Cuánto tiempo pueden conservarse las frutas y verduras congeladas

Diversos organismos resaltan que, a temperaturas de -18°C, frutas y verduras conservan sabor, textura y valor nutritivo aproximadamente durante un año, aunque la calidad inicial y el escaldado previo en el caso de vegetales influyen en el resultado final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El almacenamiento de frutas y verduras congeladas ofrece una solución práctica para prolongar la frescura y calidad de estos alimentos en el hogar. Consumidores de distintas regiones consultan con frecuencia sobre el tiempo de conservación seguro de estos productos en congeladores domésticos y comerciales.

La respuesta depende de varios factores, como el tipo de fruta o verdura, la temperatura del congelador y las condiciones de almacenamiento, pero los expertos coinciden en que la congelación adecuada permite mantener la calidad durante meses.

Diversas fuentes especializadas, como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y organismos de seguridad alimentaria de Europa, como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), señalan que la congelación preserva nutrientes y sabor en la mayoría de las frutas y verduras.

Según el USDA, la mayoría de estos alimentos pueden conservarse en óptimas condiciones entre 8 y 12 meses, siempre que el congelador funcione a una temperatura constante de -18°C (0°F). La seguridad alimentaria no se ve comprometida mientras se mantenga esa temperatura, aunque el sabor y la textura pueden alterarse con el paso del tiempo.

Además, de acuerdo con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, las frutas congeladas como fresas, arándanos y cítricos mantienen mejor su calidad que otras variedades más blandas, como melón o durazno. En el caso de las verduras, el brócoli, las zanahorias y los guisantes muestran buen comportamiento en procesos de congelamiento, mientras que las verduras de hoja verde y los tomates tienden a perder firmeza tras varios meses.

Especialistas destacan que la congelación detiene la proliferación de microorganismos, pero no los elimina; mantener los alimentos por debajo de los -18°C preserva su seguridad, aunque se aconseja consumirlos en el periodo recomendado para mejor calidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda utilizar envases herméticos y bolsas aptas para congelador para evitar la formación de cristales de hielo y reducir el riesgo de quemaduras por congelación, fenómeno que afecta tanto el sabor como la textura del alimento. Recomienda además el uso de etiquetas con la fecha de congelación, lo que facilita el control del tiempo de almacenamiento y permite consumir primero los productos más antiguos.

Factores que influyen en la conservación

Especialistas en nutrición y tecnología de alimentos de instituciones académicas y centros de investigación explican que la calidad inicial de la fruta o verdura resulta fundamental para el éxito del proceso. Seleccionar piezas frescas, maduras y sin daños garantiza mejores resultados tras la descongelación. Según datos publicados por la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, la congelación no elimina microorganismos, pero sí detiene su proliferación, siempre que la temperatura permanezca por debajo de los -18°C (0°F).

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indica que la textura de los productos congelados varía dependiendo del contenido de agua de cada alimento. Las frutas y verduras con mayor cantidad de agua, como sandía o pepino, tienden a volverse blandas tras la descongelación, mientras que otras, como guisantes, zanahorias o espinacas, mantienen su forma y sabor originales.

La Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados aconseja escaldar las verduras antes de congelarlas. Este proceso consiste en sumergirlas en agua hirviendo durante unos minutos y luego enfriarlas rápidamente en agua fría. El escaldado ayuda a preservar color, sabor y nutrientes, además de inactivar enzimas que provocan deterioro.

Duración recomendada según el tipo de alimento

Autoridades sanitarias explican que bayas, cítricos, brócoli y zanahorias resisten mejor la congelación prolongada, mientras que verduras de hoja verde y frutas ricas en agua como melón muestran mayor deterioro de textura tras varios meses almacenados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La duración óptima de conservación varía según la especie y el método de preparación previo, pero según la USDA, las frutas congeladas pueden conservarse entre 8 y 12 meses en condiciones adecuadas. Los cítricos y las bayas presentan una mayor resistencia a la pérdida de sabor y textura, mientras que frutas como duraznos o melones pueden mostrar cambios notables tras varios meses.

En el caso de las verduras, los tiempos recomendados oscilan entre 10 y 12 meses, siempre que se escalde el producto antes de su almacenamiento. Las verduras de hoja verde y los tomates presentan mayor sensibilidad a la congelación prolongada y suelen perder firmeza.

La OMS recuerda que, aunque los alimentos permanezcan seguros indefinidamente si se mantienen congelados, el sabor y la textura pueden deteriorarse con el tiempo. Se recomienda consumirlos dentro del periodo recomendado para aprovechar su mayor calidad.

Señales de deterioro y consejos para el consumidor

El reconocimiento de signos de deterioro es relevante para evitar el consumo de productos en mal estado. De acuerdo con el portal especializado EatRight, la presencia de quemaduras por congelación, manchas grisáceas o cristales de hielo indica que el alimento ha estado expuesto al aire o ha permanecido demasiado tiempo almacenado. Aunque estos productos no suponen un riesgo para la salud, sí pueden presentar una textura desagradable.

Organismos de salud pública y consumidores recuerdan que prácticas como el lavado previo y el uso de envases herméticos son fundamentales para mantener la calidad y la seguridad, ya que la congelación solo detiene la multiplicación de microorganismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FDA recomienda desechar cualquier fruta o verdura congelada que libere un olor extraño o muestre un color anómalo tras la descongelación. Además, recomienda no volver a congelar alimentos que hayan perdido la cadena de frío por un periodo prolongado.

El etiquetado de envases, la utilización de bolsas con cierre hermético y la organización periódica del congelador facilitan el control de la calidad de los productos almacenados. Estas prácticas ayudan a reducir el desperdicio y garantizan la seguridad alimentaria en el hogar.

Mitos y realidades sobre la congelación

Varias organizaciones de consumidores, entre ellas la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), han desmentido algunos mitos frecuentes sobre la congelación de frutas y verduras. Según la OCU, la congelación mantiene la mayoría de los nutrientes presentes en el alimento fresco y los productos congelados pueden ser tan nutritivos como los frescos, siempre que se respeten los tiempos y condiciones óptimas de almacenamiento.

La congelación no destruye bacterias ni parásitos, solo detiene su crecimiento. Por eso, la manipulación higiénica y el lavado previo de los productos antes de almacenarlos resultan fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria.

Además, la OCU señala que, aunque algunos alimentos pueden volver a congelarse si se han mantenido en frío, la textura y el sabor pueden verse afectados. La calidad disminuye con cada ciclo de congelado y descongelado.