Cultura

Una carta inédita de Howard Carter reveló el verdadero origen del mito de la maldición de Tutankamón

Un documento recientemente subastado dejó en evidencia las tensiones personales y la presunta manipulación periodística que dieron vida a una de las leyendas más famosas de la arqueología mundial

Guardar
Tutankamón y el gobierno egipcio
Howard Carter responsabiliza al periodista Arthur Weigall por crear la leyenda de la “maldición de los faraones” tras quedar excluido del hallazgo - crédito: Griffith Institute, University of Oxford

El contenido de una carta inédita escrita por Howard Carter, el arqueólogo que descubrió la tumba de Tutankamón, arroja luz sobre el origen real del mito de la “maldición de los faraones”. La misiva, subastada el 18 de marzo de 2026 en Boston por 16.643 dólares, revela que la leyenda nació a raíz de tensiones personales y no por hechos sobrenaturales.

Según la carta de Carter, la llamada “maldición de los faraones” no surgió de eventos inexplicables ni de tragedias misteriosas. Carter sostiene que el mito fue obra de Arthur Weigall, periodista y egiptólogo, quien lo habría difundido por resentimiento tras quedar excluido de la cobertura del hallazgo. El arqueólogo responsabiliza a Weigall de haber creado el relato para perjudicarle, debido a rivalidades surgidas luego de que el acceso exclusivo a la información fuera concedido al Times de Londres.

La verdadera raíz del mito radica, según Carter, en disputas profesionales. El descubridor de la tumba niega en la carta cualquier justificación sobrenatural y afirma que Weigall fue el “inventor” de la “maldición de Tutankamón”.

Carter describe cómo la exclusividad periodística negociada por Lord Carnarvon—quien fue el financista del proyecto—conllevó el pago de 5.000 libras esterlinas y el 75% de los beneficios, lo que generó tanto animadversión en otros medios como frustración entre los corresponsales, incluido Weigall, quien trabajaba para el Daily Mail.

La carta inédita de Howard Carter detalla cómo nació el mito de la maldición de Tutankamón a partir de rivalidades periodísticas - Foto: cortesía de RR Auctions
La carta inédita de Howard Carter detalla cómo nació el mito de la maldición de Tutankamón a partir de rivalidades periodísticas - Foto: cortesía de RR Auctions

Las verdaderas raíces de la “maldición de Tutankamón”

En la carta, Carter acusa abiertamente a Weigall de haber creado la famosa leyenda: “La ‘maldición de Tutankamón’ fue su invención”. El arqueólogo reprocha a Weigall el haber privilegiado la “emoción y diversión a corto plazo a costa de los demás” y lo califica de “amenaza para la arqueología”.

Estas afirmaciones ilustran la tensión profesional derivada del acceso restringido que tuvo la prensa al descubrimiento, señalando que la “maldición” fue alimentada por rencillas personales más que por hechos misteriosos, de acuerdo con Artnet.

La misiva indica que Weigall ni siquiera estuvo presente durante la apertura inicial de la tumba, llegando minutos más tarde que el resto de los periodistas. Ese malestar, según Carter, desencadenó una intención de venganza que acabaría propagando el mito a escala internacional.

Tutankamón y el gobierno egipcio
Weigall, del Daily Mail, propagó la leyenda tras sentirse desplazado, intensificando el impacto mediático del descubrimiento de la tumba de Tutankamón - crédito: Griffith Institute, University of Oxford

Una disputa y un mito: Carter, Weigall y la prensa

El acuerdo exclusivo entre Lord Carnarvon y el Times de Londres avivó desconfianza entre otros medios, exacerbando el clima de competencia. Weigall, relegado a un segundo plano en su papel para el Daily Mail, es presentado como el origen del relato sensacionalista que terminó consolidándose como mito universal. La reacción del arqueólogo recoge tanto el descontento por la manipulación mediática como la preocupación por las consecuencias de leyendas fabricadas.

El mito cobró fuerza tras el fallecimiento de varias personas implicadas en la excavación, como la muerte de Lord Carnarvon cuatro meses después de la apertura de la tumba. Sin embargo, interpretaciones científicas actuales explican estos hechos por causas naturales, alejando la idea de un castigo sobrenatural.

Tutankamón y el gobierno egipcio
Carter lamenta en la misiva la muerte de la duquesa de Alba y destaca su admiración por la actriz Ruth Draper, mostrando su lado personal - crédito: Griffith Institute, University of Oxford

Ecos personales y repercusiones del hallazgo

El texto también revela impresiones personales de Carter. El arqueólogo lamenta la reciente muerte de la duquesa de Alba, menciona su admiración por Ruth Draper, actriz estadounidense a quien define como encantadora, y plasma cierta nostalgia por el entorno social surgido tras el hallazgo.

La destinataria de la carta, Helen Ionides, era hija de Constantine Alexander Ionides y se distinguió por su labor con la Cruz Roja durante la Segunda Guerra Mundial.

