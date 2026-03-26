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Argentina vs Mauritania, un amistoso internacional antes del Mundial: hora, cómo ver en vivo, entradas y formaciones

El equipo de Lionel Scaloni, y con la participación de Messi, jugará en La Bombonera ante el combinado africano en la previa de la Copa del Mundo

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Lionel Messi y la selección argentina se enfrentarán a Mauritania (REUTERS/Matias Baglietto)
Lionel Messi y la selección argentina se enfrentarán a Mauritania (REUTERS/Matias Baglietto)

La selección argentina disputará ante Mauritania uno de sus dos amistosos previos al Mundial 2026. En el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, el duelo servirá como preparación final para la Copa del Mundo y se celebrará este viernes 27 de marzo a las 20:15 con transmisión de TyC Sports y Telefe.

Las plateas para este amistoso en la cancha de Boca Juniors, que oscilaron entre 150.000 y 490.000 pesos, y las generales, fijadas en 90.000 para adultos y 25.000 para menores, se agotaron horas después del inicio de la venta online. La demanda de entradas reflejó el interés del público por presenciar en vivo lo que podría ser la última actuación de Messi en Argentina antes del Mundial. Además, la jornada contará con un show posterior al partido, en el que se presentarán Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, y Mala Fama. La banda de Lescano, referente de la cumbia villera, cuenta con más de veinte años de trayectoria y una discografía que supera los diez álbumes, incluyendo éxitos reconocidos en América Latina como “Me vas a extrañar” y “No te creas tan importante”.

Lionel Scaloni aprovechará este compromiso para realizar pruebas y observar jugadores de cara a la confección de la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán a Argentina en el Mundial a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá desde el próximo 11 de junio. En esta convocatoria, el entrenador llamó a 30 futbolistas, entre los que destacaron sorpresas como Tomás Palacios (Estudiantes), Gabriel Rojas (Racing) y Gianluca Prestianni (Benfica).

El llamado de urgencia de Lucas Martínez Quarta respondió a la baja de Leonardo Balerdi, mientras que en la jornada del lunes se confirmó la ausencia de Gonzalo Montiel por una lesión muscular sufrida tras el partido de River ante Estudiantes en Río Cuarto. En su lugar, el entrenador campeón del mundo convocó por primera vez al seleccionado mayor a Agustín Giay, ex San Lorenzo y que en la actualidad milita en el Palmeiras, de Brasil.

Messi durante el entrenamiento en el predio de Ezeiza de la AFA (REUTERS/Agustin Marcarian)
Messi durante el entrenamiento en el predio de Ezeiza de la AFA (REUTERS/Agustin Marcarian)

El enfrentamiento de este viernes constituye una gran oportunidad del cuerpo técnico para evaluar variantes antes del cierre de la nómina mundialista, lo mismo que para darle rodaje a un plantel que, en gran parte, tendrá a un buen número de los que lograron la conquista de la tercera estrella para la Asociación del Fútbol Argentino en Qatar 2022.

¿Cómo llega Mauritania? Con una serie negativa de seis partidos sin triunfos, compuesta por tres empates y tres derrotas. El equipo africano, dirigido por Amir Abdou, conquistó su última victoria el 5 de septiembre de 2023 en las Eliminatorias frente a Togo. Durante el proceso clasificatorio para el Mundial 2026, los mauritanos formaron parte del Grupo B junto a Senegal, República Democrática del Congo, Sudán, Togo y Sudán del Sur, situándose en penúltima posición, con siete puntos obtenidos en 10 fechas de la clasificación.

Los jugadores más destacados del conjunto africano son Said Imigene (Leganés), Oumar Ngom (Lecce), Aboubakary Koita (AEK Atenas) y Lamine Ba, este último señalado como el futbolista de mayor valoración en la plantilla de Mauritania, de acuerdo con Transfermarkt, el sitio de estadísticas. El combinado nunca se enfrentó a un rival sudamericano y sólo existe un único antecedente en competiciones juveniles en el Torneo de L’Alcudia en 2024, cuando la Albiceleste venció 2-1 a Mauritania con un desenlace polémico tras la sanción de un penal y la intervención de Maher Carrizo para definir el resultado final. En aquel antecedente juvenil participaron Franco Mastantuono, actualmente convocado por Scaloni, y Beyatt Lekoueiry (AS Douanes), quien repetirá presencia en la selección africana.

El próximo martes 31, a la misma hora y en el mismo estadio, Argentina volverá a salir a la cancha, esta vez frente a Zambia. El fixture de la Selección en el Grupo J del Mundial quedó establecido tras la más reciente actualización de la FIFA. El debut del seleccionado nacional será el martes 16 de junio entre las 22 frente a Argelia en el Kansas City Stadium. Luego de eso, la segunda fecha será el lunes 22 de junio a las 14 en el Dallas Stadium ante Austria. La fase de grupos se cerrará el sábado 27 de junio, a las 23, otra vez en Dallas, esta vez contra Jordania.

Una postal de la selección argentina durante la práctica en Ezeiza (REUTERS/Agustin Marcarian)
Una postal de la selección argentina durante la práctica en Ezeiza (REUTERS/Agustin Marcarian)

ARGENTINA VS MAURITANIA

Posible formación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni

Hora: 20.15

Estadio: La Bombonera

TV: Telefé y TyC Sports

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