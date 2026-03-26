Mauro Icardi tendrá un día más a sus hijas tras fallo judicial en medio de la tensión con Wanda Nara

La reciente decisión judicial que habilita a Mauro Icardi a permanecer un día más con sus hijas en la Argentina reavivó la tensión con Wanda Nara en torno al régimen de cuidado y a la dinámica familiar pactada. El fallo establece que las menores pueden permanecer bajo el cuidado de su padre hasta el viernes, fecha en la que deberán ser reintegradas en la guardería del Chateau Libertador a las 19 horas.

El documento oficial, emitido por el Juzgado Civil 106 bajo la carátula “Nara, Wanda Solange c/ Icardi, Mauro Emanuel s/ Cuidado Personal de los Hijos”, detalla la conformidad de ambas partes para ampliar la medida cautelar y precisa los términos de la estadía. Así, se confirma que las niñas pueden quedarse junto a su progenitor hasta el 27 de marzo de 2026, en el marco de la visita de Icardi a Buenos Aires durante la semana FIFA, según consigna el documento al que accedió el periodista Gustavo Méndez.

Un documento judicial muestra la ampliación de la medida cautelar que permite a Mauro Icardi tener a sus hijas un día más

Desde el entorno de Wanda, la extensión del régimen generó inquietud ante una serie de episodios que fueron ventilados públicamente en redes sociales y medios. En las últimas horas, la panelista Yanina Latorre compartió una seguidilla de mensajes que reflejan el malestar de Nara por el modo en que se está llevando a cabo la convivencia. Latorre advirtió: “Se pudrió todo. Wanda endemoniada por sus hijas y cositas que están pasando”, una frase que resume el tono de las comunicaciones recientes entre las partes.

Según la panelista, la discusión se centró en el incumplimiento de ciertas pautas acordadas para la rutina de las niñas. Se mencionó que el futbolista no habría garantizado la asistencia escolar como correspondía pese a no encontrarse de vacaciones. De acuerdo a los relatos, el colegio notificó a Wanda por la ausencia de las menores, acumulando ya veinte faltas en lo que va del año, muchas de ellas coincidentes con períodos de estadía junto a su padre.

En medio de su visita al país, Mauro Icardi pidió quedarse más tiempo con sus hijas y desde el lado de Wanda Nara se lo habrían negado (La Mañana con Moria – El Trece)

En un pasaje especialmente delicado, Latorre denunció que una de las niñas fue vacunada sin el consentimiento de la madre: “Lo que no le dio paja ayer a Mauriño fue llevar a la nipona a vacunar a sus hijos y de paso cañazo, vacunó a Francesca, en contra de su voluntad y sin autorización de la madre”. La situación habría generado un fuerte disgusto en la menor, quien llamó a su madre llorando tras el episodio.

La controversia se amplificó por la dinámica grupal durante esos días. La presencia de la China Suárez y de los hijos de la actriz, que acompañaron a Icardi en su paso por Buenos Aires, sumó un matiz adicional a la convivencia. Según los relatos públicos, luego del paso por el vacunatorio, el grupo se dirigió a un local de comidas rápidas y posteriormente al barrio chino, mientras las niñas permanecían bajo el cuidado adulto. En paralelo, Suárez habría aprovechado ese tiempo para realizarse un tratamiento estético, con las menores aguardando en el vehículo.

El mensaje de Ana Rosenfeld sobre el acuerdo entre su clienta Wanda Nara y Mauro Icardi

El trasfondo judicial de la disputa se tornó aún más visible a partir de la presentación de la abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, quien manifestó su conformidad con la extensión del régimen, pero advirtió sobre irregularidades detectadas en el desarrollo de la estadía. En el escrito presentado ante el juzgado, Rosenfeld señaló: “Dicha conformidad no puede interpretarse como una habilitación para alterar las rutinas esenciales de las niñas, en particular su asistencia al colegio”.

La letrada detalló que, conforme a lo informado por el establecimiento educativo, ambas menores figuraron como ausentes, lo cual generó preocupación en la parte actora. Además, Rosenfeld denunció que Francesca fue vacunada pese a la oposición expresa de la madre y a la garantía otorgada por la licenciada Matera, que había asegurado que tal intervención no se realizaría sin el aval materno.

En el mismo documento, la abogada enfatizó: “Debe quedar expresamente establecido que ningún régimen comunicacional puede afectar las rutinas de las menores ni sustituir decisiones parentales que requieren coordinación”. Por este motivo, solicitó al juzgado que se tengan por denunciadas las supuestas irregularidades y que se imponga a Mauro Emanuel Icardi una multa ejemplificadora de 100 millones de pesos ($100.000.000) por los hechos relatados.

Mauro Icardi y la China Suárez, junto a su familia ensamblada, fueron vistos recogiendo a Rufina de un cumpleaños en un salón de fiestas en Pilar, quedándose a bailar con la cumpleañera.

La presentación también hace referencia a la necesidad de preservar la continuidad educativa y terapéutica de las menores, remarcando la obligación de ambos progenitores de coordinar decisiones relevantes para la vida de sus hijas, más allá de la extensión excepcional del régimen de contacto.

La polémica alcanzó mayor difusión cuando la propia Rosenfeld, en su rol de vocera de Wanda Nara, salió a desmentir que existiera una violación grave al acuerdo firmado. Desde su cuenta en la red social X, la abogada afirmó: “Existe consenso absoluto que las menores permanezcan con el papá mientras dure su estadía en la República Argentina. Desconozco la intención de tergiversar información. Supongo que el escándalo genera titulares”.

La exposición mediática del caso generó un cruce de versiones entre las partes y sus voceros. Mientras desde el entorno de Wanda se insistió en la preocupación por el cumplimiento de las rutinas escolares y sanitarias, la defensa de Icardi y sus allegados relativizaron la gravedad de los episodios y recalcaron la existencia de acuerdo formal entre ambos padres respecto al régimen vigente durante la visita.

Mauro Icardi no se encontraba con sus hijas desde diciembre

El episodio de la vacunación sin consentimiento materno y las ausencias escolares no solo motivaron la reacción legal de Wanda Nara, sino que reavivaron antiguas diferencias en torno al modo de ejercicio de la parentalidad compartida. Estos hechos, sumados a la convivencia del grupo ampliado con la presencia de la China Suárez y sus hijos, generaron interrogantes sobre la calidad del tiempo compartido y el cumplimiento efectivo de los acuerdos judiciales.