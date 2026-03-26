Se entregaron prófugos de masacre en Montevideo que dejó cuatro muertos, entre ellos un niño

El personal de homicidios y de la Policía uruguaya en el barrio Maracaná de Montevideo (Captura Subrayado/Canal 10)

Siete personas comenzaron a disparar contra una vivienda ese 30 de mayo de 2024, en el barrio Maracaná, en la periferia de Montevideo (Uruguay). El grupo delictivo dejó al menos 139 casquillos de bala en el lugar que funcionaba como una boca de venta de droga. Era la muestra de que habían cometido una masacre: cuatro personas –incluida un niño de once años– murieron en la escena. Un adolescente de 17 años fue el único sobreviviente.

Tras ese cuádruple homicidio dos personas fueron imputadas y otras tres se mantuvieron prófugas durante casi dos años. Así fue hasta esta semana, cuando –diciéndole arrepentidos– decidieron entregarse.

El Ministerio del Interior informó este miércoles la detención de José Ezequiel González Muller, de 20 años, y Andreson Axel Vidal Suárez, de 19 años, que se encontraban requeridos por su participación en el cuádruple homicidio. La cartera detalló que la Fiscalía de Homicidios de tercer turno logró la formalización de la investigación y la imputación de estos dos jóvenes como presuntos autores de un delito de homicidio muy especialmente agravado, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de porte de armas de fuego en lugares públicos y con un delito de asociación para delinquir.

Imputados por cuádruple homicidio en Uruguay (Ministerio del Interior)

Como medida cautelar, se los envió a prisión preventiva durante 180 días.

Además, esta semana fue condenado a tres años de prisión un joven al que la Fiscalía acusa de haber ofrecido “apoyo” en la masacre, consignó El País. La pena fue de tres años de prisión.

Los homicidas se entregaron este martes, según informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Uno de ellos admite plenamente su participación en los hechos, pero el otro lo niega. También dice que no conoce a uno de los indagados en la causa, pero en registros oficiales quedó reflejado que lo fue a visitar a la cárcel.

La peatonal El Ombú, del barrio Maracaná de Montevideo (Google Maps)

La masacre fue coordinada minutos antes por WhatsApp y, luego de cometer el crimen, se escuchó a uno de ellos decir: “Ya está, lo matamos a todos”. Eso fue lo que escuchó un vecino, que luego sería un testigo de la investigación.

“Mostraron arrepentimiento. Lamentablemente en este hecho poco fortuito hubo un fallecido de once añitos. Nuestros defendidos no tenían conocimiento de la presencia de ese niño”, dijo Martín Frustaci, abogado defensor de uno de los involucrados, en una rueda de prensa este miércoles. “Mostraron profundo arrepentimiento”, agregó.

Al ser consultados sobre por qué se entregan dos años después, el defensor contestó: “No podían más con la culpa. Les estaba carcomiendo la conciencia”.

Sin querer “justificar” la masacre, Frustaci narró que a uno de sus defendidos lo habían intentado asesinar tres veces. Y detalló: “Hubo un episodio puntual –hay una denuncia previa de un vecino– en el que le tiraron 10 tiros a un auto pensando que era el auto de mi defendido”.

Una casa del barrio Maracaná de Montevideo en la que mataron a cuatro personas, entre ellas a un niño de 11 años (Captura Subrayado/Canal 10)

“Vamos a ser claros: una cosa es la escuelita de la Facultad de Derecho y otra cosa es la escuelita de la calle. Los códigos son otros y eventualmente lo que vamos a tratar de demostrarle a la fiscal es que es un hecho aberrante y repudiable socialmente, pero es la vida de uno o de otro”, agregó el abogado.

El niño de once años no estaba emparentado con las personas de la boca pero sí solía frecuentar el lugar, consignó este noticiero.

Hasta ahora son cinco las personas que han sido judicializadas, pero la Policía maneja la hipótesis de que hay más personas involucradas por la declaración de testigos y por una foto que fue tomada por los asesinos luego del cuádruple crimen. En la imagen se los ve posando con las armas de fuego que utilizaron.

El crimen se dio por una venganza vinculada a un enfrentamiento de bocas de droga en el barrio Maracaná de Montevideo.