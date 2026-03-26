La transformación que realizará River Plate en el césped del Monumental

El Estadio Monumental de River Plate realiza trabajos especiales en su césped de cara al debut por la Copa Sudamericana y el Superclásico ante Boca Juniors

El estadio Monumental de River Plate atraviesa una serie de trabajos especiales en su campo de juego, con el objetivo de que el césped alcance su punto óptimo para el debut en la Copa Sudamericana y el Superclásico ante Boca Juniors. Las tareas comenzaron en las últimas horas, durante una ventana operativa breve, y responden a una planificación estratégica que prioriza el estado del césped en el momento más exigente del calendario del club, según pudo saber Infobae.

De acuerdo con lo que le explicaron a este sitio, la decisión de adelantar las labores de mantenimiento responde a la necesidad de evitar un deterioro del campo durante la segunda quincena de abril y primeros días de mayo. Esta etapa coincide con compromisos clave, como el debut en la Copa Sudamericana previsto para el 15 de abril y el Superclásico, agendado para el fin de semana del 19 del mismo mes. En consecuencia, el césped no estará en su mejor versión para el encuentro ante Belgrano, programado para el fin de semana del 5 de abril, pero la apuesta apunta a preservar la calidad del terreno para las jornadas más determinantes.

Llos trabajos incluyen cortes verticales en el césped para reducir el volumen de la variedad de verano, conocida como bermuda. Este procedimiento permite iniciar la transición hacia el raigrás perenne, un proceso habitual que, en circunstancias normales, suele desarrollarse entre abril y mayo. En esta oportunidad, la planificación se anticipó por el calendario de competencias y espectáculos en el estadio, aprovechando el receso de la fecha FIFA y la realización de diversos recitales, entre ellos los conciertos de AC/DC (la banda australiana tocó el 23 de marzo y lo volverá a hacer el 27 y 31).

Tras el retiro de la protección especial utilizada para preservar el campo durante los recitales, se puso en marcha la fase de mantenimiento intensivo, con el objetivo de que el terreno recupere su aspecto característico para los duelos más relevantes.

El estado visual del campo se vio afectado por las lluvias recientes, aunque, según pudo saber este sitio, el desarrollo del césped y los trabajos de transición no han sufrido inconvenientes de fondo. La evolución del terreno de juego sigue el cronograma previsto y que la prioridad se mantiene en llegar con la mejor superficie posible para los partidos ante Carabobo (15 de abril, Copa Sudamericana) y Boca Juniors (19 de abril, Liga Profesional).

El calendario de River Plate contempla dos compromisos fuera de casa después del choque con Belgrano: frente a Blooming el 9 de abril y ante Racing Club el 12. Esta secuencia le ofrece al equipo y a los encargados del campo de juego el margen necesario para completar la transición del césped y asegurar que el estadio más grande de Sudamérica presente una superficie acorde a las exigencias de los encuentros internacionales y clásicos nacionales.

River Plate busca tener el campo de juego en óptimas condiciones para afrontar la recta final del semestre (@RiverPlate)

En paralelo a las tareas de mantenimiento del césped, River Plate avanza con la ampliación y el techado integral del estadio Monumental. La obra, encabezada por el presidente Stefano Di Carlo, busca convertir al escenario en uno de los estadios más grandes y modernos del mundo, con una capacidad proyectada de 101.000 espectadores.

La nueva etapa, que inicia en abril y tiene un plazo estimado de 36 meses, contempla la construcción de una bandeja perimetral 360°, la instalación de un techo que cubrirá la totalidad de las tribunas y la incorporación de 16.000 nuevas localidades. El diseño, desarrollado junto a la firma alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP), prevé que todas las nuevas butacas sean rojas y blancas, reforzando la identidad visual del club.

La inversión estimada supera los 100 millones de dólares y el financiamiento se estructurará a través de un crédito internacional a largo plazo y la venta de los derechos de naming del estadio por la próxima década.

Durante los tres años previstos para la ejecución, se estima que solo tres partidos de local podrían verse afectados, ya que la planificación busca mantener la operatividad habitual del club y minimizar el impacto sobre la localía. La obra también apunta a reducir los gastos de mantenimiento, ya que el techado limitará los efectos del sol y la lluvia sobre la infraestructura, prolongando la vida útil de elementos como butacas, caños y pintura.

El proyecto prevé una fuerte impronta social y asociativa: las nuevas ubicaciones estarán destinadas a socios sin costo extra, elevando a 40.000 la cantidad de lugares sin arancel adicional, y el 40% de las butacas quedarán reservadas para la masa societaria. Además, el nuevo diseño facilitará la realización de espectáculos, con sistemas de soporte para escenarios, luces y pantallas, y mejorará la acústica interna.