El documento subastado en 2026 ya había sido vendido en 2022 por 10.000 dólares, reflejando el renovado interés por documentos históricos y el aumento de su valor.

Tutankamón y el gobierno egipcio
El documento revela que el mito de Tutankamón no tiene base en fenómenos sobrenaturales, sino en disputas profesionales y personales - crédito: Griffith Institute, University of Oxford

La importancia del escrito de Carter radica en el retrato que ofrece de las intrigas y el ambiente cultural alrededor del descubrimiento, así como en la confirmación del papel de las disputas personales y de la prensa en la construcción de mitos duraderos.

Junto a los reproches, la carta evidencia el reconocimiento afectuoso del arqueólogo hacia personas cercanas, dejando ver su faceta humana en uno de los episodios más recordados de la historia egipcia.

Temas Relacionados

TutankamónDescubrimiento TutankamónHoward CarterHistoria AntiguaNewsroom BUE

Últimas Noticias

El bajista de Red Hot Chili Peppers sorprende con un primer disco solista de jazz: “Siempre busqué esa belleza”

Con la trompeta como instrumento principal, el carismático Flea publica ‘Honora’, un álbum que cuenta con la participación de Nick Cave, Thom Yorke y un elenco estelar de músicos del género

El bajista de Red Hot Chili Peppers sorprende con un primer disco solista de jazz: “Siempre busqué esa belleza”

¿Comprar arte o salvar el planeta? El mercado enfrenta el desafío de reducir su huella de carbono

Un creciente interés por la sostenibilidad motiva a compradores y galerías a considerar opciones ecológicas en traslados, embalajes y almacenamiento de obras

¿Comprar arte o salvar el planeta? El mercado enfrenta el desafío de reducir su huella de carbono

¿Una imagen generada por IA puede ser ‘demasiado’ real?

El reciente show de Soda Stereo en Buenos Aires y la proliferación de imágenes y videos en redes sociales, provocan sorprendentes respuestas emocionales ante lo que es “casi” humano

¿Una imagen generada por IA puede ser ‘demasiado’ real?

Medio siglo de Apple, de la Macintosh al iPhone en un proceso imparable de reinvención

El libro del periodista especializado David Pogue revela cómo los fracasos y las apuestas inesperadas fueron claves para la supervivencia y el éxito de una empresa símbolo de la revolución tecnológica

Medio siglo de Apple, de la Macintosh al iPhone en un proceso imparable de reinvención

El Museo del Louvre interrumpe temporalmente el ciclo de Rubens para una restauración histórica

Las obras, encargadas por María de Médici en el siglo XVII, permanecerán fuera de exhibición hasta 2030 tras los daños detectados en estudios técnicos recientes

El Museo del Louvre interrumpe temporalmente el ciclo de Rubens para una restauración histórica
DEPORTES
“Es una de las peores cosas que experimenté”, la impactante confesión de Dominic Thiem sobre enfrentar a Nadal

“Es una de las peores cosas que experimenté”, la impactante confesión de Dominic Thiem sobre enfrentar a Nadal

4 estrategias clave para encontrar la velocidad ideal en los entrenamientos de fondo, según expertos

Mide 102 centímetros y hace 84 flexiones en un minuto: la increíble historia del fisicoculturista más bajo del mundo

FC43, la peña de Franco Colapinto, desde adentro: cuándo nació y cómo es la intimidad de la reunión que apoya al piloto de F1

Cuándo son y cómo ver las semifinales de los Repechajes para el Mundial 2026: la agenda con los 10 partidos que tendrán en juego 6 boletos a la Copa del Mundo

TELESHOW
Evangelina Anderson mostró la recuperación de sus cuerdas vocales a meses de su cirugía: el estudio al que se sometió

Evangelina Anderson mostró la recuperación de sus cuerdas vocales a meses de su cirugía: el estudio al que se sometió

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: tres fulminados y ocho jugadores al borde la eliminación

Cinthia Fernández contó cómo será su futuro laboral tras ser despedida del ciclo de Moria Casán: “Fiel a mis convicciones”

Cuti Carabajal en Infobae en Vivo: “Argentina es una chacarera; tiene alegría, tristeza y ritmo”

Mavinga abandonó la casa de Gran Hermano por decisión propia: “Mi cabeza y mis emociones no son las mismas”

INFOBAE AMÉRICA

Reino Unido autorizó a su Ejército a interceptar y abordar petroleros de la “flota fantasma” rusa que naveguen por sus aguas

Reino Unido autorizó a su Ejército a interceptar y abordar petroleros de la “flota fantasma” rusa que naveguen por sus aguas

Encierro de hasta 23 horas, sin contacto y bajo vigilancia extrema: la realidad carcelaria de Nicolás Maduro en Nueva York

Zelensky propuso una alianza con países del Golfo para reforzar las defensas ucranianas y reducir la dependencia financiera de la UE

Estados Unidos atacó a otra lancha narco en el Caribe y abatió a cuatro traficantes

Japón liberó más reservas estratégicas de petróleo para contener el alza de precios causada por la guerra en Medio Oriente