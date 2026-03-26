Crimen y Justicia

Libros Blancos: cayó en Salta una prófuga que traficaba cocaína cuentos infantiles

La mujer, arrestada por la Policía de la Ciudad, está acusada de envío de encomiendas al exterior con ejemplares de “El Libro de la Selva” que contenían doble fondo

Guardar
La Policía de la Ciudad detuvo en Salta a una mujer prófuga que traficaba tres kilos de cocaína oculta en cuentos infantiles

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a una mujer de 27 años acusada de transportar cocaína oculta en libros infantiles y que estuvo cuatro años prófuga. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el arresto se produjo en la localidad de Joaquín V. González, provincia de Salta.

La causa, identificada como “Libros Blancos”, se inició en 2022, cuando las autoridades detectaron una maniobra de envío de encomiendas al exterior con ejemplares de “El Libro de la Selva” que contenían doble fondo.

De acuerdo a las fuentes, en el interior de estos libros se hallaron cerca de tres kilos de clorhidrato de cocaína listos para su exportación. Según la investigación, la mujer participaba activamente en la maniobra delictiva y escapó tras el hallazgo del cargamento.

Durante el 2025 se otorgó tareas de investigación a la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad, cuyos efectivos exploraron redes sociales abiertas, identificación de perfiles vinculados a la imputada y solicitaron información técnica sobre abonados telefónicos asociados, así como el estudio de registros de comunicaciones y de múltiples impactos de antenas, con la finalidad de encontrar a la imputada.

De esta manera, se logró reconstruir su entorno cercano, individualizando familiares, allegados y domicilios vinculados, lo que permitió establecer patrones de comportamiento y zonas de permanencia en la localidad de Joaquín V. González, en el norte argentino.

Con una dirección más precisa, se montó un operativo de vigilancia encubierta hasta que pudieran visualizar a la prófuga.

Finalmente, el 17 de marzo pasado, efectivos policiales lograron identificar Daiana S., la mujer buscada, y procedieron a su detención en la intersección de las calles Paraguay y Jacarandá.

Tras su captura, fue alojada en una dependencia policial de la provincia y posteriormente fue trasladada en avión a la Ciudad.

La Policía de la Ciudad detuvo en Salta a prófuga que traficaba tres kilos de cocaína oculta en cuentos infantiles
La mujer fue trasladada a la ciudad de Buenos Aires luego de ser detenida en Salta

Las fuentes precisaron que el traslado se realizó por vía aérea desde el Aeropuerto Internacional “Martín Miguel de Güemes”, de Salta, al Aeroparque “Jorge Newbery”, en Buenos Aires.

En la causa intervino la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°4, a cargo de Claudio Navas Rial, y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, cuyo titular es el juez Patricio Pinto.

Temas Relacionados

SaltaPolicía de la CiudadNarcotráficoEncomiendasCocaínaPrófugosúltimas noticias

Últimas Noticias

Pánico en Tres de Febrero: quisieron robarle, escapó y le dispararon a matar

Ocurrió el último domingo en la localidad de Loma Hermosa. La secuencia fue registrado por una cámara de seguridad de la cuadra

Pánico en Tres de Febrero: quisieron robarle, escapó y le dispararon a matar

Buscaban a un hombre por homicidio y cayó durante un control policial en Rosario

El arresto fue en Forest y Peaje Peatonal. Fue imputado por el crimen de una mujer, acribillada en el barrio Godoy a comienzos de año

Buscaban a un hombre por homicidio y cayó durante un control policial en Rosario

Tras conocerse los resultados de la autopsia a Thania Santillán, definirán hoy qué sucederá con el acusado

El análisis forense determinó que uno de los disparos ingresó por la sien derecha, atravesó el encéfalo y quedó alojado en el parietal izquierdo, con una trayectoria de adelante hacia atrás

Tras conocerse los resultados de la autopsia a Thania Santillán, definirán hoy qué sucederá con el acusado

Una lancha paraguaya arrojó en las costas del río Bermejo una carga de marihuana valuada en $58 millones

Prefectura Naval incautó desde la maleza 16 kilos de droga. La lancha volvió rápidamente a su país de origen

Una lancha paraguaya arrojó en las costas del río Bermejo una carga de marihuana valuada en $58 millones

Empezó el juicio contra un hombre por matar a su pareja tras empujarla contra un auto en Rosario

En la primera audiencia por la muerte de Natalia Coronel ocurrida en 2022, el acusado negó haber tenido algún vínculo afectivo. Está acusado de homicidio doblemente agravado y violencia de género

Empezó el juicio contra un hombre por matar a su pareja tras empujarla contra un auto en Rosario
DEPORTES
Bolivia jugará su sueño de ir al Mundial en la semifinal del Repechaje ante Surinam: hora, TV y formaciones

Bolivia jugará su sueño de ir al Mundial en la semifinal del Repechaje ante Surinam: hora, TV y formaciones

Argentina vs Mauritania, un amistoso internacional antes del Mundial: hora, cómo ver en vivo, entradas y formaciones

Golpeó su cabeza contra el cristal, se recuperó y ganó el partido: la increíble secuencia que protagonizó un jugador de padel argentino

La transformación que realizará River Plate en el césped del Monumental

Francisco Cerúndolo enfrentará a Alexander Zverev por los cuartos de final del Miami Open: hora y cómo verlo en vivo

TELESHOW
Mauro Icardi tendrá un día más a sus hijas tras fallo judicial en medio de la tensión con Wanda Nara

Mauro Icardi tendrá un día más a sus hijas tras fallo judicial en medio de la tensión con Wanda Nara

Evangelina Anderson mostró la recuperación de sus cuerdas vocales a meses de su cirugía: el estudio al que se sometió

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: tres fulminados y ocho jugadores al borde la eliminación

Cinthia Fernández contó cómo será su futuro laboral tras ser despedida del ciclo de Moria Casán: “Fiel a mis convicciones”

Cuti Carabajal en Infobae en Vivo: “Argentina es una chacarera; tiene alegría, tristeza y ritmo”

INFOBAE AMÉRICA

Byung-Chul Han, filósofo coreano: “El sujeto de rendimiento se explota a sí mismo hasta que se quema”

Byung-Chul Han, filósofo coreano: “El sujeto de rendimiento se explota a sí mismo hasta que se quema”

Uruguay define beneficios para los comercios de la frontera con Argentina por la brecha de precios

Se entregaron prófugos de masacre en Montevideo que dejó cuatro muertos, entre ellos un niño

Una reciente investigación demostró que los perros nos acompañan desde hace 16.000 años

Una carta inédita de Howard Carter reveló el verdadero origen del mito de la maldición de Tutankamón