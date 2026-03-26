Cuti Carabajal en Infobae en Vivo: “Argentina es una chacarera; tiene alegría, tristeza y ritmo”

Cuti Carabajal, referente del folclore argentino, comparte su experiencia de 50 años viviendo de la música en una entrevista exclusiva (Video: Infobae en Vivo)

Con la serenidad de quien lleva décadas sobre los escenarios y el humor intacto de los grandes referentes populares, Cuti Carabajal pasó por Infobae al Regreso (Lunes a viernes, 18 horas, Infobae en Vivo) y dejó una charla que combinó historia, presente y futuro del folclore argentino. De manera distendida, el músico santiagueño repasó su trayectoria, reflexionó sobre la actualidad del país y se detuvo especialmente en el recambio generacional que atraviesa la música popular.

Desde el inicio, el clima fue de admiración. “Es la primera vez que tenemos un músico folclorista en esta mesa. Un histórico”, lo presentó el conductor Gonzalo Aziz, en referencia a una figura clave de la cultura argentina. Y no es para menos: integrante de una de las familias más emblemáticas del género, Carabajal representa una tradición que se mantiene viva desde hace generaciones.

“Santiago del Estero es una provincia muy musical”, señaló, con orgullo. Y rápidamente amplió: “Muchas familias se han dedicado a la música y la familia nuestra también”. Lo que siguió fue casi una radiografía de una dinastía artística única en el país. Según contó, dentro de los Carabajal existen al menos diez agrupaciones musicales activas, todas surgidas del mismo árbol genealógico.

El folclore argentino, según Carabajal, cumple un rol testimonial al reflejar problemáticas sociales como la pobreza y la falta de agua en el interior del país

“En una sola familia”, remarcó, entre risas, y agregó un dato que grafica la dimensión del fenómeno: “Nuestros padres tuvieron doce hijos, todos varones”. De esa primera generación, la música se expandió como una herencia inevitable, dando lugar a múltiples proyectos que hoy siguen vigentes.

Entre ellos, mencionó nombres fundamentales como Peteco Carabajal, además de su propio dúo con Roberto Carabajal y la carrera solista de Roxana Carabajal, a quien definió como “muy conocida” y “exitosa”. La escena se completa con nuevas generaciones que acompañan y continúan el legado familiar.

Pero más allá de la historia, el foco de la charla estuvo puesto en el presente. Con más de 35 años de trayectoria como dúo y medio siglo viviendo de la música, Carabajal habló de lo que implica ser artista hoy en la Argentina. “Hace cincuenta años que vivimos de la música. Tiene sus altibajos, lógicamente, pero llegamos”, resumió con honestidad.

La familia Carabajal, emblema de Santiago del Estero, cuenta con al menos diez agrupaciones musicales activas surgidas del mismo linaje

Lejos de una mirada pesimista, destacó que hoy ya no necesita salir a buscar trabajo: “Nos quedamos en la casa y tenemos la suerte de que nos llaman”. Un reconocimiento implícito al lugar que supo construir dentro del ambiente, con giras internacionales que incluyeron países como España, Estados Unidos y Japón, además de un recorrido prácticamente completo por el territorio argentino.

En cuanto a la relación entre arte y política, prefirió mantener distancia. “No nos metemos mucho en política”, aclaró. Sin embargo, reconoció que las canciones muchas veces reflejan la realidad social de su provincia. “En el interior falta agua, la gente es muy pobre. Las canciones un poco hablan de eso también”, explicó, marcando el rol testimonial del folclore.

Uno de los momentos más interesantes de la entrevista llegó cuando se abordó el fenómeno de los jóvenes artistas que están renovando el género. Lejos de cualquier mirada crítica, Carabajal se mostró entusiasmado: “Hay muchos jóvenes que están surgiendo y saben lo que hacen. Estudian, se preparan y los veo muy bien”.

La colaboración entre Cuti Carabajal y Milo J evidencia cómo el folclore argentino dialoga con nuevas tendencias sin perder identidad ni esencia

En un contexto donde el folclore convive con sonidos modernos y fusiones con otros géneros, el músico valoró especialmente la formación y el respeto por las raíces. “Siempre y cuando sepan lo que están haciendo”, aclaró, en referencia al uso de instrumentos eléctricos y nuevas estéticas.

En ese cruce generacional, destacó su experiencia junto a Milo J, uno de los artistas jóvenes más influyentes del momento. “Es muy inteligente, muy creador, muy estudioso”, lo definió, sorprendiendo con su mirada abierta hacia las nuevas tendencias. Según relató, el propio Milo J se acercó a ellos para interiorizarse en el folclore antes de grabar un disco con influencias del género. “Nos llamó para que le pasemos canciones”, contó, destacando su interés genuino por aprender. “Tiene una gran memoria, se acuerda de todo. Le gusta, aprende, estudia”, insistió. La escena, que incluyó presentaciones compartidas en escenarios masivos como el Movistar Arena o Vélez, mostró cómo el folclore puede dialogar con nuevas audiencias sin perder identidad.

Sobre el cierre, y ya con la guitarra en mano, Carabajal dejó una definición que resume su mirada artística. Ante la pregunta de qué subgénero representa mejor al país, no dudó: “La chacarera”. Y explicó: “Tiene muchas cosas: alegría, tristeza y ritmo. Tiene de todo”.