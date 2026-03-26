Libros Blancos: cayó en Salta una prófuga que traficaba cocaína cuentos infantiles

La Policía de la Ciudad detuvo en Salta a una mujer prófuga que traficaba tres kilos de cocaína oculta en cuentos infantiles

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a una mujer de 27 años acusada de transportar cocaína oculta en libros infantiles y que estuvo cuatro años prófuga. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el arresto se produjo en la localidad de Joaquín V. González, provincia de Salta.

La causa, identificada como “Libros Blancos”, se inició en 2022, cuando las autoridades detectaron una maniobra de envío de encomiendas al exterior con ejemplares de “El Libro de la Selva” que contenían doble fondo.

De acuerdo a las fuentes, en el interior de estos libros se hallaron cerca de tres kilos de clorhidrato de cocaína listos para su exportación. Según la investigación, la mujer participaba activamente en la maniobra delictiva y escapó tras el hallazgo del cargamento.

Durante el 2025 se otorgó tareas de investigación a la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad, cuyos efectivos exploraron redes sociales abiertas, identificación de perfiles vinculados a la imputada y solicitaron información técnica sobre abonados telefónicos asociados, así como el estudio de registros de comunicaciones y de múltiples impactos de antenas, con la finalidad de encontrar a la imputada.

De esta manera, se logró reconstruir su entorno cercano, individualizando familiares, allegados y domicilios vinculados, lo que permitió establecer patrones de comportamiento y zonas de permanencia en la localidad de Joaquín V. González, en el norte argentino.

Con una dirección más precisa, se montó un operativo de vigilancia encubierta hasta que pudieran visualizar a la prófuga.

Finalmente, el 17 de marzo pasado, efectivos policiales lograron identificar Daiana S., la mujer buscada, y procedieron a su detención en la intersección de las calles Paraguay y Jacarandá.

Tras su captura, fue alojada en una dependencia policial de la provincia y posteriormente fue trasladada en avión a la Ciudad.

La mujer fue trasladada a la ciudad de Buenos Aires luego de ser detenida en Salta

Las fuentes precisaron que el traslado se realizó por vía aérea desde el Aeropuerto Internacional “Martín Miguel de Güemes”, de Salta, al Aeroparque “Jorge Newbery”, en Buenos Aires.

En la causa intervino la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°4, a cargo de Claudio Navas Rial, y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, cuyo titular es el juez Patricio Pinto.