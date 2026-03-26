Pánico en Tres de Febrero: quisieron robarle, escapó y le dispararon a matar

Salvaje ataque de motochorros en Tres de Febrero

Un joven que caminaba por las calles de Loma Hermosa, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, fue víctima de un violento intento de asalto el último domingo por la noche, cuando dos motochorros armados lo sorprendieron por la espalda para robarle. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la cuadra captaron la secuencia completa, y muestran que los asaltantes, al notar la resistencia, reaccionaron con violencia y le dispararon cuatro veces.

El hecho ocurrió poco después de las 23:15 sobre la calle Iguazú al 9100, entre Corrientes e Ituzaingó. En el video que encabeza esta nota se observa que la víctima, vestida con buzo y pantalón negros y zapatillas blancas, caminaba por la vereda cuando fue sorprendido por dos ladrones con cascos colocados, que se subieron en moto a la vereda.

El joven comenzó a correr a toda velocidad para escapar de los asaltantes, que intentaron atropellarlo, pero no lo lograron.

La víctima corrió a toda velocidad para perder a los delincuentes, pero estos reaccionaron con cuatro disparos a matar.

Rápido de reflejos, frenó sobre sus pasos antes de llegar a la esquina y los hizo pasar de largo. En medio de la desesperación, el joven resbaló y empezó a correr en la dirección contraria. Ese fue el momento en el que se escuchó la primera detonación.

Ya con uno de los delincuentes que lo perseguía a pie, la víctima volvió al lugar donde había sido abordado inicialmente y le volvieron a disparar otras tres veces.

La víctima resultó ilesa y los delincuentes se fugaron del lugar.

Al no poder concretar el robo en el tiempo que estimaban, el delincuente que había quedado a pie se subió a la moto en la que se movían con su cómplice y ambos se fugaron del lugar.

Según consigna el portal 24con, la víctima resultó ilesa del ataque y pudo preservar todas sus pertenencias.