticio de Sabrina Carpenter destaca proteínas magras, vegetales frescos y snacks saludables para mantener su energía durante las giras (REUTERS/Kylie Cooper)

La propia artista, destacó en la entrevista, que el baile, fundamental en sus presentaciones, eleva su motivación y aporta un componente lúdico indispensable para evitar la monotonía.

Descanso e hidratación: pilares de recuperación

El cuidado del descanso constituye una prioridad. Sabrina Carpenter asegura dormir entre siete y ocho horas por noche para consolidar tanto el aprendizaje físico como el mental, calificando este hábito como imprescindible para sostener el rendimiento artístico y evitar la fatiga acumulada, un desafío común en la industria musical con horarios tan demandantes.

La hidratación ocupa también un lugar central. Consumir agua en abundancia responde tanto a necesidades de salud general como al cuidado de su voz. Para mantener un nivel óptimo, según relató en una entrevista con Elle, incorpora infusiones naturales, como té verde y yerba mate, en sustitución del café.

Alimentación consciente y variedad de nutrientes

La alimentación la cantante prioriza alimentos frescos, proteínas magras y elimina al máximo los procesados. El pollo resalta como base en el almuerzo y la cena, por su proteína de alto valor biológico y bajo contenido graso, adecuado a las exigencias diarias.

El descanso reparador y una
El descanso reparador y una hidratación constante permiten a la cantante afrontar los retos de presentaciones y viajes prolongados (Instagram/@sabrinacarpenter)

Su menú diario integra vegetales de hoja verde, zapallitos, berenjenas y frutas frescas de estación. Los cereales integrales, como avena y arroz integral, suministran hidratos de carbono de absorción gradual para que la energía se distribuya durante el día. Para los snacks durante viajes y ensayos, elige semillas, almendras y frutos secos sin sal añadida.

Recientemente, ha sumado un smoothie personalizado, denominado “Short n’ Sweet”, promocionado en sus redes. Este batido, elaborado por una cadena internacional, contiene frutas tropicales, frutillas, crema de coco, leche de avena sabor vainilla, espirulina, miel y colágeno. Sabrina Carpenter explicó que seleccionó estos ingredientes para garantizar vitaminas, antioxidantes y una textura cremosa sin azúcares agregados.

El cuidado mental es una dimensión esencial en la vida diaria de la intérprete. Practica técnicas de mindfulness, ejercicios de respiración y visualización positiva antes de conciertos y jornadas laborales extensas. Señaló en entrevistas que estas prácticas la ayudan a disminuir la ansiedad escénica y mejoran la concentración, cualidad vital dada la frecuencia de presentaciones en vivo.

Las infusiones naturales y la
Las infusiones naturales y la preferencia por agua sobre café son hábitos clave que Sabrina Carpenter incorpora para cuidar su voz y vitalidad (REUTERS/Brendan Mcdermid)

Asimismo, reserva momentos alejada de dispositivos electrónicos. Disfruta de la lectura, escucha música relajante y aprovecha caminatas al aire libre siempre que agenda lo permite.

Considera que estas actividades son “una herramienta fundamental” para el equilibrio emocional y para evitar el agotamiento derivado de la exposición pública continua.

Las giras y los viajes exigen flexibilidad en sus hábitos cotidianos. La artista recurre a bandas elásticas de resistencia, ropa deportiva compacta y botellas reutilizables para facilitar el entrenamiento en cualquier lugar.

Adapta sus elecciones alimenticias a los ingredientes frescos que encuentra en cada destino, minimizando la comida rápida.

