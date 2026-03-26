Francisco Cerúndolo enfrentará a Alexander Zverev por los cuartos de final del Miami Open: hora y cómo verlo en vivo

Francisco Cerúndolo y Alexander Zverev se saludan en el último cruce entre ambos, en el Australian Open de este año, con victoria para el alemán (Fuente: REUTERS/Tingshu Wang)

Francisco Cerúndolo viene en vuelo alto y quiere más: este jueves, el argentino mejor ubicado en el ranking ATP afrontará uno de los desafíos más importantes de la temporada cuando enfrente al alemán Alexander Zverev, por los cuartos de final del Miami Open, segundo Masters 1000 del año. El encuentro está programado para las 20 (hora de Argentina) y podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Disney+.

El argentino llega en un gran momento. Hoy en el puesto 19° del ranking ATP, Cerúndolo viene jugando un gran tenis y en este certamen dejó en el camino a rivales de jerarquía, como el ex número 1 de mundo Daniil Medvedev (10°) y el francés Ugo Humbert (34°), lo que le permitió instalarse entre los ocho mejores. En su presentación, directamente en la segunda ronda por ser cabeza de serie, Fran había superado con nitidez a su compatriota Thiago Tirante (81°), de buen inicio de temporada.

Miami es un escenario que le sienta especialmente bien a Cerúndolo: es la cuarta vez en su carrera que alcanza los cuartos de final en este Masters 1000, un dato que confirma su afinidad con las condiciones del torneo, que exhiben un juego más veloz que en Indian Wells, donde días atrás el porteño tuvo una tarea deslucida y fue eliminado por el británico Jack Draper (26°) en sets corridos, en la tercera ronda.

Cerúndolo buscará igualar su mejor actuación en Florida: las semifinales que alcanzó en la edición 2022, en su debut en el torneo.

Del otro lado estará Zverev, número 3 del mundo y uno de los grandes candidatos al título. El alemán avanzó con autoridad tras eliminar al estadounidense Martin Damm Jr (133°), el croata Marin Cilic (49°) y el francés Quentin Halys (111°), cruces en los que mostró la solidez que lo caracteriza en este tipo de superficies.

Cerúndolo y Zverev se enfrentaron en seis oportunidades en el circuito y el historial está igualado 3-3. Sin embargo, el europeo llega con ventaja reciente, ya que se quedó con los últimos tres duelos, incluidos partidos en torneos de gran nivel, como el Abierto de Australia en enero o, dos meses ante, los cuartos de final de la Copa Davis, en Bolonia.

Francisco Cerúndolo ataca a Daniil Medvedev durante el partido por la tercera ronda (Fuente: Reuters)

Otro dato: todos fueron sobre canchas duras. Los triunfos del argentino, en tanto, se dieron principalmente sobre polvo de ladrillo.

El ganador del encuentro avanzará a las semifinales, donde enfrentará al vencedor del duelo entre el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, y el estadounidense Frances Tiafoe (20°).

Para Cerúndolo, el duelo ante Zverev representa mucho más que un simple cruce de cuartos de final. Será una oportunidad para ratificar que tiene juego y margen para acercarse al Top 10, además de confirmar nuevamente que puede competir de igual a igual frente a los mejores del mundo también en superficie dura. Del otro lado, Zverev buscará plasmar en el marcador el favoritismo que se le atribuye en la previa y afianzar su lugar en el podio del tenis mundial.