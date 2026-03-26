Uruguay define beneficios para los comercios de la frontera con Argentina por la brecha de precios

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone (Presidencia)

Los comercios de la frontera uruguaya atraviesan una situación “compleja” y esto requiere “acciones” para resolverlo, reconoció el viceministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Martín Vallcorba. Lo hizo durante una gira por la ciudad de Mercedes (en Soriano, limítrofe con Argentina) realizada junto con el titular de la cartera, Gabriel Oddone.

La gira por el interior del país fue pensada para presentar un paquete de medidas destinadas a proteger el comercio local y “mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas de frontera”, expresó el MEF, en un comunicado. Lo que hizo el gobierno fue extender las medidas que ya están vigentes para la frontera con Brasil, lo que incluye el establecimiento de un régimen simplificado para la importación, la exoneración del 75% de los aportes patronales para nuevos trabajadores y la ampliación del descuento del Impuesto Específico Interno (Imesi), pensado para los combustibles.

“Las diferencias que Uruguay ha generado en los últimos años en materia de ingresos con las poblaciones vecinas se han profundizado. Eso supone nuevos desafíos porque las diferencias de precios también reflejan diferencias importantes entre las fronteras”, explicó Oddone, en una conferencia de prensa. El vínculo de la economía uruguaya con la de sus vecinos es “muy diferente a la que históricamente tuvo”, puntualizó.

Ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, junto a comerciantes del interior del país (Presidencia)

¿Cuánto más barato es una ciudad de la otra? La Universidad Católica del Uruguay se encarga de realizar un Indicador de Precios Fronterizos, que lo que hace es relevar los precios de Salto y de Concordia. La última medición publicada fue realizada en enero y la conclusión fue que se amplió la diferencia entre los dos países. Adquirir la canasta en Salto estuvo, en el mes de enero 40,2% más caro que en Concordia, según este trabajo.

“A pesar de evidenciarse tasas de inflación más elevadas en el vecino país [Argentina], la brecha de precios se amplió en enero, explicado parcialmente por los efectos del tipo de cambio en cada uno de los países, resultando en una canasta relativamente más cara en la ciudad de Salto que en Concordia”, concluyó la publicación.

Una a una, las medidas anunciadas

Tras reunirse con comerciantes e industriales de la zona, los principales jerarcas del MEF presentaron una serie de medidas pensadas para proteger el comercio local y que comenzarán a regir el 1° de mayo.

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, junto a su subsecretario, Martín Vallcorba (Presidencia)

Descuento del 50% del que rige en la zona de hasta 20 kilómetros de frontera, para estaciones de servicio ubicadas entre los 20 y 60 kilómetros. Régimen simplificado de importación en la frontera con Argentina. A esto se sumará una ampliación, a estudio, de los límites máximos de compras y la lista de productos de la canasta autorizada. Eventual régimen simplificado en comercios de mayor tamaño y algunos sectores que hasta el momento no están incluidos. Exoneración del 75% de los aportes patronales de cada nuevo empleado, durante 12 meses, para las empresas que contraten trabajadores.

A estas medidas, también se le suma la puesta en funcionamiento de un observatorio pensado específicamente para analizar la situación de la frontera, que funcionará en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Su función será monitorear el “impacto real de estas políticas en el territorio, evaluar la problemática en la frontera y sus eventuales cambios, así como otras políticas por aplicar”, según informó la Presidencia uruguaya en un comunicado.

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone (Presidencia)

La primera reunión de este ámbito está prevista para el próximo 15 de abril.

En la conferencia de prensa, el ministro Oddone también se refirió a la situación internacional. Dijo que el gobierno está “atento” a la situación de la economía en el mundo, pero también señaló que está “confiado”en que Uruguay tiene la “fortaleza necesaria” para atravesar un escenario así.