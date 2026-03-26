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Una reciente investigación demostró que los perros nos acompañan desde hace 16.000 años

Las pruebas de ADN halladas en restos animales del Paleolítico superior ofrecen una nueva visión sobre la relación milenaria entre los seres humanos y sus acompañantes caninos, superando ampliamente teorías previas sobre su origen

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Cuatro humanos paleolíticos vestidos con pieles y lanzas caminan en un paisaje nevado, acompañados por cinco perros. Pinos cubiertos de nieve y un armazón con pieles son visibles.
Un grupo de humanos paleolíticos con pieles y lanzas camina entre la nieve, acompañado por perros prehistóricos en un entorno gélido, reflejando su vida de cazadores-recolectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿De dónde vienen los perros y desde cuándo acompañan a las personas? Nuevos estudios sitúan su presencia en Europa hace casi 16.000 años, es decir 5.000 años antes de lo que estimaban investigaciones previas.

“El origen de los perros -probablemente una mezcla de dos tipos de lobos grises- sigue siendo un misterio fascinante”, afirma el genetista sueco Pontus Skoglund, del Instituto Francis Crick, que participó en un amplio estudio genómico sobre los primeros perros en Europa.

Reconstruir con precisión los orígenes de la domesticación de los lobos grises por el ser humano resulta imposible basándose únicamente en restos arqueológicos de cánidos, ya que los esqueletos de lobos y perros son difíciles de distinguir entre sí.

Dos estudios publicados esta semana en la revista Nature intentan arrojar algo de luz sobre este misterio mediante el análisis del ADN de estos restos.

Cuatro personas con vestimenta de piel se sientan junto a una fogata en la nieve, con dos perros de aspecto lobuno. Fondo de montañas nevadas y cielo anaranjado al atardecer.
Un grupo de cazadores-recolectores con vestimenta paleolítica se reúne alrededor de una fogata con sus perros domesticados en una tundra helada, bajo un atardecer vibrante, simbolizando el vínculo y la supervivencia en la Edad de Hielo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un primer estudio el equipo dirigido por William Marsh, del Museo de Historia Natural de Londres, junto con otros 21 institutos de investigación, descubrió la evidencia de ADN canino más antigua del mundo.

Este perro vivió hace 15.800 años en Pinarbasi, en la actual Turquía, en Anatolia central. Su ADN procede de un fragmento de cráneo. Probablemente se parecía a un pequeño lobo. Era una cría de unos pocos meses, probablemente hembra”, describe Laurent Frantz, de la universidad Ludwig Maximilian de Múnich.

5.000 años antes

Hasta ahora la evidencia más antigua de un perro databa de hace 10.900 años. Estos hallazgos apuntan a una domesticación mucho más antigua de lo que se pensaba.

“No sabemos exactamente cuál era el papel de estos perros. ¿Cazar, servir de alarma...? También se puede suponer que existía un vínculo entre las personas y sus perros, especialmente los niños. Aunque no fueran animales de compañía en el sentido actual, probablemente existía una relación muy fuerte. En Pinarbasi los cachorros están enterrados sobre sepulturas humanas”, señala Laurent Frantz.

Cuatro cachorros de Beauceron, de pelaje negro con marcas fuego, recostados sobre una superficie blanca. Dos cachorros tienen la lengua rosada afuera
Los perros domésticos actuales.

Los investigadores constataron la presencia de perros genéticamente similares en Reino Unido, Alemania, Italia, Suiza y Turquía durante el Paleolítico superior, hace entre 15.800 y 14.200 años.

Pero ¿de dónde procedían?

Eslabón perdido

En otra publicación el equipo dirigido por el biólogo Anders Bergström comparó genomas obtenidos de 216 esqueletos de cánidos, de los cuales al menos 181 procedían de yacimientos preneolíticos en Europa (Suiza, Bélgica, Alemania, Armenia, Turquía, Suecia, Países Bajos, Dinamarca y Escocia).

Así pudieron demostrar que la ascendencia de los perros de los primeros agricultores del Neolítico (hace unos 6.000 años en Europa) se remonta directamente a los perros de las poblaciones de cazadores-recolectores de hace más de 14.000 años.

Primer plano de tres lobos grises en un campo de hierba seca: uno de pie al fondo y dos acostados en primer plano, con árboles borrosos al fondo.
Un primer plano muestra a tres majestuosos lobos grises en su entorno natural durante el atardecer, uno de pie y dos descansando pacíficamente en la hierba seca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hecho aporta una nueva perspectiva sobre los cambios provocados por la revolución agrícola del Neolítico.

Mientras que en los humanos el paso a la agricultura estuvo acompañado de migraciones a gran escala desde el suroeste de Asia hacia Europa, con una importante mezcla genética, esto no ocurrió en el caso de los perros.

“Esa fue la gran sorpresa”, explica Anders Bergström. “No observamos esa mezcla en los perros”.

La diferenciación entre los perros de Europa y los de Asia tuvo lugar, por tanto, antes y fuera de Europa, probablemente en Asia.

“Aún existe una brecha genética entre perros y lobos. La búsqueda del eslabón perdido continúa”, concluye Pontus Skoglund.

(con información de AFP)

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