Cómo aplicar la regla 3-4-3, el secreto para elegir un yogur saludable

El método 3-4-3 permite identificar los yogures con mejor aporte nutricional para la salud intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por los beneficios del yogur en la salud intestinal ha crecido notablemente, impulsando su presencia en supermercados y redes sociales.

Este alimento destaca por su aporte a la digestión y al equilibrio de la microbiota intestinal, aunque especialistas insisten en la importancia de identificar los productos genuinamente saludables y vigilar ingredientes como el azúcar añadido, según señala Hello! Magazine.

Para evaluar si un yogur es realmente beneficioso, revisa la etiqueta: debe contener al menos 3% de proteínas, hasta 4% de azúcar y un mínimo de 3% de grasa.

Estos parámetros coinciden con las guías de la Escuela de Salud Pública de Harvard (HSPH), que advierte que el azúcar natural del yogur (lactosa) ronda los 4 g por cada 100 g; cualquier cifra superior indica azúcares añadidos. Seleccionar yogures con estos niveles, que incluyan probióticos y limiten los aditivos, contribuye favorablemente a tu microbiota y ayuda a mantener una dieta equilibrada.

Revisar el etiquetado nutricional es fundamental para elegir un yogur realmente saludable y sin exceso de azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento del consumo de yogur responde al aval científico sobre sus efectos en la salud y al respaldo de nutricionistas. Además, la tendencia se ha visto reforzada por el impacto de redes sociales, donde chefs e influenciadores populares han convertido sobre todo al yogur griego en una de las opciones más recomendadas para mejorar la salud digestiva, recuerda el medio citado.

Beneficios del yogur para la salud intestinal y general

Existen numerosos estudios que avalan que el yogur ofrece proteínas de alta calidad, probióticos y nutrientes esenciales. Estos componentes refuerzan la barrera intestinal, reducen la inflamación y fortalecen el sistema inmunitario.

El consumo de yogur introduce bacterias vivas que enriquecen la microbiota intestinal, influyendo positivamente en la digestión, las defensas y el ánimo.

Andrea Calderón, profesora universitaria experta en nutrición, afirma que “el verdadero poder de los alimentos fermentados radica en su capacidad de equilibrar y restablecer la microbiota intestinal”.

El consumo de yogur con probióticos contribuye al equilibrio de la microbiota y el bienestar digestivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lácteo aporta triptófano, un aminoácido necesario para producir serotonina, lo que puede ayudar a regular el estado de ánimo y mejorar la calidad del sueño. Según la Facultad de Medicina de Harvard (Harvard Medical School), el sistema digestivo actúa como un ‘segundo cerebro’ que produce el 95% de la serotonina del cuerpo, vinculando directamente la salud de la microbiota con la estabilidad emocional. Las investigaciones sobre el eje intestino-cerebro sugieren que una microbiota equilibrada se relaciona con una mayor estabilidad emocional y bienestar general.

Riesgos y confusiones comunes en el consumo de yogur

Los especialistas advierten que ningún alimento, incluido el yogur, puede sustituir tratamientos médicos. Sergio Guerrero, dietista-nutricionista, apunta que confiar únicamente en el yogur para resolver problemas de salud complejos es un error frecuente.

Calderón destaca que, aunque los beneficios del yogur están probados científicamente, a menudo se exageran en internet y en campañas de marketing. El medio citado señala que muchos productos etiquetados como saludables presentan altos niveles de azúcar, espesantes y aditivos, lo que reduce la cantidad de bacterias beneficiosas y el valor nutricional del producto.

Nutricionistas recomiendan priorizar yogures que cumplan con el mínimo de proteínas y grasa y el máximo de azúcar establecidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo elegir un yogur saludable según expertos

Los expertos recomiendan seguir el “criterio 3-4-3”: un mínimo de 3% de proteínas, un máximo de 4% de azúcar y al menos 3% de grasa. Solo los yogures que cumplen estos niveles suponen un verdadero aporte nutricional.

Los artesanales permiten controlar todos los ingredientes, pero los industriales garantizan una mayor consistencia, además de controlar el tipo y la cantidad de probióticos, según resalta Calderón a Hello! Magazine.

Seguridad y control de calidad en el yogur de supermercado

El yogur, cuando se selecciona adecuadamente, refuerza el sistema inmunitario y mejora la digestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos industriales cumplen controles estrictos de calidad y seguridad alimentaria, como explica Calderón en declaraciones recogidas por Hello! Magazine. Esto es fundamental para grupos como mujeres embarazadas o personas con inmunidad baja, pues se minimizan los riesgos que pueden derivarse de productos preparados en casa.

En este sentido, la Escuela de Salud Pública de Harvard enfatiza que la clave de un yogur saludable no radica en si su elaboración es artesanal o industrial, sino en la presencia de cultivos vivos y activos (cepas específicas de bacterias) y, fundamentalmente, en la ausencia de azúcares añadidos que alteren su perfil nutricional.

Es en este sentido que los supermercados se consolidan como aliados de quienes buscan un alimento seguro, siempre que la elección se base en los criterios nutricionales recomendados y se priorice el aporte real a la microbiota intestinal.

Ningún alimento por sí solo soluciona los problemas de salud; sin embargo, incluir yogur —en el marco de una dieta equilibrada y un estilo de vida activo— puede reforzar significativamente el bienestar general.