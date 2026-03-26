Los errores más comunes en el cuidado capilar y las claves para lograr un cabello saludable, según una estilista de Hollywood

La estilista Mara Roszak desmintió que los recortes frecuentes sean clave para el crecimiento del cabello saludable (Captura de video: YouTube/@WellwithArielleLorre)

El cuidado capilar eficaz no requiere una acumulación excesiva de productos ni depende de reglas universales, de acuerdo con la estilista de celebridades Mara Roszak.

Reconocida por su experiencia junto a figuras como Zoe Saldaña y Emma Stone durante más de 20 años, Roszak señaló en el podcast de bienestar Well with Arielle Lorre que la clave está en ajustar las rutinas para lograr un cabello saludable y desmontar los mitos habituales del sector.

Las equivocaciones más comunes en el cuidado del cabello, según la estilista, incluyen pensar que los recortes frecuentes favorecen el crecimiento, someterse a cambios drásticos de estilo por la edad y confiar en el uso de numerosos productos como solución universal a cualquier problema.

La estilista de figuras como Emma Stone y Zoe Saldaña cuestiona los mitos más extendidos del cuidado capilar y prioriza el uso de pocos productos esenciales (REUTERS)

La especialista recomendó en diálogo con Arielle Lorre una rutina básica y personalizada, centrada en pocos productos esenciales, como shampoo, acondicionador, protector térmico y ocasionalmente aceite capilar, y en analizar las necesidades reales del propio cabello.

Desmontando mitos del cuidado capilar según Mara Roszak

Durante su participación en Well with Arielle Lorre Podcast, Roszak abordó varios mitos persistentes. “No creo que debas cortar tu cabello con frecuencia para que crezca”, afirmó. Explicó que cortarlo más de una vez cada tres o cuatro meses puede dificultar conseguir una melena larga.

Sobre la relación entre edad y corte, Roszak fue directa: “La idea de que hay que cortarse el cabello corto a cierta edad debe desaparecer”. Por su trayectoria, observó que muchas mujeres mayores de 60 años sienten presión social para optar por estilos cortos, aunque esto casi nunca responde a una necesidad real de su cabello.

Elegir un corte de cabello en base a la edad es un mito, recalcó Roszak (Captura de viideo: YouTube/@WellwithArielleLorre)

Enfatizó la relevancia de adaptar el corte a la textura y estilo de vida de cada persona, y descartó la existencia de reglas fijas basadas únicamente en la forma del rostro. Según la experta, es fundamental que el estilista adapte el corte a la vida cotidiana de la persona que atiende.

Los errores más comunes en la rutina diaria

La estilista también identificó la confusión generada por la gran oferta de productos para el cabello y la dificultad para diferenciar los realmente necesarios. Comentó que “es abrumador. Incluso los estilistas nos preguntamos a veces para qué sirve tanto producto nuevo en la estantería”.

Entre los errores más dañinos, mencionó no usar el producto adecuado y la tendencia a acumular fórmulas innecesarias. “Invertir en productos que tu estilista te recomienda marca la diferencia. No es necesario tener cinco tipos de cremas, solo hay que seleccionar bien", sostuvo en Well with Arielle Lorre Podcast.

Usar productos esenciales y de calidad, recomendados por el estilista, optimiza la salud capilar y evita la acumulación innecesaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Destacó la importancia del cepillado correcto: “Prefiero el cepillo sobre cabello húmedo y con acondicionador; cepillar en seco puede quebrar el cabello”. Además, advirtió sobre el uso inadecuado de herramientas térmicas y señaló que emplear la plancha o el secador a la máxima temperatura no garantiza mejores resultados, sino que puede dañar el cabello y hacer que pierda su forma.

Cómo lograr un cabello saludable con una rutina simple

Para Roszak, la clave está en simplificar los cuidados diarios y priorizar productos adecuados al tipo de cabello. “Nada reemplaza tener una rutina de productos simples y adecuados a tu tipo de cabello”, afirmó.

En esa línea, recomendó mantener lo esencial: un shampoo hidratante, que puede usarse a diario o según preferencia, un producto clarificante cada una o dos semanas, un acondicionador o desenredante que también funcione como protector térmico y, de forma opcional, un aceite capilar para aportar brillo y nutrición.

Una rutina capilar simple, con champú, acondicionador y aceite seleccionado, garantiza brillo y salud en el cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orden correcto de aplicación inicia con el shampoo, seguido del acondicionador. Sobre el cabello húmedo, los productos de protección deben usarse antes de peinar. Además insistió en que la rutina debe adaptarse tanto a la textura del cabello como al tiempo disponible para su cuidado.

Herramientas, técnica y hábitos recomendados

La estilista sugirió priorizar herramientas de calidad, como secadores con boquillas estrechas y cepillos de cerdas naturales, y evitar los metálicos para reducir el daño y obtener mejores resultados.

Recomendó evitar la temperatura máxima al usar planchas o tenazas y optar por una temperatura media. Incluso en cabellos abundantes como los de Zoe Saldaña, prefiere no utilizar el calor más alto, ya que “el efecto es contraproducente”.

En ese sentido, explicó que el calor aporta la forma, pero es el enfriamiento el que fija el peinado, por lo que consideró fundamental dejar enfriar los rizos antes de manipularlos.

El mal uso de herramientas térmicas, como plancha y secador a máxima temperatura, puede dañar la estructura capilar, advirtió Roszak (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de esta lógica, también sugirió alternativas para reducir la exposición térmica, como permitir que el cabello adopte su forma natural o recurrir a trenzas y torzadas para definir la textura sin depender de herramientas de calor de manera constante.

Roszak concluyó en Well with Arielle Lorre Podcast que, si bien es posible crear looks llamativos gracias a la técnica y al esfuerzo, el objetivo debería ser convivir de manera práctica y sencilla con el propio cabello, adaptando su cuidado a las necesidades reales de cada persona.