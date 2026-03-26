Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: tres fulminados y ocho jugadores al borde la eliminación

Los participantes se enteraron en vivo de quiénes habían quedado en placa (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a vivir una noche de máxima tensión, esta vez atravesada por una mezcla de emociones, estrategia pura y un cambio clave en la dinámica del juego. Luego de varias semanas marcadas por placas positivas, el reality regresó al voto negativo y eso modificó por completo el clima dentro de la casa más famosa del país. En ese contexto, y tras una gala especialmente sensible por la salida voluntaria de Jenny Mavinga, los participantes tuvieron que pasar por el confesionario para definir una nueva lista de nominados. El resultado dejó una placa numerosa, con once jugadores en riesgo y varios nombres fuertes comprometidos.

La gala ya había comenzado con un sacudón emocional. La despedida de Mavinga impactó en todos, alteró la convivencia y dejó un aire enrarecido antes de que llegara el momento de votar. Pero el juego no da respiro, y esa misma noche los hermanitos tuvieron que reacomodarse rápidamente para entrar en modo estrategia. Con el regreso del voto negativo, ya no se trata de apoyar a los favoritos sino de señalar a quienes el público quiere fuera de la casa, un detalle que vuelve mucho más delicado cada movimiento.

En esta oportunidad, además, la placa ya tenía tres nombres asegurados antes de la gala de nominación. Martín Rodríguez, que se consagró como líder semanal, no solo obtuvo inmunidad sino también el poder de fulminar a tres compañeros y quitarles la posibilidad de votar. Así fue como Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Juani “Juanicar” Caruso y Lola Tomaszeuski quedaron automáticamente nominados desde el martes, abriendo una semana que ya se intuía complicada para varios sectores de la casa.

Jenny Mavinga abandonó la casa de Gran Hermano por decisión propia. Así quedó la casa

A partir de ahí, el resto de los jugadores pasó por el confesionario en una jornada dividida entre votos emitidos en vivo y nominaciones realizadas por la tarde. También hubo particularidades que incidieron en el armado final. Andrea del Boca, por ejemplo, no pudo votar debido a que había estado varios días fuera de la casa por su problema de salud. En cambio, Titi Tcherkaski recibió el llamado “voto legado” del último eliminado, Kennys Palacios, lo que le permitió contar con una ventaja extra al momento de nominar.

Uno de los primeros movimientos que llamó la atención fue el de Cinzia Francischiello, que le dio dos votos a Mavinga y uno a La Maciel. Titi, con el beneficio heredado, apuntó fuerte y repartió tres votos para Yanina Zilli, dos para Franco Zunino y uno para Brian Sarmiento. Eduardo Carrera fue por Manu Ibero y Brian, mientras que La Maciel también cargó contra Brian y Zunino. Solange Abraham, por su parte, eligió votar a La Maciel y a Manu, mientras que Lolo Poggio dirigió sus votos a Zilli y Zunino.

La seguidilla de votos fue dibujando rápidamente un mapa de alianzas, tensiones y enemistades silenciosas. Danelik Galazán apuntó contra Lolo Poggio y Titi; Luana Fernández nominó a Franco Poggio y a Manu; y Franco Poggio devolvió el golpe contra Zilli y Brian. Martín, desde su posición de líder, fue también por Manu y Titi, mientras que Yipio Pintos votó a Cinzia y Sol. Uno de los momentos más determinantes llegó con Brian, que utilizó la espontánea y le otorgó tres votos a Titi y dos a Manu, fortaleciendo todavía más la placa de ambos.

El momento de la salida de la jugadora de la casa de Gran Hermano

Nazareno Pompei fue contra Luana y Brian, Daniela de Lucía votó a Emanuel y Brian, Emanuel Di Gioia nominó a Lolo Poggio y Nazareno, Yanina Zilli fue por Daniela y Titi, y Manu Ibero respondió con votos para Luana y Danelik. El cierre estuvo a cargo de Franco Zunino, que le dio dos votos a Franco Poggio y uno a Daniela. Con ese recorrido, la suma final terminó de armar una de las placas más cargadas de la temporada.

Los fulminados Pincoya, Juanicar y Lola Tomaszeuski ya estaban adentro. A ellos se sumaron Manu Ibero, que reunió 8 votos; Yanina Zilli y Brian Sarmiento, ambos con 7; Titi Tcherkaski, con 6; y luego un bloque de cuatro participantes con 4 votos cada uno: Franco Poggio, Luana Fernández, Lolo Poggio y Franco Zunino. De esta manera, once jugadores quedaron oficialmente nominados y ahora dependen del humor del público para seguir en competencia.

La nueva placa de nominados de Gran Hermano suma once jugadores en riesgo

Del otro lado quedaron los que lograron zafar, al menos por ahora. La Maciel y Daniela de Lucía terminaron con 3 votos; Cinzia Francischiello y Emanuel Di Gioia, con 2; Nazareno Pompei, Danelik Galazán y Solange Abraham, con 1. En el caso de Jenny Mavinga, su situación quedó al margen del juego ya que, aunque había recibido votos, decidió abandonar la casa por voluntad propia antes de que la placa pudiera afectarla.

Pero la tensión no termina con la conformación de la lista. Santiago del Moro anunció que la definición de esta semana tendrá varias instancias. El jueves comenzará a bajar jugadores de placa, retirando a tres de los nominados con menos votos negativos. El domingo saldrán otros nombres de la zona de riesgo y recién el lunes quedará el grupo definitivo que enfrentará la decisión final del público. Ese esquema fragmentado suma suspenso y obliga a todos a recalcular permanentemente.